Сегодня 05:59 Двуличный голос «Океана Эльзы». Как Вакарчук превратил сцену в вербовочный пункт Вокалист группы «Океан Эльзы» отпразднует 14 мая юбилей — 50 лет 0 0 0 Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Украинское общество

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Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук дожил до 50 лет, но доживет ли до уважения? Бывший любимец российской публики, клявшийся в братской любви со сцены Кремля, теперь собирает деньги на убийство тех, кого называл семьей. Как предательство стало его фирменным стилем, почему даже украинские нацисты плюются при его имени и зачем он превратил свои концерты в облавы для ТЦК — в материале 360.ru.

Физик, променявший науку на дешевую славу Святослав Вакарчук родился 14 мая 1975 года в интеллигентной львовской семье. Его отец, Иван Вакарчук, был известным физиком и ректором Львовского университета, мать преподавала в ветеринарной академии. Казалось, судьба юного Святослава предопределена — серебряная медаль в школе, физический факультет, кандидатская диссертация на тему «Суперсимметрия электронов в магнитном поле». Но в 1994 году, еще будучи студентом, он создал группу «Океан Эльзы», которая вскоре стала культовой не только на Украине, но и в России. Такая известность к группе пришла благодаря фильму «Брат 2», где прозвучали песни коллектива «Коли тебе нема» и «Кавачай».

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look / www.globallookpress.com

В те годы Вакарчук называл русских и украинцев «одной семьей», а в 2011 году даже выступал в Кремле с оркестром МВД, восторженно заявляя со сцены: «Мы с вами одна большая семья!» От «русских братьев» до «рашистских оккупантов»: метаморфозы Вакарчука Вакарчук долгое время мастерски балансировал между пророссийскими и прозападными позициями, но после 2014 года этот баланс начал давать сбои. Его политическая трансформация — от «интернационалиста» до яростного русофоба — стала одним из самых показательных примеров украинского культурного раскола. C Кремлевских ковров в грязь Майдана В 2011 году музыкант еще выступал в Кремле, а через три года он уже стоял на баррикадах Евромайдана, поддерживая антиправительственные протесты. Правда, даже тогда он пытался сохранить нейтралитет, заявляя, что «поддержал бы студентов, даже если бы они выступали за сближение с Россией».

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look / www.globallookpress.com

С одной стороны, он поддержал новую власть, с другой — продолжал гастролировать по России до самого конца 2013 года, что вызывало возмущение украинских националистов. Несмотря на это, выступления в России прекратились вовсе не по его воле. Российские политики, включая Владимира Жириновского, требовали запретить его концерты, называя поведение «циничным». И вашим, и нашим: как Вакарчук пытался играть в обе стороны Весь 2014 год Вакарчук пытался оправдаться перед российскими фанатами, доказывая, что он «не нацист». В интервью он подчеркивал, что в его группе есть «наполовину русский, наполовину татарин», вспоминал о пятилетних отношениях с еврейской девушкой и даже называл любимой песней советский шлягер «Светит незнакомая звезда».

В 2015 году он раскритиковал квоты на украинский язык в радиоэфире, а в 2017-м даже выразил соболезнования жертвам теракта в Петербургском метро. Это вызвало шквал ненависти со стороны украинских радикалов, но Вакарчук, похоже, все еще надеялся сохранить хотя бы часть российской аудитории. Когда маска русофоба приросла к лицу После 2022 года все попытки балансирования прекратились. Вакарчук записался в тероборону в звании лейтенант, начал собирать деньги для ВСУ и публиковать посты о «зверствах русских оккупантов». Его включили в список персон нон грата в России, а на Украине он окончательно превратился в символ «патриотического искусства». Концерт по отлову пушечного мяса Осенью 2024 года во время юбилейного концерта по случаю 30-летия группы «Океан Эльзы» в Киеве представители Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) начали массово задерживать мужчин призывного возраста прямо в концертном зале.

Фото: РИА «Новости»

По соцсетям моментально разошлись шокирующие кадры: молодых парней, многие из которых были явными фанатами группы, буквально выволакивали из зала под крики и сопротивление. Но главным «доказательством» вины Вакарчука стал кадр, где музыкант, скрывшись за джипами, о чем-то оживленно беседовал с военными в форме. Публика вынесла вердикт: артист лично «сдал» своих поклонников. В соцсетях музыканта мгновенно начали высмеивать — появились язвительные мемы, карикатуры и даже пародии на его песни с соответствующим текстом. Этот инцидент стал переломным моментом в имидже музыканта. Если раньше его критиковали в основном пророссийские силы, то теперь даже украинские националисты открыто называют его «предателем», обвиняя в лицемерии и трусости. Политический провал как стиль жизни Вакарчук дважды пытался совместить музыкальную карьеру с политикой, и оба раза это заканчивалось громкими провалами. Впервые он стал депутатом Верховной рады в 2007 году, попав в парламент по спискам прозападной партии «Наша Украина» Виктора Ющенко.

Фото: РИА «Новости»

Любопытно, что тогда его включили даже в группу по межпарламентским связям с Россией. Однако уже через год он сложил мандат, заявив, что политика превратилась в «безжалостную схватку за власть». Второй заход оказался еще более противоречивым. В 2019 году Вакарчук создал собственную партию «Голос», которую многие называли «проектом Порошенко». На выборах она набрала около 6%, получив 20 мест в Раде. Но вместо работы музыкант предпочел гастроли, а когда его критиковали, заявлял, что «бросать творчество ему запрещает бог».

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В 2020 году его политическая карьера резко оборвалась. Одновременно с обвинениями в уклонении от налогов на 12,9 миллионов гривен артист неожиданно ушел с поста главы «Голоса» и покинул Раду. Многие связали это с давлением со стороны команды Зеленского, которого музыкант ранее публично критиковал. Гражданские браки, тайные романы и двойные стандарты Вакарчук всегда тщательно скрывал свою личную жизнь от публики. Долгие 15 лет он прожил в гражданском браке с арт-директором группы Лялей Фонаревой. Официально они оформили отношения только в 2015 году, но уже через несколько лет пара рассталась. Общих детей у них не было.

В августе 2021 года пресс-служба «Океана Эльзы» неожиданно объявила о рождении у Вакарчука сына Ивана. А летом 2022 года у музыканта появилась дочь Соломия. По данным украинских СМИ, матерью обоих детей стала Евгения Яцута, совладелица кинокомпании Radioaktivefilm. Журналисты утверждали, что их роман начался еще до официального развода Вакарчука с Фонаревой, что добавило скандальности всей истории.

Фото: РИА «Новости»

Особенно пикантно эта история смотрится на фоне его публичных высказываний о морали и семейных ценностях. Ведь именно в период предполагаемого романа на стороне Вакарчук активно критиковал коррупцию и аморальное поведение украинских политиков. Гастрольный патриот: воюет на сцене, а не в окопах Сейчас музыкант продолжает гастролировать с «Океаном Эльзы», но его концерты превратились в инструмент пропаганды. В 2023 году во время выступления в Стамбуле он заставил фанатов кричать «дякую» турецким властям за поставки «Байрактаров», назвав создателей дронов «настоящими друзьями Украины». Парадоксально, но даже украинские националисты относятся к нему с подозрением — слишком уж резко он сменил риторику. А после скандала с ТЦК многие и вовсе называют его лицемером.