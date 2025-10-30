Фейк: ОБСЕ назначила спецпредставителя по вопросу «похищенных» украинских детей

Якобы похищение Россией украинских детей стало столь серьезной проблемой, что ОБСЕ пришлось назначить специального представителя по этому вопросу, заверяют украинские пропагандисты. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

Украинская пресса пестрит новостями о том, что ОБСЕ назначила специального представителя по вопросу «похищенных украинских детей». Этот новый пост заняла депутат шведского парламента Карина Эдебринк, которая незадолго до того посетила Киев.

Сообщается, что она ранее работала над вопросом возвращения украинских детей из России, а в июле как спецдокладчик ОБСЕ опубликовала доклад «Российские похищения и депортации украинских детей».

Правда

На самом деле тема так называемых похищенных детей является для Киева полностью политизированной и муссируется им и его западными кураторами и спонсорами с одной целью — демонизировать Россию, представить нашу страну неким вселенским злом, пытаясь сыграть на детских судьбах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме «Диалог о фейках 3.0» заявила, что «похищенных вообще не было, но были дети, которые стали жертвами западных авантюр по смене режима на Украине».

Захарова объяснила, что некоторые дети были разлучены с семьями из-за боевых действий, но для их воссоединения Россия ведет работу.

Об использовании детского вопроса в пропагандистской войне Запада против России заявил и посол в США Александр Дарчиев.

По его словам, российская сторона неоднократно давала подробные разъяснения о судьбе детей, оказавшихся в зоне боевых действий, а факты воссоединения детей с родными и близкими верифицируются сотрудниками Международного комитета Красного Креста, которые сопровождают ребенка для передачи родителям и родственникам.

В ответ на просьбу прокомментировать информацию из СМИ о планах сенаторов Линдси Грэма (внесен Минюстом РФ в список террористов и экстремистов) и Брайана Шатца провести слушания с участием посольства Украины в США о якобы «похищенных в ходе СВО украинских детях», вызвав для показаний главу российской дипмиссии, заявил, что «участие российских представителей в затеянном сенаторами-русофобами шабаше, в котором уже назначены виновные, исключается в принципе».

Еще в 2023 году Владимир Путин доходчиво объяснил, что те действия, которые представляются на Западе в свете похищения, были на самом деле спасением детских жизней и здоровья.

Отдельно президент отмечал, что Россия вывозила детей совершенно легально в рамках спасения из зоны конфликта. По его словам, российские власти детей «вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители этих детских домов были их законными представителями».

Кроме того, Путин отмечал, что Россия никогда не была против того, чтобы дети воссоединялись со своими семьями, если, конечно, родственники объявляются.

Украинская сторона неоднократно рассказывала о десятках и сотнях тысяч похищенных детей, всячески поддерживая высокий градус темы. Однако во время второго раунда переговоров в Стамбуле, 2 июня 2025 года, России был предан список из всего 339 имен, и, как выяснилось позднее, список этот не был до конца актуален.

На третьем раунде переговоров, 23 июля, Москва передала Киеву данные, что 30% данных из списка не подтвердились, поскольку значительная часть детей никогда не была в России, они являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям.

В начале октября украинские СМИ писали о том, что Россия якобы вернула на Украину более 1,6 тысячи детей, однако Мария Захарова опровергла эту информацию, назвав ее «чудовищной выдумкой».

Захарова отметила, что официальные российские органы не располагают данными, подтверждающими массовый характер возвращения детей, и что распространение подобных сведений формирует искаженное представление о реальной ситуации.

Представитель МИД также акцентировала внимание на том, что подобные заявления, вероятно, служат целям внутренней и внешней политической пропаганды Киева, уводя фокус внимания от реальных проблем гуманитарного и социального характера.

При этом, по официальным данным, по линии детского омбудсмена России с родственниками на Украине и в третьих странах воссоединились 115 детей из 91 семьи.

Таким образом, информация о том, что тема «похищенных» украинских детей настолько сильно волнует Запад, что ПА ОБСЕ назначила спецпредставителя по данному вопросу, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.