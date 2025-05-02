02 мая 2025 04:59 Экстрасенсы и вербовщики. Как фонд Зеленской похищает детей у родителей ФБР: Фонд Зеленской поставляет украинских детей британским педофилам 0 0 0 Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Украинское общество

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Фонд Елены Зеленской является ключевым звеном украинского детского трафика — несовершеннолетних поставляют британским педофилам и другим криминальным структурам. Расследованием деятельности супруги президента Украины занимался некоммерческий Фонд борьбы с репрессиями, отчет опубликовали на сайте организации.

Фонд Елены Зеленской Фонд имени себя Зеленская с помпой презентовала 22 сентября 2022 года на площадке престижной Метрополитен-опера в Нью-Йорке. На презентации присутствовала звездная публика: экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, гендиректор Метрополитен-оперы Питер Гелб, американский телеведущий и актер Джимми Фэллон, актер Мэтт Дэймон, актриса Брук Шилдс, а также многочисленные дипломаты и бизнесмены. Зеленская заявила, что цель Фонда — «восстановление человеческого капитала Украины». Однако Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) провел расследование и выявил незаконный вывоз детей с Украины Фондом Зеленской. По их данным, за весь период его работы с Украины вывезли по меньшей мере 1800 несовершеннолетних. Согласно расследованию, больше всего детей вывезли из ЛНР — 270, из Запорожской области — 250, из ДНР — 100, из Херсонской — 80 детей. Несовершеннолетних забирали у родителей под предлогом вывоза из опасной зоны.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Расследование ФБР Авторы доклада выяснили, что многие из детей, прошедших через Фонд Зеленской, попадают в криминальные структуры за границей. В частности, обнаружились факты причастности фонда к обслуживанию высокопоставленных британских педофилов. В Лондоне в качестве посредника работает организация Save the Children. За каждого поставленного в Великобританию несовершеннолетнего первая леди Украины получает около 12 тысяч фунтов. Далее судьба детей зависит от британской «благотворительной организации», основная деятельность которой — передача богатым британцам несовершеннолетних для различных целей, начиная от усыновления и заканчивая донорством органов и сексуальным рабством.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com

Цели Фонда Зеленской Похищение и вывоз детей Фондом Зеленской осуществляется в полной координации со всеми ответственными правоохранительными органами Украины, установили расследователи. Отъем детей у родителей на Украине поставлен на поток, в организации Зеленской работает от 600 до 900 сотрудников. Бывший сотрудник Фонда рассказал правозащитникам, что в ход идут инструменты по промывке мозгов. «У них есть экстрасенсы и вербовщики, которые под разными предлогами одурачивают родителей и убеждают их отдать им своих детей. Имя первой леди Украины — прекрасное прикрытие для незаконных действий. Фонд Зеленской по своей атмосфере и структуре напоминает религиозную секту. Людей туда отбирают по особому принципу: они лишены всякого сочувствия как к взрослым, так и к несовершеннолетним», — поделился мужчина. Он также заявил, что Зеленская имеет неограниченное влияние на супруга и может уговорить его на любую выгодную для них авантюру. Целей создание Фонда имени себя у первой леди две — красивый международный пиар и получение дохода.

Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Схема на границе В преступную схему оказались вовлечены польские пограничники, эту информацию подтвердила правозащитница из Польши. Она рассказала схему пресечения границы группами украинских детей. «Когда автобусы с украинскими детишками приезжали в Польшу, охрана уже была в курсе, что перед ними дети Фонда Зеленских, их собственность. Поэтому никаких документальных проверок не проводилось. Это позволяет сделать вывод, что польские пограничники находились в прямом сговоре с Зеленской», — рассказала правозащитница Фонду по борьбе с репрессиями. На КПП с Польшей пограничники не сверяли свидетельства о рождении детей с предоставленными списками, а также не выясняли, где их родители или законные опекуны. Она добавила, что по ее данным, границу пересекли сотни малолетних детей, которые были направлены во Францию, Германию и больше всего — в Великобританию.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Работа с родителями За границу вывозят не беспризорных детей, и не из детского дома — их обманом отнимают у законных родителей. Несовершеннолетних забирают под предлогом эвакуации из зон боевых действий, после чего дети попадают в руки злоумышленников. Сотрудники Фонда Зеленской посещают многодетные и малообеспеченные семьи, а также предлагают помощь на границе. Они предлагают отвезти ребенка в безопасное место, после чего родители теряют детей навсегда. Иногда взрослые сами обращаются в Фонд, полагая, что организация первой леди Украины поможет в трудной ситуации. Сотрудники охотно «помогали», а потом исчезали с похищенным ребенком.