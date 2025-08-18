18 августа 2025 23:36 «Коалиция желающих» обещает ввести на Украину войска. Однако их уже видели — и не раз 0 0 0 Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Европа в очередной раз пообещала ввести войска на Украину — сразу после окончания СВО. А что, если украинцы сражаются с нами лишь потому, что боятся ухода России и введения интервенции, ведь «спасительные» европейские армии они видели не раз и вряд ли успели забыть?

Похоже, разгадан секрет европейцев: как только Украина оказывается готова выпустить из цепких рук Донбасс и вообще начинает приходить в себя от пережитого угара, так Европа пугает украинцев вводом войск. Вы только посмотрите на них: накануне последних переговоров в Турции ввести своих миротворцев на Украину пообещала Австрия. Их министр обороны успокаивала украинцев: говорит, как только с Россией примиритесь, мы сразу можем ввести войска для гарантии вашей безопасности. Так как за два года до того в Австрии предлагали переоформить солдат НАТО наемниками и отправить их на Украину, угроза нашим соседям, я так понимаю, показалась реальной. Ничего удивительного, что украинцы никак не могут сдаться. Что для них страшнее — Россия, которая бережет их и в плену откармливает, или та же Австрия? Конечно, они предпочтут до последнего издыхания воевать с нами, чем оказаться наедине с вооруженными немцами. Потому что австрийцы без немцев вряд ли придут. Мы их на ремни не режем, а вот предыдущий опыт взаимоотношений Украины с Австрией гарантировать ей такого не может. Да и немцы, как пить дать, явятся. Уже свежее, после Аляски, заявление европейцев: готовы после перемирия ввести свои войска.

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Они — это «коалиция желающих». Русский язык крайне чуткий инструмент, мы сразу увидели подвох. Термину много лет, он появился в 1970-х для объединения под одной формальной вывеской стран с общими военными интересами, которые тогда маскировали под интересы мира. Coalition of the willing — «коалиция чаяния», правильнее было бы так перевести. Но с тех пор как термин перенял Генри Кессинджер и стал им пользоваться для определения круга лиц, желающих поддерживать «мирные цели ООН», у нас он вошел в печать как «коалиция желающих». Очевидно, по аналогии с другими антироссийскими объединениями. Русский язык не обманешь: он сразу понял, чего надо объединившимся вокруг Кессинджера желающим. Потом такие коалиции складывались по поводу следующих вопросов: пресс Северной Кореи в связи с подозрением в разработке ядерного оружия, это 1990-е годы. Для КНДР все закончилось масштабным голодом;

вторжение в Ирак (чем это закончилось для него — мы тоже помним);

операция против Восточного Тимора. Тут вряд ли все россияне помнят последствия, но скажу вам, что для Восточного Тимора они были паршивые. «Коалицией желающих» объединение европейцев против нас в украинском вопросе назвал весной президент Чехии Павел, термин тут же подхватил Кир Стармер. Все стало сразу понятно с целями и задачами.

Фото: Martyn Wheatley / i-Images / www.globallookpress.com

Но вернемся к Украине. Слава Богу, у этой коалиции желание и возможности ввести войска направлены не на нас, а на Украину, они туда желают двинуть. Нам говорят, что украинцы нас не любят. А что, если они просто очень боятся «коалиции желающих», ведь ее участников украинцы видели не раз? Начнем с того, что украинцам довелось пожить при поляках и венграх над ними. Поляки украинское население рассматривали как скот. То же творили с белорусами. На подконтрольных полякам территориях украинцы жили массово в полуземлянках, язык и культура их вытравливались. Достаточно привести один факт: украинские женщины имели своего рода повинность — сдавали волосы для украшения грив и хвостов уланских лошадей. Видели украинцы поляков и после. Волынскую резню поляки припоминают, но не хотят вспомнить, что творили на Волыни и в Галиции в 1918–1919 годах. Бандера, прости Господи, резал на Волыни детей тех, кто в 18-м резал сам.

Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Австрийцы украинцам тоже не чужие. Не будем брать допотопные времена: достаточно вспомнить период нахождения Западной Украины в составе Австро-Венгрии. Хорошо жилось? Да? Правда-правда? Чего ж тогда просились вон из сей благословенной священной империи?

Смешно, но украинцы даже помнят спасительную оккупацию. В конце февраля 1918 года войска Германии и Австро-Венгрии укрепились на Украине в рамках «спасательной экспедиции в дружественную страну». Уже в середине марта Германия и Австро-Венгрия начали вывоз с Украины зерна, масла, древесины, а 23 апреля вынудили ее подписать обязательства по поставке 60 миллионов пудов пшеницы, 400 миллионов яиц, мяса, вяленой рыбы и даже хмеля.

Срок дали до конца июля. Но насобирать столько украинцы не могли, потому что немцы с австрийцами уже вовсю вывозили продовольствие вне соглашения. Кроме того, страна была обязана содержать расквартированные войска «спасателей». Это около полумиллиона человек: 450 тысяч контингента и 50 тысяч околовоенной обслуги. И не забудьте, что до того с Западной Украины выгребли все для участия в Первой мировой. Она имела самую большую солдатскую и продовольственную повинность из всех территорий Австро-Венгерской империи, так как украинское население являлось для немцев наиболее чужеродным. Теми, проще говоря, кого не было жалко.

Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look / www.globallookpress.com

Резню на западе Украины австрийцы тоже устраивали. Сегодня, чтобы было не стыдно есть с руки у Австрии, украинский агитпроп придумал говорить, будто в 1918 году австрияки вырезали на западе Украины русских. Выходит так, что будто бы австрийцы даже помогали тогда независимой Украине. Вот только, если на западе Украины было столько русских, о чем вообще сейчас сыр-бор? О каких таких украинцах идет речь, к чему эта клоунада, раз в Галиции жили русские?

Фото: Австрия, 1914 год . dpa / www.globallookpress.com

Встретились украинцы с «австрияками» и позже: 950 тысяч австрийцев принимали непосредственное участие в боях в составе вермахта и военных подразделений Рейха, из них около половины воевали против Украинских и Белорусских фронтов. О немцах говорить не будем — все знают, что их украинцы хорошо помнят.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Румыны? Как из Яссов и Кишинева бежали от румынской армии в 1918 году, украинцы должны бы помнить. Кстати, еще в 2010-е читала в киевской прессе статьи с заголовками «Почему Одессе повезло в 1918 году». Под «повезло» имеется в виду, что во время вторжения иностранных спасителей город тогда заняли венгры, а не румыны, поскольку румыны вообще украинцев жаловали не очень. Благо в Первой мировой воевали за нас, а к интервенции на Украину успели к шапочному разбору.

Фото: Первая Мировая война, солдаты Российской империи. Archiv Neumann/dpa-Zentralbild / www.globallookpress.com

В следующую войну украинцам повезло меньше. Смешно и горько, недавно прочитала в одном модном нашем либеральном журнале подряд две статьи. Материалы вышли в разное время, но мне их почему-то показали на одной странице. Первая называлась «При румынах было лучше» и оказалась посвящена сравнению жизни одесситов в Великую Отечественную войну и жизни современного Донбасса. Следом статья — «За время оккупации в Одессе уничтожили 95 000 евреев». Если при румынах было лучше, стало быть, сегодня у проукраинской интеллигенции претензии к России в том, что она евреев газом в шахтах не травит? Или что хотели сказать? Кому было лучше при румынах?

Фото: Львовское гетто. Jewish Chronical/Heritage Images / www.globallookpress.com

На Украине до сих пор есть выражение «газом травленный». Так называют болезненного вида безобидного немолодого мужичка-доходягу. Откуда пошло, догадаетесь? В Одессе евреи и коммунистическое подполье массово прятались в подземных катакомбах. Куда румыны догадались пустить газ… Зеленский, между прочим, сам еврей. Думаете, мама с папой ему не рассказали, что румыны в войну творили? Я бы на его месте тоже до последнего оттягивала возвращение румынской армии.

Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Европейцев бы отключить на месяц от эфира, чтобы перестали пугать украинцев интервенцией. Тогда, сдается мне, Киев сразу подпишет мирное соглашение. Все наше отдаст. Еще и прощения попросит. Сейчас-то им страшно мир с Россией заключать. Сказали же: как подпишут, так сразу к ним введут войска. А разницу знать надо: где мы, а где румыны с немцами. В катакомбы, поди, лечь от «коалиции желающих» на Украине нет желающих.