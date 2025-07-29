Принуждение к покорности. Европа решила проучить режим Зеленского рублем

IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts
Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/www.globallookpress.com

Если быть совсем точным, то не рублем, а евро и долларом, ожидать потока которых из-за рубежа Украине не стоит. По крайней мере, до тех пор, пока Владимир Зеленский не одумается и не сдаст назад в своей крайне опрометчивой, как показали последние события, атаке на НАБУ и САП — антикоррупционные украинские структуры, созданные и контролируемые Западом.

Не успела появиться информация о том, что Еврокомиссия направила Киеву предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки — об этом, в частности, написало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на украинских чиновников, — как пришла новость о том, что европейская помощь уже заморожена. До тех пор, пока Банковая не восстановит прежние полномочия вышеупомянутых правоохранительных органов.

Как написала «Европейская правда», если в четверг Верховная рада не проголосует за отмену своего прошлого решения, то «кредиты за счет доходов от российских активов по программе ERA прекратятся, а также остановится финансирование от ЕБРР и ЕИБ».

«Однако в любом случае продолжатся выплаты по программе Ukraine Facility — макрофинансовая помощь в зависимости от проведенных реформ. На днях ЕС одобрил четвертый транш по этой программе в урезанном объеме, и последующие выплаты также могут быть сокращены», — подчеркнули авторы публикации.

«Что происходит?» — задаются вопросом люди, далекие от специфики европейско-украинских отношений. А ничего особенного, просто Европа таким образом решила напомнить Зеленскому его место, принуждая к покорности.

Находясь четвертый год в фокусе постоянного западного внимания, бывший украинский комик действительно возомнил себя вершителем судеб, которому позволено все. Теперь пришло время слегка спустить его с небес на грешную землю, что Европа, воспользовавшись чудовищным проколом киевского режима, с удовольствием и делает.

Все это ни в коем случае не означает, что Украину завтра сольют, оставив без оружия и средств к существованию. Нет, нынешний режим слишком важен для глобалистов как инструмент их борьбы даже не столько с Россией, сколько за сохранение пресловутого порядка, основанного на правилах, чтобы так просто разрушать его по собственной воле. Делать этого никто, разумеется, не станет.

Фото: РИА «Новости»

Тем не менее столь массированный накат на Зеленского, да еще по такому ничтожному поводу (для реального управления Зе-режимом ни НАБУ, ни САП Западу не нужны), дает основания полагать, что за всем этим стоит что-то еще.

Возможно, некий план, как в свое время оставить Украину, обвинив в провале проекта жадное и коррумпированное руководство. Актуальность этого плана зависит от готовности Дональда Трампа продолжать участвовать в военном конфликте.

Если готовность так и не будет продемонстрирована, Европе придется отступить, ибо денег тащить украинский воз в одиночку у нее нет, а взять их негде.

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