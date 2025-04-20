«Это мрак». Актер Гуськов рассказал о тайной беседе с Зеленским

Народный артист России Алексей Гуськов после начала спецоперации не раз высказывался по поводу происходящего. Он провел все детство и юность в Киеве и о реалиях жизни на Украине знает не понаслышке. Актеру довелось лично пообщаться с главой государства Владимиром Зеленским.

Почему о перемирии не может идти речи

В 2018 году Гуськов в одном из интервью рассказал о своем бывшем соседе, уроженце Западной Украины, который со всей серьезностью хотел «поставить москалей к стенке».

«По Днепру хорошие гробы плывут, и в каждом — по хорошему москалю», — рассуждал сосед.

Несмотря на происходящее на Украине, Гуськов продолжает тепло относиться к Киеву — там прошло его детство, также находится могила отца. Однако при русофобской украинской власти о перемирии двух народов не может идти речи, считает актер.

Как Крым при Украине стал помойкой

В 2014 году после присоединения Крыма к России актер выразил прямолинейную позицию. Он присоединился к многочисленным деятелям искусства и культуры и поддержал воссоединение. Гуськов назвал несправедливым контроль Украины над российским регионом.

«Я видел, как при Украине этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», — заявил артист.

После начала СВО многие культурные деятели заняли разные позиции, тогда как Гуськов тут же показал свой патриотический настрой. Он всячески поддерживал военных, навещал раненых бойцов и благодарил их за службу.