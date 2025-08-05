Дмитрий Гордон* посоветовал жителям Донецка, испытывающим острую нехватку воды, пить собственную мочу. А когда кончится своя, то можно и чужую. Именно так, как, впрочем, и всегда, журналист отреагировал на горе и проблемы людей, которых еще недавно называл своими соотечественниками. В общем, думал, что унизил других, а на деле — самого себя.

Для начала нужно понять, кто такой Дмитрий Гордон*. В России он уже тоже очень неплохо известен в том числе благодаря своим выступлениям на телеканалах. На Украине он был одним из самых медийных журналистов. Я много раз встречался с этим человеком. Как описать его? Двумя словами — склизкий и беспринципный.

Есть такое правило: «Не лебези перед теми, кто выше тебя. Не издевайся над теми, кто тебя ниже». Гордон* всегда делал наоборот.

В свое время он зарабатывал тем, что продавал «пирамидки здоровья». Люди, больные, например раком, тратили на них деньги. Иногда последние, потому что хотели получить надежду. А потом умирали. Лысый же шарлатан на эти средства скупал квартиры по Киеву.

Фото: РИА «Новости»

Плюс этот персонаж всегда пытался паразитировать за счет чужой славы. Он брал интервью у известных людей — чаще всего платил им за это. Уровень интервьюера Гордона* можно, например, видеть в его работе с Сергеем Маковецким. Актер просто встал и ушел, разозлившись на глупость и наглость Дмитрия. После начала спецоперации на Украине Гордон* клятвенно пообещал защищать страну с автоматом в руках. «Я буду ждать вас в Киеве!» — вопил Дмитрий россиянам. Однако по факту вопил он это, находясь за пределами Украины. Он сбежал и перетащил всех родственников. Тут бы ему было и заткнуться, но Гордон* делал самое омерзительное — разжигал, призывал убивать, кричал о войне. Сам он, повторюсь, прятался в укромном месте. И лил, лил помои. Все это важно для понимания того, кто такой Дмитрий Гордон* на самом деле. Но проблема в другом — в том, что на Украине таким гордонам дают слово. У них есть свои площадки, они довольно-таки признаны профессиональным сообществом. Даже общаются с первым рядом политиков. То есть, подобные мракобесы и нелюди имеют свою толику (а, может, и больше) власти. Они ненавидят, они разжигают, они несут зло. И их одобряют, и превозносят. Такая она — Украина зла.

Фото: РИА «Новости»

Меж тем в первую очередь Дмитрий Гордон* и такие, как он, каждый год, каждый месяц напоминают, почему на самом деле происходит то, что происходит. Почему Крым и Донбасс стали Россией. Почему Россией стали части Запорожской и Херсонской областей.

Потому что люди (делаю акцент на этом слове) не захотели жить в одном государстве с нелюдьми. С теми, кто называл их кротами, обстреливал и бомбардировал, а после заявлял на фоне трупов: «Взорвались кондиционеры». Этих упырей Донбасс отправил далеко и навсегда.

Вот только не хватает для полноты действия одного — Дмитрий Гордон* слишком много болтает, а главное — слишком часто переходит грани разумного и порядочного. Он всякий раз, как безумец и шарлатан, являет красные флаги. Пора бы, на самом деле, по-настоящему проучить его. Нелюдя, ненавидящего людей Донбасса, хотя еще недавно говорившего об одном народе и одном государстве. Нет, народ разный — люди в нем разные, а государства Украина уже нет — осталась шайка нелюдей и безумцев. * Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.