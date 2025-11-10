Фейк: в эфире крымского телеканала показали проукраинские видеоматериалы

В Сети расходится информация о том, эфир одного телеканала в Крыму якобы был взломан и зрители увидели проукраинские ролики о скором вторжении военных. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети распространилась информация о том, что эфир одного из крымских каналов был взломан хакерами. Вместо материалов канала были показаны проукраинские видеоролики о скором вторжении украинских войск.

Правда

На самом деле, никакой хакерской атаки не было. А сам ролик о взломе эфира — фейк. Обращает на себя внимание «удачность момента» «вторжения в эфир». Молодая мама якобы снимает ребенка в ходунках перед телевизором, и в этот момент вдруг появляется ролик с предупреждением о скором приходе ВСУ в Крым. Наигранная реакция женщины, а также пойманный с самого начала момент наводят на мысли о монтаже или запуске ролика с проигрывателя.

Версию с записанным заранее фейковым роликом о внедрении в эфир «Крыма 24» хакеров подтвердил советник главы Республики Крым Олег Крючков. В своем Telegram-канале он опубликовал опровержение хакерской атаки.

Он заявил, что вещание всех телевизионных и радиостанций осуществляется в обычном режиме, а ролик про хакерскую атаку назвал информационным вбросом врага, низкопробной видеоподделкой.

Крючков отметил различия в оформлении, наличии иных титров и ошибок в тексте. Также советник главы Крыма отметил, что для фейка взяли фрагмент озвучки из материала журналиста, который давно не работает на канале «Крым 24». Не доверять в этом вопросе Олегу Крючкову нельзя, так как он занимает должность генерального продюсера АНО ТРК «Крым», которое является головной компанией — владелицей телеканала «Крым 24».

Крючков призвал проверять информацию и пользоваться официальными каналами информации.

Достоверность информации в посте Крючкова подтверждается и тем, что ее перепостило Крымское отделение Союза журналистов России. А на него, в свою очередь, обратили внимание в Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.

Таким образом, информация о взломе эфира телеканала «Крым 24» проукраинскими хакерами является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.