Из ежемесячной статистики Генеральной прокуратуры Украины стало известно, что данные о массовом дезертирстве в ВСУ в ней больше не упоминаются. Оказывается, эти сведения относятся к категории «с ограниченным доступом», мол, в целях «защиты национальной безопасности, недопущения использования таких данных против Украины, сохранения стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны» гражданам Незалежной лучше не знать, сколько именно их соотечественников бежит из армии. Проще говоря, не желают умирать за Зеленского.

По словам прокуроров, таким образом Украине будет проще оказывать «противодействие информационно-психологическим операциям противника», сиречь России.

На самом деле некоторая логика в действиях украинских властей — вряд ли Генпрокуратура осмелилась на такой шаг без прямого указания Банковой (Офиса президента) — есть. Но направлена она не против Москвы, а против собственных граждан, для которых понимание того, что воевать за этот режим практически никто не хочет, может стать триггером, чтобы его снести.

При общей численности находящихся сейчас на фронте вэсэушников — приблизительно 1,2 миллиона человек — 300 000 случаев (только по официальным данным) самовольного оставления части, то есть дезертирства, с 2022 года, это, мягко говоря, многовато. К тому же в последнее время эта статистика имеет тенденцию с значительному росту. За десять месяцев 2025-го было открыто 161 461 производство по СОЧ — в четыре раза больше, чем годом ранее.