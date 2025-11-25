Украина вскоре станет частью Русского мира, убежден Александр Дугин. По его словам, у Незалежной было две-три возможности построить свое государство, но все попытки сделать это у властей провалились.

Почему Украина не стала самостоятельной Украина на протяжении всей истории была несамостоятельным государством, всегда входила в чей-то состав и оставалась внутренним регионом, напомнил Дугин. При этом у нее было две-три возможности построить свое государство: одна из них пришлась на 1991 год после распада Советского Союза. Тогда страна получила в наследство развитую промышленность, науку и инфраструктуру.

Но украинские власти не смогли это удержать — экономика и промышленность деградировали, вместо ставки на заводы сделали ставку на сельское хозяйство, в стране начали агрессивную антироссийскую политику. Результатом стал вооруженный конфликт.

Они много веков не были самостоятельными. Им повезло в начале 90-х — появилась возможность построить свое государство, они провалили эту очередную попытку. Было их две-три в истории. Ну, значит, не судьба. Александр Дугин

Постепенно, подчеркнул он, Украина окончательно превратилась в проект «анти-Россия». При этом без украинского государства мир вполне может обойтись, а без России — нет, подчеркивал философ.

Что ждет Украину в ближайшие годы По прогнозу Дугина, максимум через два года Украина станет частью Русского мира. «Возможно, намного раньше. Никакого суверенитета больше там не будет и в помине, так как украинцы им пользоваться решительно не умеют. Никогда не умели и не научатся. Не тот случай», — заявил он в своем Telegram-канале. Сейчас, продолжил философ, уже полным ходом идет работа над детальным планом интеграции украинского общества в единое пространство Русского мира.

Ведется работа над учебниками, экстренными программами по массовому излечению, психической реабилитации. Уже готов проект административного переустройства. Скорее всего, эти территории получат новое название. Возможно, Старые Земли. Но это обсуждается. Александр Дугин

При этом, по его словам, пока нет консенсуса относительно сохранения или упразднения русофобского наречия, на котором говорят нацисты. «Я за его частичное сохранение, но не все это поддерживают. Мы относимся к делу очень серьезно, взвешенно и основательно. Это не для пропаганды, а для большой долгосрочной работы», — заключил Дугин.