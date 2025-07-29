Если быть совсем точным, то не рублем, а евро и долларом, ожидать потока которых из-за рубежа Украине не стоит. По крайней мере, до тех пор, пока Владимир Зеленский не одумается и не сдаст назад в своей крайне опрометчивой, как показали последние события, атаке на НАБУ и САП — антикоррупционные украинские структуры, созданные и контролируемые Западом.

Не успела появиться информация о том, что Еврокомиссия направила Киеву предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки — об этом, в частности, написало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на украинских чиновников, — как пришла новость о том, что европейская помощь уже заморожена. До тех пор, пока Банковая не восстановит прежние полномочия вышеупомянутых правоохранительных органов.

Как написала «Европейская правда», если в четверг Верховная рада не проголосует за отмену своего прошлого решения, то «кредиты за счет доходов от российских активов по программе ERA прекратятся, а также остановится финансирование от ЕБРР и ЕИБ».

«Однако в любом случае продолжатся выплаты по программе Ukraine Facility — макрофинансовая помощь в зависимости от проведенных реформ. На днях ЕС одобрил четвертый транш по этой программе в урезанном объеме, и последующие выплаты также могут быть сокращены», — подчеркнули авторы публикации.