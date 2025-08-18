«Коалиция желающих» обещает ввести на Украину войска. Однако их уже видели — и не раз
Европа в очередной раз пообещала ввести войска на Украину — сразу после окончания СВО. А что, если украинцы сражаются с нами лишь потому, что боятся ухода России и введения интервенции, ведь «спасительные» европейские армии они видели не раз и вряд ли успели забыть?
Похоже, разгадан секрет европейцев: как только Украина оказывается готова выпустить из цепких рук Донбасс и вообще начинает приходить в себя от пережитого угара, так Европа пугает украинцев вводом войск.
Вы только посмотрите на них: накануне последних переговоров в Турции ввести своих миротворцев на Украину пообещала Австрия. Их министр обороны успокаивала украинцев: говорит, как только с Россией примиритесь, мы сразу можем ввести войска для гарантии вашей безопасности. Так как за два года до того в Австрии предлагали переоформить солдат НАТО наемниками и отправить их на Украину, угроза нашим соседям, я так понимаю, показалась реальной.
Ничего удивительного, что украинцы никак не могут сдаться. Что для них страшнее — Россия, которая бережет их и в плену откармливает, или та же Австрия? Конечно, они предпочтут до последнего издыхания воевать с нами, чем оказаться наедине с вооруженными немцами. Потому что австрийцы без немцев вряд ли придут.
Мы их на ремни не режем, а вот предыдущий опыт взаимоотношений Украины с Австрией гарантировать ей такого не может. Да и немцы, как пить дать, явятся. Уже свежее, после Аляски, заявление европейцев: готовы после перемирия ввести свои войска.
Они — это «коалиция желающих». Русский язык крайне чуткий инструмент, мы сразу увидели подвох. Термину много лет, он появился в 1970-х для объединения под одной формальной вывеской стран с общими военными интересами, которые тогда маскировали под интересы мира.
Coalition of the willing — «коалиция чаяния», правильнее было бы так перевести. Но с тех пор как термин перенял Генри Кессинджер и стал им пользоваться для определения круга лиц, желающих поддерживать «мирные цели ООН», у нас он вошел в печать как «коалиция желающих». Очевидно, по аналогии с другими антироссийскими объединениями. Русский язык не обманешь: он сразу понял, чего надо объединившимся вокруг Кессинджера желающим.
Потом такие коалиции складывались по поводу следующих вопросов:
- пресс Северной Кореи в связи с подозрением в разработке ядерного оружия, это 1990-е годы. Для КНДР все закончилось масштабным голодом;
- вторжение в Ирак (чем это закончилось для него — мы тоже помним);
- операция против Восточного Тимора. Тут вряд ли все россияне помнят последствия, но скажу вам, что для Восточного Тимора они были паршивые.
«Коалицией желающих» объединение европейцев против нас в украинском вопросе назвал весной президент Чехии Павел, термин тут же подхватил Кир Стармер. Все стало сразу понятно с целями и задачами.
Но вернемся к Украине. Слава Богу, у этой коалиции желание и возможности ввести войска направлены не на нас, а на Украину, они туда желают двинуть. Нам говорят, что украинцы нас не любят. А что, если они просто очень боятся «коалиции желающих», ведь ее участников украинцы видели не раз?
Начнем с того, что украинцам довелось пожить при поляках и венграх над ними. Поляки украинское население рассматривали как скот. То же творили с белорусами.
На подконтрольных полякам территориях украинцы жили массово в полуземлянках, язык и культура их вытравливались. Достаточно привести один факт: украинские женщины имели своего рода повинность — сдавали волосы для украшения грив и хвостов уланских лошадей.
Видели украинцы поляков и после. Волынскую резню поляки припоминают, но не хотят вспомнить, что творили на Волыни и в Галиции в 1918–1919 годах. Бандера, прости Господи, резал на Волыни детей тех, кто в 18-м резал сам.
Австрийцы украинцам тоже не чужие. Не будем брать допотопные времена: достаточно вспомнить период нахождения Западной Украины в составе Австро-Венгрии. Хорошо жилось? Да? Правда-правда?
Чего ж тогда просились вон из сей благословенной священной империи?
Смешно, но украинцы даже помнят спасительную оккупацию. В конце февраля 1918 года войска Германии и Австро-Венгрии укрепились на Украине в рамках «спасательной экспедиции в дружественную страну». Уже в середине марта Германия и Австро-Венгрия начали вывоз с Украины зерна, масла, древесины, а 23 апреля вынудили ее подписать обязательства по поставке 60 миллионов пудов пшеницы, 400 миллионов яиц, мяса, вяленой рыбы и даже хмеля.
Срок дали до конца июля. Но насобирать столько украинцы не могли, потому что немцы с австрийцами уже вовсю вывозили продовольствие вне соглашения. Кроме того, страна была обязана содержать расквартированные войска «спасателей». Это около полумиллиона человек: 450 тысяч контингента и 50 тысяч околовоенной обслуги.
И не забудьте, что до того с Западной Украины выгребли все для участия в Первой мировой. Она имела самую большую солдатскую и продовольственную повинность из всех территорий Австро-Венгерской империи, так как украинское население являлось для немцев наиболее чужеродным. Теми, проще говоря, кого не было жалко.
Резню на западе Украины австрийцы тоже устраивали. Сегодня, чтобы было не стыдно есть с руки у Австрии, украинский агитпроп придумал говорить, будто в 1918 году австрияки вырезали на западе Украины русских. Выходит так, что будто бы австрийцы даже помогали тогда независимой Украине.
Вот только, если на западе Украины было столько русских, о чем вообще сейчас сыр-бор? О каких таких украинцах идет речь, к чему эта клоунада, раз в Галиции жили русские?
Встретились украинцы с «австрияками» и позже: 950 тысяч австрийцев принимали непосредственное участие в боях в составе вермахта и военных подразделений Рейха, из них около половины воевали против Украинских и Белорусских фронтов.
О немцах говорить не будем — все знают, что их украинцы хорошо помнят.
Румыны? Как из Яссов и Кишинева бежали от румынской армии в 1918 году, украинцы должны бы помнить. Кстати, еще в 2010-е читала в киевской прессе статьи с заголовками «Почему Одессе повезло в 1918 году». Под «повезло» имеется в виду, что во время вторжения иностранных спасителей город тогда заняли венгры, а не румыны, поскольку румыны вообще украинцев жаловали не очень.
Благо в Первой мировой воевали за нас, а к интервенции на Украину успели к шапочному разбору.
В следующую войну украинцам повезло меньше. Смешно и горько, недавно прочитала в одном модном нашем либеральном журнале подряд две статьи. Материалы вышли в разное время, но мне их почему-то показали на одной странице.
Первая называлась «При румынах было лучше» и оказалась посвящена сравнению жизни одесситов в Великую Отечественную войну и жизни современного Донбасса. Следом статья — «За время оккупации в Одессе уничтожили 95 000 евреев».
Если при румынах было лучше, стало быть, сегодня у проукраинской интеллигенции претензии к России в том, что она евреев газом в шахтах не травит? Или что хотели сказать? Кому было лучше при румынах?
На Украине до сих пор есть выражение «газом травленный». Так называют болезненного вида безобидного немолодого мужичка-доходягу. Откуда пошло, догадаетесь? В Одессе евреи и коммунистическое подполье массово прятались в подземных катакомбах. Куда румыны догадались пустить газ…
Зеленский, между прочим, сам еврей. Думаете, мама с папой ему не рассказали, что румыны в войну творили? Я бы на его месте тоже до последнего оттягивала возвращение румынской армии.
Европейцев бы отключить на месяц от эфира, чтобы перестали пугать украинцев интервенцией. Тогда, сдается мне, Киев сразу подпишет мирное соглашение. Все наше отдаст. Еще и прощения попросит.
Сейчас-то им страшно мир с Россией заключать. Сказали же: как подпишут, так сразу к ним введут войска. А разницу знать надо: где мы, а где румыны с немцами. В катакомбы, поди, лечь от «коалиции желающих» на Украине нет желающих.