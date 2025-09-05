В украинских Telegram-каналах и оппозиционных пабликах активно обсуждают заявление генсека НАТО Марка Рютте. Он подчеркнул, что Россия не вправе вмешиваться в вопрос размещения иностранных войск на территории Украины, так как Украина — суверенное государство. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

Украинские Telegram-каналы, а также оппозиционные паблики распространяют мнение генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что Россия якобы не имеет права вмешиваться в вопрос размещения иностранных войск на Украине, так как Украина — суверенная страна.

Правда

Вопрос суверенитета Украины — самый интересный вопрос в современном мире. О суверенитете заявляет, по сути, представитель сообщества, которое и лишило Украину самостийности.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого после свержения законно избранного президента Виктора Януковича к власти пришли силы националистов и даже неонацистские группы, которые Запад заботливо взращивал несколько лет. Запад устранил руководство, которое не поддерживало вступление Украины в НАТО, осознавая, что это невозможно, так как Россия никогда не допустит войск НАТО на Украине.

Все помнят, что конфликт на Украине мог закончиться еще весной 2022 года, когда российская и украинская делегации уже договорились о прекращении огня на переговорах в Стамбуле, однако Борис Джонсон, который на тот момент занимал пост премьер-министра Великобритании, приехал в Киев и отговорил Владимира Зеленского от заключения соглашения с Москвой.

И с точки зрения экономической суверенитет у Украины околонулевой, так как без вливаний со стороны страна продержалась бы не дольше месяца-полутора. Таким образом, Рютте использовал риторику про суверенитет Украины исключительно в пропагандистском ключе, упоминая то, что давно почило в бозе.

Что самое интересное, сам украинский суверенитет был основан на внеблоковом статусе и нейтралитете, на отказе присоединяться к каким-либо военным альянсам. Это даже было прописано в Декларации о государственном суверенитете Украины, которая была принята Верховным советом УССР 16.07.1991 года, выяснили украинские СМИ еще в декабре 2021 года.

Декларация о суверенитете является основанием Акта провозглашения независимости Украины. С принятием первой украинской конституции в 1996 году правовая преемственность между документами сохранилась. Даже после внесения изменений в текст конституции, когда членство в НАТО назвали стратегическим курсом, ссылка на Акт о независимости 1991 года осталась в документе.

Таким образом, все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы, писали в 2021 году украинские СМИ.

Если же говорить об иностранных войсках на Украине, то позиция Кремля твердая и четкая: Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины.

На пленарной сессии ВЭФ Владимир Путин заявил: «Возможное появление иностранных воинских контингентов на Украине напрямую связано с первопричиной конфликта — втягиванием Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для поражения».

Таким образом, информация о том, что генсек НАТО считает, что на Украине можно разместить иностранные войска, так как Украина — суверенное государство, не имеет ничего общего с реальностью.

