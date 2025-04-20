«Это мрак». Актер Гуськов рассказал о тайной беседе с Зеленским
Народный артист России Алексей Гуськов после начала спецоперации не раз высказывался по поводу происходящего. Он провел все детство и юность в Киеве и о реалиях жизни на Украине знает не понаслышке. Актеру довелось лично пообщаться с главой государства Владимиром Зеленским.
Почему о перемирии не может идти речи
В 2018 году Гуськов в одном из интервью рассказал о своем бывшем соседе, уроженце Западной Украины, который со всей серьезностью хотел «поставить москалей к стенке».
«По Днепру хорошие гробы плывут, и в каждом — по хорошему москалю», — рассуждал сосед.
Несмотря на происходящее на Украине, Гуськов продолжает тепло относиться к Киеву — там прошло его детство, также находится могила отца. Однако при русофобской украинской власти о перемирии двух народов не может идти речи, считает актер.
Как Крым при Украине стал помойкой
В 2014 году после присоединения Крыма к России актер выразил прямолинейную позицию. Он присоединился к многочисленным деятелям искусства и культуры и поддержал воссоединение. Гуськов назвал несправедливым контроль Украины над российским регионом.
«Я видел, как при Украине этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», — заявил артист.
После начала СВО многие культурные деятели заняли разные позиции, тогда как Гуськов тут же показал свой патриотический настрой. Он всячески поддерживал военных, навещал раненых бойцов и благодарил их за службу.
На церемонии награждения военных, отличившихся в ходе СВО, артист отметил, что хотел своим присутствием показать поддержку.
«Мы вас ждем с победой. Мы переживаем за вас, и мы верим в то, что вы действительно наш щит, и как, в общем, в знаменитом фильме „Офицеры“ было сказано много лет назад, что есть такая профессия — Родину защищать. Вот вы это делаете. Мы этим гордимся. Низко вам кланяемся!» — сказал Гуськов.
Что пообещал и не сделал Зеленский
На Украине артиста внесли во всевозможные черные списки, в том числе в базу скандально известного «Миротворца». Из-за этого артист не может посетить могилу отца в Киеве.
Гуськов высказался о действиях украинских властей и назвал их «уродами». Эту тему актер поднял в личном разговоре с Зеленским — они встретились в Вильнюсе, когда последний только занял пост президента.
«Я сказал: „Володя, это мрак, это средневековье. Ты этого не понимаешь?“ Он говорит: „Да, я уберу этот сайт“», — отметил актер.
После этого «Миротворец» прекратил работу, но только на месяц. Затем сайт снова возобновил деятельность.