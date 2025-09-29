Фейк: Россия отказалась от переговоров по Украине
Россия не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту
Россия якобы отказывается от переговоров по ситуации на Украине, игнорируя ситуацию «на земле». Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, и его слова быстро распространились в Сети. В ситуации разобрался 360.ru.
Фейк
В Telegram-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона появился пост, в котором говорится, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия отказывается от переговоров и не учитывает ситуацию на земле.
«К сожалению, за последние пару недель мы видели, что россияне отказались проводить какие-либо двусторонние встречи с украинцами. Они также отказались от любых трехсторонних встреч, на которых президент или другой представитель администрации могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — заявил Вэнс в интервью Fox News 28 сентября.
При этом вице-президент США добавил: «Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое».
Правда
На самом деле, обвинения в адрес России в отказе от переговоров с Украиной больше выглядят как некая часть большой многоходовой игры. Во-первых, обращает на себя внимание безапелляционность заявления о том, что именно Россия отказывается от продолжения переговорного процесса.
На самом деле Россия открыта для переговоров, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом министр считает, что на данный момент ни Украина, ни «ее европейские спонсоры» не показывают готовность «договариваться по-честному».
Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал открытость Москвы к диалогу по устранению первопричин конфликта. Тогда же глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев нелогично меняет свою позицию по отношению к переговорам с Москвой.
Россия неоднократно инициировала переговоры, подтверждая открытость, даже несмотря на отказ Киева от подписания почти уже согласованного документа после переговоров в Стамбуле весной 2022 года сразу после визита премьера Британии Бориса Джонсона.
Один из последних примеров — когда Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского для переговоров в Москву, это, в частности, даже было озвучено на встрече с Трампом на Аляске. Президент России повторил, что Зеленского могут принять в Москве, на пресс-конференции во время визита в Китай.
Однако Зеленский прямым текстом отказался ехать в Москву, так как его «страна каждый день подвергается ракетным обстрелам», что при этом не мешает ему ездить в Европу и на поклон к Трампу в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости» заявил, что продвижения в переговорах по Украине нет, но не по вине России.
Во-вторых, заявление о нежелании России вступать в переговоры в двустороннем или трехстороннем форматах вице-президент сделал после того, как его начальник, президент Трамп, на Генассамблее ООН совершил вдруг «разворот в отношении к украинскому конфликту».
При этом ряд СМИ, в том числе американских, посчитали смену риторики Трампа переговорной стратегией. А другие увидели в этом попытку Трампа отстраниться от конфликта на Украине и переложить бремя поддержки киевского режима на Европу.
В-третьих, утверждение Вэнса о том, что у России нет значимого продвижения на земле, тоже неверно. В четверг, 25 сентября, Минобороны сообщило, что с 1 января российская армия освободила 205 населенных пунктов, более 4700 квадратных километров территории.
Таким образом, информация о том, что Россия отказывается от переговоров по украинскому конфликту в том или ином виде, является недостоверной информацией.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.