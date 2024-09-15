Сегодня 12:00 И вот это время пришло. Украинцев погонят из Европы Блогер «Голос Мордора»: украинцев в Европе ждут облавы и жесткие депортации 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

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Украинцев призывного возраста так или иначе начнут выдворять из Европы. Предпосылки к этому были и раньше, а сейчас и подавно: в ВСУ требуется пушечное мясо, а потрепанные европейские бюджеты уже не выдерживают наплыва беженцев. И про права человека на Западе скоро просто забудут, отметил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru.

Далее — его прямая речь.

Давно было понятно, что выдворение граждан Украины призывного возраста из Европы на родину — дело времени. И похоже, что это время пришло. Потому что призывной потенциал на Украине неуклонно снижается, а мясорубка жаждет мяса, и ее необходимо крутить дальше — до последнего украинцы. А условный последний украинец сейчас сидит на пособии где-нибудь в Дюссельдорфе. Глава польского МИД [Радослав] Сикорский призвал страны Европы отменить социальные выплаты для украинцев призывного возраста. Кстати, заявление немного запоздалое, потому что этот процесс идет полным ходом.

Пока что в мягкой форме, под различными предлогами, но социальные выплаты снижают либо отменяют вовсе, кое-где «богов, спустившихся с небес», выкидывают из лагерей для беженцев и предоставленных квартир. И надо признать, что процесс идет достаточно бодро.

Европа обязательно будет избавляться от украинцев. Во-первых, это необходимое для войны с Россией пушечное мясо. А во-вторых, обуза для прилично потрепанных бюджетов европейских стран. Их содержание стоит слишком дорого, учитывая, что и других нахлебников хватает. Но с другими ничего не сделаешь, тем более что могут обвинить в расизме. А вот вышвырнуть домой украинцев — дело святое. И, как кажется европейцам, достаточно легкое. И вот тут они очень сильно ошибаются. Лишение содержания для условного украинца вовсе не станет приговором, что он должен непременно уехать домой на Украину. Просто придется шевелиться и выкручиваться. Например, работать по-черному. Конечно, в некоторых странах это достаточно сложно, но такая возможность есть.

На пропитание и койку заработать будет можно, а это в любом случае лучше, чем окоп под Покровском, в который прилетит ФАБ-500.

А еще есть криминал, и это может стать для европейцев большой проблемой. Мало им этнических преступных группировок, они рискуют заполучить еще одну, очень голодную, злую и совершенно беспредельную. И кроме того, панъевропейскую, которая будет действовать на всем континенте и со временем покупать ту же полицию, что неизбежно. Так что остается один надежный способ избавиться от этой проблемы и получить тонны свежего фарша — облавы и жесткие депортации. Конечно, пока что цивилизованные господа ноют, что это нарушает права человека, но это ненадолго. Придет время, когда на все эти права будет наплевать. Тем более что за людей их там никто и не считает.