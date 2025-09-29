Фейк: Россия отказалась от переговоров по Украине

Россия якобы отказывается от переговоров по ситуации на Украине, игнорируя ситуацию «на земле». Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, и его слова быстро распространились в Сети. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Telegram-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона появился пост, в котором говорится, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия отказывается от переговоров и не учитывает ситуацию на земле.

«К сожалению, за последние пару недель мы видели, что россияне отказались проводить какие-либо двусторонние встречи с украинцами. Они также отказались от любых трехсторонних встреч, на которых президент или другой представитель администрации могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — заявил Вэнс в интервью Fox News 28 сентября.

При этом вице-президент США добавил: «Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое».

Правда

На самом деле, обвинения в адрес России в отказе от переговоров с Украиной больше выглядят как некая часть большой многоходовой игры. Во-первых, обращает на себя внимание безапелляционность заявления о том, что именно Россия отказывается от продолжения переговорного процесса.

На самом деле Россия открыта для переговоров, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом министр считает, что на данный момент ни Украина, ни «ее европейские спонсоры» не показывают готовность «договариваться по-честному».

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал открытость Москвы к диалогу по устранению первопричин конфликта. Тогда же глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев нелогично меняет свою позицию по отношению к переговорам с Москвой.

Россия неоднократно инициировала переговоры, подтверждая открытость, даже несмотря на отказ Киева от подписания почти уже согласованного документа после переговоров в Стамбуле весной 2022 года сразу после визита премьера Британии Бориса Джонсона.

Один из последних примеров — когда Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского для переговоров в Москву, это, в частности, даже было озвучено на встрече с Трампом на Аляске. Президент России повторил, что Зеленского могут принять в Москве, на пресс-конференции во время визита в Китай.

Однако Зеленский прямым текстом отказался ехать в Москву, так как его «страна каждый день подвергается ракетным обстрелам», что при этом не мешает ему ездить в Европу и на поклон к Трампу в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости» заявил, что продвижения в переговорах по Украине нет, но не по вине России.

Во-вторых, заявление о нежелании России вступать в переговоры в двустороннем или трехстороннем форматах вице-президент сделал после того, как его начальник, президент Трамп, на Генассамблее ООН совершил вдруг «разворот в отношении к украинскому конфликту».

При этом ряд СМИ, в том числе американских, посчитали смену риторики Трампа переговорной стратегией. А другие увидели в этом попытку Трампа отстраниться от конфликта на Украине и переложить бремя поддержки киевского режима на Европу.

В-третьих, утверждение Вэнса о том, что у России нет значимого продвижения на земле, тоже неверно. В четверг, 25 сентября, Минобороны сообщило, что с 1 января российская армия освободила 205 населенных пунктов, более 4700 квадратных километров территории.

Таким образом, информация о том, что Россия отказывается от переговоров по украинскому конфликту в том или ином виде, является недостоверной информацией.

