Принуждение к покорности. Европа решила проучить режим Зеленского рублем
Если быть совсем точным, то не рублем, а евро и долларом, ожидать потока которых из-за рубежа Украине не стоит. По крайней мере, до тех пор, пока Владимир Зеленский не одумается и не сдаст назад в своей крайне опрометчивой, как показали последние события, атаке на НАБУ и САП — антикоррупционные украинские структуры, созданные и контролируемые Западом.
Не успела появиться информация о том, что Еврокомиссия направила Киеву предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки — об этом, в частности, написало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на украинских чиновников, — как пришла новость о том, что европейская помощь уже заморожена. До тех пор, пока Банковая не восстановит прежние полномочия вышеупомянутых правоохранительных органов.
Как написала «Европейская правда», если в четверг Верховная рада не проголосует за отмену своего прошлого решения, то «кредиты за счет доходов от российских активов по программе ERA прекратятся, а также остановится финансирование от ЕБРР и ЕИБ».
«Однако в любом случае продолжатся выплаты по программе Ukraine Facility — макрофинансовая помощь в зависимости от проведенных реформ. На днях ЕС одобрил четвертый транш по этой программе в урезанном объеме, и последующие выплаты также могут быть сокращены», — подчеркнули авторы публикации.
«Что происходит?» — задаются вопросом люди, далекие от специфики европейско-украинских отношений. А ничего особенного, просто Европа таким образом решила напомнить Зеленскому его место, принуждая к покорности.
Находясь четвертый год в фокусе постоянного западного внимания, бывший украинский комик действительно возомнил себя вершителем судеб, которому позволено все. Теперь пришло время слегка спустить его с небес на грешную землю, что Европа, воспользовавшись чудовищным проколом киевского режима, с удовольствием и делает.
Все это ни в коем случае не означает, что Украину завтра сольют, оставив без оружия и средств к существованию. Нет, нынешний режим слишком важен для глобалистов как инструмент их борьбы даже не столько с Россией, сколько за сохранение пресловутого порядка, основанного на правилах, чтобы так просто разрушать его по собственной воле. Делать этого никто, разумеется, не станет.
Тем не менее столь массированный накат на Зеленского, да еще по такому ничтожному поводу (для реального управления Зе-режимом ни НАБУ, ни САП Западу не нужны), дает основания полагать, что за всем этим стоит что-то еще.
Возможно, некий план, как в свое время оставить Украину, обвинив в провале проекта жадное и коррумпированное руководство. Актуальность этого плана зависит от готовности Дональда Трампа продолжать участвовать в военном конфликте.
Если готовность так и не будет продемонстрирована, Европе придется отступить, ибо денег тащить украинский воз в одиночку у нее нет, а взять их негде.