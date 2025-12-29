Главное требование Кремля о ВСУ и Донбассе: на что готов Зеленский и при чем тут Пашинян

После переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в частной резиденции Мар-а-Лаго 28 декабря на Украине сначала заговорили об ощущении тупика, а затем не исключили, что переговорный процесс все еще жизнеспособен, правда, многое, по оценкам местных экспертов, теперь будет зависеть от Киева. Какой расклад обсуждают в республике и при чем тут премьер Армении Никол Пашинян, разбирался 360.ru.

Согласится ли Зеленский вывести ВСУ из Донбасса Тезис о том, что сейчас практически все зависит от Зеленского, выдвинули журналисты местного издания «Страна». Речь о том, решится ли он двигаться по пути с выводом ВСУ из Донбасса и дальнейшими референдумом и выборами или нет. Безусловно, для него это может быть опасный путь, ведь политика легко могут обвинить в «предательстве». Вместе с тем совершенно очевидно, что продолжение боевых действий опасно и для него самого, и для республики в целом, констатировали авторы материала.

Кроме того, в дальнейшем условия соглашения могут ухудшиться, а нынешние американские предложения о гарантиях безопасности не факт, что вообще будут в силе. Добавьте к этому еще и крайне напряженную внутриполитическую ситуацию и один на другом крупные коррупционные скандалы и расследования НАБУ и САП.

Россия настаивает на том, чтобы Украина вывела все подразделения ВСУ за пределы Донбасса для урегулирования конфликта. Об этом сегодня на брифинге вновь напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Днем ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков предупредил, что Киеву следует, не мешкая, принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах.

С другой стороны, продолжает «Страна», есть и пример Никола Пашиняна. «Бессмертный» армянский премьер-министр (как его назвали журналисты) проиграл войну в Карабахе в 2020 году.

Однако он продолжал позиционировать себя как гаранта мирных договоренностей, а главной стратегической целью назвал примирение с соседними Турцией и Азербайджаном.

«Причем на пути этого примирения зашел так далеко, что даже объявил геноцид армян турками в 1915 году „нарративами КГБ“. Хотя еще недавно представить, что подобные заявления будут звучать из уст руководителя Армении, было так же трудно, как и представить сейчас, что Зеленский согласится на вывод войск из Донецкой области», — добавили авторы «Страны».

На минувшей неделе на Украине прошло первое заседание рабочей группы по подготовке к выборам. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на нем заявил о планах провести в стране одновременно и президентские выборы, и референдум по мирному соглашению. Причем голосовать хотят разрешить в том числе онлайн. Таким образом, Зеленский может попытаться удержаться у власти как «президент мира» и «гарант соблюдения мирных соглашений». Плюс он может попытаться подтасовать результат и выборов, и референдума. Во время онлайн-голосования ему нарисуют любые нужные цифры.

Негативный маневр Зеленского Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич назвал прогноз украинских СМИ о возможном маневре Зеленского и удержании власти в качестве некоего гаранта крайне негативным сценарием.

«В данном случае все будет зависеть от позиции России и от того курса, который она выберет в отношении послевоенной Украины. У процесса самообновления и самооздоровления Украины должны быть ясные берега. Москве надо понимать, в каком направлении эта река двинется и в какое море будет впадать. Но никакой роли у Зеленского в послевоенном переустройстве Украины быть не может», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Причем речь должна идти не просто про переустройство. Это должно быть переучреждение, то есть создание нового государства, новой Украины. В этом процессе нет никакой роли для Зеленского. Он должен уйти в отставку — и чем скорее, тем лучше. После должен наступить стабилизационный период в несколько месяцев с заменой СМИ, работавших на войну, с заменой чиновников, работавших на войну и замешанных в коррупции. Сергей Станкевич

После такого стабилизационного периода, продолжил эксперт, можно проводить выборы. И конечно, это голосование не должен организовывать Зеленский. И не должен участвовать в нем в качестве кандидата. Помимо этого, по мнению Станкевича, к моменту выборов в республике также следует полностью поменять всю пирамиду избирательных комиссий и обновить реестр избирателей. При таком раскладе вполне возможно нормальное голосование, по итогам которого будет избрано уже легитимное руководство страны, с которым можно будет подписывать документы по мирному урегулированию. «Но сейчас, когда есть уловка Зеленского и его корпорации войны, чтобы быстренько обновить свой электоральный мандат формально и продолжить все то же самое, взять паузу ради второго раунда войды... Такая уловка не пройдет. И руководство России ничего подобного не допустит», — предупредил он.

Почему аналогии с Пашиняном некорректны Политолог и журналист Юрий Светов назвал прозвучавшие сравнения с Пашиняном крайне некорректными, как в целом и любого рода сравнения.

«Дело в том, что у значительной части армянского общественного мнения была усталость от Нагорного Карабаха. Политики, которые руководили Арменией с постсоветских времен, в большинстве своем были выходцами из Нагорного Карабаха. И они хотели, чтобы Нагорный Карабах был частью Армении. А у очень многих армян этого желания не было. Они не считали, что ради Нагорного Карабаха должны воевать с соседями, должны нести такие тяготы жизни», — напомнил эксперт.

И поэтому, когда Пашинян сбросил с Армении этот груз, они его поддержали. Пашинян же открыто сказал, что надо начинать новую страницу в истории Армении. И его при этом поддержали не только словами, но и финансово. Огромная армянская диаспора что в Соединенных Штатах, что во Франции, которая очень влиятельна. Ничего подобного у Зеленского нет. Поэтому эти аналогии не подходят. Юрий Светов

Отдельно Светов подчеркнул, что российскому экспертному сообществу в целом не должно быть никакого дела до судьбы Зеленского.

«Я повторю, нужен легитимный президент Украины или легитимный глава Верховной рады, который подпишет мирные соглашения. Но посмотрите, что сейчас от нас требуют под эти якобы выборы! Главное условие –60-дневное перемирие, которое Россия должна объявить. То есть в условиях, когда мы наступаем, когда видно близящийся разгром украинской армии, мы должны остановиться ради того, чтобы Зеленский провел выборы», — возмутился политолог. На прямой линии президент Владимир Путин высказывался на этот счет и справедливо замечал, что Россия не прекращала проводить выборы во время боевых действий. Что мешает сделать это Киеву — вопрос открытый, хотя ответ на него всем, безусловно, ясен. «Нас интересует одно: чтобы у Украины были легитимные представители, которые подпишут соглашение о мире, обязательное для исполнения украинскими властями. Потому что мы имеем пример, когда договоренности, которые заключал Янукович с Россией, Порошенко отверг. Зеленский по поводу Минских соглашений, подписанных Порошенко, говорил, что не будет их выполнять, потому что не он их подписывал», — заключил Светов.