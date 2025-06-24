Владимир Зеленский заявил, что целью ракетной атаки России в Киеве стала гражданская инфраструктура, включая жилые дома. Однако подобные утверждения не соответствуют действительности. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

Президент Украины Владимир Зеленский утром 23 июня в своем Telegram-канале опубликовал кадры сильно поврежденного пятиэтажного дома в Киеве и заявил, что якобы ВС России намеренно обстреливают гражданскую инфраструктуру.

Правда

На самом деле, российские войска никогда не обстреливают гражданскую инфраструктуру. В частности, 23 июня Минобороны РФ доложило о поражении военных целей в Киевской области.

Сообщалось, что групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины.

В случае с попаданием в пятиэтажный дом в Шевченковском районе Киева доподлинно неизвестно, был ли это российский реактивный снаряд, на который оказали воздействие силы ПВО, либо сама противоракета ВСУ.

Так, в украинских Telegram-каналах получила распространение фотография части ракеты, лежащей во дворе в киевском районе Троещина. Причем по хвостовому оперению можно понять, что это именно часть противоракеты MIM-104 от ЗРК Patriot PAC-3 производства США.

Это лишний раз доказывает, что украинская ПВО работает прямо над жилыми районами для возможного попадания российских снарядов по гражданской инфраструктуре и демонизирования Москвы в глазах мирового сообщества.

Опосредованно силы ПВО и украинских военных в попадании в дом обвинила нардеп Марьяна Безуглая.

«Много вопросов к Воздушным силам, ПВО и лично Главнокомандующему ВСУ и министру обороны, но пока умолчу. К сожалению, слишком много вопросов и слишком трудные ответы», — написала она в своем Telegram-канале.

Таким образом, утверждение главы киевского режима о том, что ВС России намеренно обстреливают украинскую гражданскую инфраструктуру, не соответствует действительности. Российская армия бьет только по военным объектам. Попадание по гражданской инфраструктуре может быть связано с воздействием средств ПВО ВСУ.

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