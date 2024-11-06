Как Зеленский сделал выборы в США

Прошедшие выборы в США — победил Дональд Трамп, многие российские политики и политологи поспешили присягнуть ему на верность — заставили меня подумать о глубине и непредсказуемости жизни. Она, как ни крути, куда интереснее, витиеватее и причудливее, чем любой вымысел. Ведь кто знал, что возможные тектонические сдвиги в глобалистской повестке, которая ставится под угрозу после прихода к власти Трампа, во многом произойдут из-за простого смазливого паренька Владимира из Кривого Рога?

Полагаю, вы, как и я, не станете отрицать, что важную (или ключевую даже?) роль в победе Дональда Трампа над Камалой Харрис сыграл украинский вопрос. Понятно, что там сошлись, высекая искры, десятки, а может быть, и сотни интересов, — все так. Трамп и Харрис — это не Трамп против Харрис; это группы влияния против групп влияния. В них действуют люди, о которых мы зачастую и знать не знаем. Опять же это не означает и того, что американский избиратель как-то сильно следит или переживает за ситуацию на Украине. Нет, конечно. Однако это означает, что Украина и Зеленский с его бесконечным «дайте денег», чтобы больше лить кровь, скажу просто, задолбали абсолютно всех. Я далек от мысли, что «скоро вашей Америке кирдык», ха-ха, но объективно жизнь и в США, и в Европе не становится лучше — наоборот.

Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден, сентябрь 2024 года. Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Она выдыхается, потому что, как из раны, вытекают ресурсы, уходит энергия. Единственный, кому хорошо от происходящей бойни, — это Китай. Вот там все почти под контролем. И скоро вы увидите, друзья, товарищи, как Трамп будет разрывать российско-китайское, от чего опять же никому не станет лучше. А Украина? Надоела!

Зеленский, без сомнения, первоклассный шоумен. И я сейчас произношу это не с пренебрежением, отнюдь. Самое глупое — это смеяться над противником, принижая его, потому что так ты в первую очередь принижаешь себя. Я лишь говорю о том, что Зеленский мыслит как шоумен — и в этом представлении, несомненно главном в его жизни, он развил дикую активность. Она стала раздражать не только европейцев, но и в первую очередь американцев.

И Байден, и Харрис, и вся эта демтусовка, вливающая большие деньги в украинский процесс (сколько «соросят» кормятся с этого?), начали понимать, что репутационных рисков и потерь слишком много. Однако понимать они начали это довольно-таки поздно.

По социальным сетям давно гуляет мем — о том, что Зеленский приносит неудачу лидерам государств, что его рукопожатие и объятия сродни «черной метке». Возможно, это действительно так. Потому что я на 100% уверен, что именно тщеславие, наглость, жадность Зеленского и его окружения привели к тому, что Украина в конечном счете провалила кампанию, на которую ей давали деньги в США. Кампанию военную, экономическую и маркетинговую. Более того, в определенный момент вся эта киевская продюсерская группа уверовала, будто на самом деле что-то решает — и создала много суеты. Именно это суета во многом погубила демократов (ну, и другие факторы, конечно).

Фото: Кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Daniel Heuer/Keystone Press Agency / Global Look Press

Вот это сюжет, на самом деле, который меня — как писателя — в первую очередь интересует. Знал ли я, пересекаясь в Киеве по работе с бодрым мужчиной из Кривого Рога по имени Владимир и по фамилии Зеленский, что он, этот деятельный человек, в будущем повлияет на американские выборы, а следовательно, и на всю мировую систему? Мог ли я — как писатель — рассмотреть, увидеть это? Оно было, что называется, предначертано, или судьба складывается ежесекундно? Поразительно! Вдумайтесь, пожалуйста: это, правда, поразительно — то, как переплетается все в жизни и выводит туда, куда и предположить было невозможно. Кривой Рог, КВН, Киев, украинское президентство, а потом выборы в США…

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп, 2019 год. Shealah Craighead/White House / Global Look Press

Да, удивительно! Правда, боюсь, теперь нам придется удивляться, поражаться, а в конце концов пугаться еще сильнее. Жизнь ведь причудлива, но политика однообразна; однако все это и правда весьма любопытный сюжет — точно взятый из какой-нибудь фантастической книги про альтернативное будущее. Меж тем в жизни все куда интереснее.