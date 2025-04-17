«Сдали родственники». Забайкальский депутат признался, что 4 года живет на Украине
Муниципальный депутат в Забайкальском крае Михаил Носик на заседании комиссии по этике признался, что уже почти четыре года живет на Украине в Днепропетровске, но продолжает работать удаленно. Комиссия инициировала досрочное прекращение его полномочий.
Детали отъезда на Украину
В начале 2025 года комиссия по этике рассматривала представление прокурора об устранении нарушений законодательства из-за статуса депутата Каларского муниципального округа Михаила Носика. Его полномочия истекают в декабре этого года.
В марте с парламентарием созвонились через Telegram, во время беседы депутат сообщил, что с 2021-го постоянно живет в Днепропетровске и не может выехать в Россию. У него якобы отсутствуют украинские документы и нет вида на жительство в стране.
Носик заверил, что заезжал на Украину на собственном автомобиле в январе 2022 года, но по информации УФСБ по Забайкальскому краю, депутат пересек госграницу 26 мая 2021 года. Информации о его возвращении на родину не поступало.
Носик также отметил, что у него на Украине есть внук и престарелые родители, а заезжал он в медицинских целях. Парламентарий отказался называть место проживания из «соображений безопасности», сообщило РИА «Новости».
«Сдали родственники»
Носика спросили о том, в какие органы он обращался, чтобы организовать выезд с Украины. Депутат заявил, что связывался с немецким и турецким Красным Крестом, но ему отказали. При обращении в посольство Израиля ему предложили фиктивный брак за деньги, но он отказался.
Парламентарий признался, что находится на Украине нелегально. Он также рассказал историю о том, как его в марте 2022 года «сдали родственники» — они заявили о наличии двух карабинов у Носика.
«Ко мне сразу приехала миграционная служба. Сразу после доноса ко мне приехали, приняли, провели обыск, просмотрели все мои документы и квитанции, забрали 800 евро и около 50-80 тысяч рублей, пробовали снять деньги с банковской карты, но не получилось. Также украли автомобиль, ПТС и СТС», — рассказал депутат.
Носик заявил, что хочет выехать, но ему запретили. После чего родственники дали взятку в виде двух бутылок коньяка, и депутата отпустили. Затем парламентарий сразу сменил место жительства, где находится по сей день. По его словам, он работает дистанционно через VPN, проводит приемы граждан по видеосвязи и поддерживает контакты с избирателями и другими депутатами через мессенджеры.
Слагать полномочия добровольно Носик не захотел, потому что «работает не хуже других депутатов». Комиссия по этике сделала вывод, что проживание парламентария в другой стране препятствует исполнению им своих обязанностей.