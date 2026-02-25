Сегодня 15:48 «Коалиция обещающих». Зеленский явно заскучал в кругу европейских «друзей» 0 0 0 Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Украинское общество

Владимир Зеленский

Европа

Украина

Члены европейского клуба «друзей Украины» 24 февраля съехались в Киев на торжества, посвященные четвертой годовщине начала СВО. Да-да, несмотря на трагичность повода, все собравшиеся — как офлайн, так и онлайн — были в приподнятом настроении и даже обменивалась друг с другом шутками.

— Хорошо. Владимир, мы вас слышим, но не видим. Не знаю, можно ли включить камеру. И кажется, с вами есть кто-то из наших коллег, — вещал из Лондона британский премьер Стармер. — Да, здесь с нами несколько наших друзей. Кстати, мы вас видим и слышим, — отвечал ему Зеленский. — Я кого-то вижу, но это не очень похоже на вас, Владимир, — продолжил Стармер, наконец справившись с монитором. — Я немного постарел с тех пор, — иронизировал Зеленский. — И небритый к тому же, — резюмировал Стармер, окончательно скатившись в стендап.

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Всем было весело. Не меньшее оживление вызвал и заданный на совместной пресс-конференции вопрос: стоит ли восстановить прямой диалог с Россией и кто мог бы говорить с ней от имени Европы? «Алекс, может быть, вы хотите?» — спросил Зеленский, обращаясь к президенту Финляндии Александру Стуббу. При этом не покидало ощущение, что киевский узурпатор явно перепутал сбор «коалиции решительных» с выступлением «Квартала 95». «Если что, это был не ответ», — отшутился Стубб, начав пространный монолог о важности мирного процесса, сведшийся в итоге к одной простой мысли: раз уж Европа теперь платит за военный конфликт, она должна иметь место за столом переговоров. Все бы ничего, но особых поводов для веселья ни у кого из собравшихся не было. В первую очередь у самого Зеленского.

Обращаясь к гостям, он еще раз напомнил, что Украина сама не сможет справиться с нарастающими проблемами в энергетике, что без финансовой поддержки Европы украинский бюджет вот-вот окажется на мели и что, если уж говорить о дружбе, то неплохо было бы получить от европейцев четкие гарантии приема в ЕС — с конкретными сроками и условиями. Но так уж сложилась ситуация, что ни на один из этих вопросов ничего вразумительного посланцы Европы ответить Зеленскому не смогли.

Что касается денег, то выделение уже согласованного ЕС кредита на 90 миллиардов опять откладывается по причине блокировки этого решения Венгрией. Это стало ответом на действия Киева, остановившего транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Факты есть факты — нет никаких технических препятствий для возобновления перекачки нефти по трубопроводу „Дружба“ в Венгрию. Для этого требуется лишь политическое решение Украины», — заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в письме президенту Европейского совета, отметив, что пока ситуация не нормализуется, венгерского «да» кредиту можно не ждать. Стоит ли удивляться, что в какой-то момент бывший украинский комик, окончательно забыв о приличиях, развалился в кресле, печально положив голову на собственный кулак. Зеленский явно скучал в кругу своих «друзей». Впрочем, это неудивительно: одними обещаниями сыт не будешь.