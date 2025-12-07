Многие россияне наверняка сразу не ответят, кто возглавляет Администрацию Владимира Путина, но с легкостью перескажут биографию главы Офиса президента Украины. В том, что мы следим за скандалами на Банковой, много нездорового: эти люди ни на что не влияют, ничего не могут гарантировать, а наше внимание лишь распаляет в них чувство собственной важности.

Интересно, много ли читателей знают имя главы администрации президента России? Кто он, как зовут, какое у него образование? А знаем ли мы, с кем он дружит, куда летает, что ест на обед? Имя его замов? Может быть, вам известно имя предшественника? Смею утверждать, что большинство граждан России не смогут ответить на мои вопросы. Рассказываю: администрацию президента уже девять лет возглавляет Антон Вайно, выпускник МГИМО. Его предшественником был Сергей Иванов, по образованию филолог. С кем они дружат, куда летают и чем обедают — мы не знаем. Имя заместителей Антона Вайно я на всякий случай проверила в интернете: из трех фамилий знала только одну. Казалось бы, должность важная и на жизнь россиян влияет.

Фото: Руководитель администрации президента России Антон Вайно / РИА «Новости»

Зато вся страна знает, кто возглавлял Офис Владимира Зеленского. Какое СМИ ни открой, там обсуждают Андрея Ермака. Такое ощущение, что в России уже все осведомлены, что он международный юрист, мама у него из Ленинграда, сам невыездной и прячется. Наши люди знают всех друзей Ермака, рассуждают о его походе на фронт и смене курса Киева в связи с необходимостью искать сидельца на вакантное место главы Офиса президента Украины.

Фото: Андрей Ермак. Lev Radin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

А уж сколько знают об этом Тимуре Миндиче! Тысяча фотожаб, разбор фото с его свадьбы (женат на дочери нашей светской дамы Аллы Вербер), многочасовая аналитика на предмет того, успел он перед бегством с Украины пообедать или нет. Сидят и рассуждают, сбежал друг Зеленского на самом деле? Если сбежал, то сколько увез и скоро ли вернется? Были дни, когда у нас с утра до вечера обсуждали НАБУ, грядущие перестановки в окружении Зеленского.

Друзья, давайте будет честны: зачем нам это знать? Я лично не вижу вообще никакого повода тратить время на анализ политических трясок в Киеве. Нам есть чем заняться, кроме того, как отслеживать перестановки чиновников в Киеве. Особенно если это подковерные кошельки и друзья Зеленского. Ну улетел Миндич. Ну пропал Ермак. И что? Да, там открыли НАБУ. Да, его закроют.

Нам зачем знать это? Никто из перечисляемых в украинских новостях людей не повлияет на исход боевых действий и перспективу заключения мира. Если мы принимаем за аксиому, что перетряхивание кресел в Киеве ведет к смене военно-политического курса, тем самым соглашаемся на признание субъектности Украины. Именно так: ой, смотрите, Россия верит, что уход Ермака или операция «Мидас» на что-то повлияет. У них смена президента с 2014 года ни на что не повлияла: как стреляли по Донбассу, так и стреляют, как воровали, так и воруют, как врали, так и врут. Поменяли Порошенко на Зеленского, но продолжили вооружаться. А вы говорите — Ермак. Да забудьте вы о Ермаке!

Фото: Петр Порошенко на акции «Нет капитуляции!» на площади Независимости в Киеве / РИА «Новости»

Заметили, как ведет себя Кремль с этими гражданами? А именно — наши с командой Зеленского не разговаривают. Идут переговоры с США, с Турцией, даже с Евросоюзом какими-то фразами перебрасываются. На прошлой неделе переговоры о судьбе Украины проходили в Индии. Сдается мне, это потому, что Нарендра Моди имеет больше влияния на украинский конфликт, чем Зеленский. Не говоря уж о его Офисе. И даже не говоря о главкоме ВСУ Александре Сырском, с которым тоже носились почем зря, хотя какая нам разница, кто там главнокомандующий — на нас это никак не повлияло.

Фото: Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после российско-индийских переговоров / РИА «Новости»

Прочитала заголовок: «Антикоррупционный комитет Верховной рады провел совещание по делу „Мидас“ с участием НАБУ, САП, НАЗК, АРМА и СБУ». Зачем нам знать, кто такие НАЗК, АРМА и САП, если эти граждане и организации фундаментально на Украине ни на что не влияют? Помню, как Украина загибалась и не могла наступать, а за нее немецкие власти делали заявление: контрнаступ начнет-то тогда-то. Не могла наскрести бойцов — от ее имени Евросоюз сообщал, сколько человек должны быть мобилизованы.

Украина ничего не решает, от нее ничего не зависит, мнение ее чиновников нерелевантно, обещания ее политиков ничтожны. Все эти ермаки, набу, миндичи — пожиратели нашего времени, которое украинская элита использует внутри страны с выгодой для себя.

Дело в том, что, поддерживая разговоры о политических пертурбациях на Украине, мы тем самым поддерживаем в глазах украинцев субъектность правящих группировок этой несчастной страны. Они постоянно предъявляют своим согражданам цитаты из наших СМИ и доказывают, что Россия внимательно следит за арестами, чистками, перестановками в правительстве Украины, Раде, армии и правоохранительных органах. Ведь внимание Москвы к мелкотравчатым соревнованиям добавляет игрокам субъектности. Как смотрят на свою власть сами украинцы? Какие-то актеры-самоучки, продюсеры восьми фильмов, которые тайно ворочают госбюджетами. Уверена, на Украине только умственно отсталые со справкой не поняли до сих пор, во что страна влипла. И у тех, которые без справки, много вопросов. Главный вопрос: а кто вообще такие люди, что загоняют украинцев воевать против русских, если на поле боя украинца от русского не отличить и загнанный на фронт украинец, перепутав окоп, даже не понимает, свои его встречают или чужие?

Фото: Станислав Красильников / РИА «Новости»

Зеленскому нужно как-то объяснить народу, кто он такой в принципе, с какой стати сидит у них на шее, загоняет их на бойню. Для этого он круглосуточно крутит по центральному ТВ «обзоры» российских СМИ, из который следует, что тут глаз не оторвут от шуршания в его кабинетах. — Поезжайте в Киев, и все! — Какой Киев? — Поезжайте и спросите, что делал Паниковский до революции. Поезжайте и спросите. И все! Поезжайте и спросите.

Фото: Участница всеукраинской акции на Майдане Незалежности в Киеве / РИА «Новости»

У киевлян вопросы, кто такой Зеленский? Пусть откроют русские газеты и узнают, что Зеленский — человек, о чьих друзьях и чиновниках гудит Москва. Вот кто такой Зеленский. А кто такой Ермак? О-о-о, это очень опасный человек, его невзлюбил сам Дональд Трамп, лично, поэтому Ермака и убрали. Да-да, они пишут, что Трамп, который, на секундочку, может перепутать название Украины с другой страной, якобы внимательно следил за Ермаком, Миндичем, имел мнение по поводу назначения Сырского.

Фото: РИА «Новости»

Зачем команда Зеленского надувает щеки, понятно: им выгоднее предстать перед своим населением могущественными политиками, о ком каждый день думают континенты, чем признать, что они никто и от них исход СВО не зависит. С ними все понятно. А вот мы зачем за их возней следим, я так и не поняла.