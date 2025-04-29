Казалось бы, давно надо было привыкнуть к тому, что квазинацистский киевский режим не стесняется своей подлости и даже бравирует ею, легко признавая свое участие в кровавых преступлениях, совершенных по его заказу на территории России.

Надо было, но как-то до сих пор не привык к столь запредельному уровню цинизма и полнейшей потере нашим противником человеческого облика. И в этот раз мы с тревогой и изумлением слушали заявление секретаря комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко: он признал ответственность украинских спецслужб в подготовке и проведении террористического акта, жертвой которого стал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. «Это правильная работа наших спецслужб. Даже если в ближайшее время мы дойдем до прекращения [военного конфликта], работа спецслужб только начнется. И это направление — ликвидация преступников, которые стреляли по мирному населению, запускали ракеты, анализировали, принимали решения, отдавали приказы, — будет основной задачей наших спецслужб и развитием Службы безопасности Украины в ближайшие 10, 20, 30 лет — сколько потребуется», — ничтоже сумняшеся рассказал украинский парламентарий.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

На этом фоне обращает на себя внимание недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное в интервью изданию Paris Match по итогам встречи с Дональдом Трампом на похоронах папы римского. Среди прочего Макрон тогда сказал: «Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня». «Эскалация угроз»? Уж не объявленный ли украинскими спецслужбами террор против граждан России французский президент называет, по сути, инструментом принуждения к прекращению огня? И не оправдывает ли он таким образом диверсионно-террористическую деятельность украинских агентов? И что насчет убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского? Покушения на Захара Прилепина? Или все это, по версии Макрона, тоже допустимые методы давления на Москву? И не много ли в таком случае берет на себя пока еще президент Пятой республики?

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Видимо, не зря несколько дней тому назад директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил: «Мы чувствуем и видим, что европейские страны, особенно Франция, Великобритания и Германия, повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта». После он же предупреждал нас, что «Британия может пойти на провокации на территории любого государства», а «британские спецслужбы проводят довольно активно такую грубую линию, прежде всего в отношении России». Слишком гулким получается европейское эхо украинского террора, чтобы его не замечать. И даже если сегодня мы не может задушить змею западных спецслужб, вырвать у нее жало — киевский режим — просто обязаны. Ради безопасности и спокойствия наших граждан. А иначе никак.