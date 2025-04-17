«Сдали родственники». Забайкальский депутат признался, что 4 года живет на Украине

Муниципальный депутат в Забайкальском крае Михаил Носик на заседании комиссии по этике признался, что уже почти четыре года живет на Украине в Днепропетровске, но продолжает работать удаленно. Комиссия инициировала досрочное прекращение его полномочий.

Детали отъезда на Украину

В начале 2025 года комиссия по этике рассматривала представление прокурора об устранении нарушений законодательства из-за статуса депутата Каларского муниципального округа Михаила Носика. Его полномочия истекают в декабре этого года.

В марте с парламентарием созвонились через Telegram, во время беседы депутат сообщил, что с 2021-го постоянно живет в Днепропетровске и не может выехать в Россию. У него якобы отсутствуют украинские документы и нет вида на жительство в стране.

Носик заверил, что заезжал на Украину на собственном автомобиле в январе 2022 года, но по информации УФСБ по Забайкальскому краю, депутат пересек госграницу 26 мая 2021 года. Информации о его возвращении на родину не поступало.

Носик также отметил, что у него на Украине есть внук и престарелые родители, а заезжал он в медицинских целях. Парламентарий отказался называть место проживания из «соображений безопасности», сообщило РИА «Новости».