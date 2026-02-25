Громкий скандал вокруг заблокированного со стороны Украины транзита в Европу российской нефти по трубопроводу «Дружба» набирает обороты. Правительство Словакии, пострадавшей от блокировки, приняло решение прекратить экстренные поставки электроэнергии Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что только за январь 2026 года объем этих экстренных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергосистемы, оказался вдвое выше, чем за весь 2025-й.

Венгрия — второй пострадавший от произвола киевских властей — в свою очередь, заблокировала 20-й пакет санкций против России, а также выделение ранее одобренного Евросоюзом кредита Украине на сумму в 90 миллиардов евро.

По словам министра иностранных дел республики Петера Сийярто, «украинцы не могут шантажировать нас, не могут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией».

Сийярто отметил, что в вопросе транзита нефти из России Брюссель де-факто стал на сторону Зеленского и даже способствует шантажу двух стран — членов ЕС со стороны киевского режима.

«Ситуация проста. Венгрия и Словакия — члены ЕС. Украина — нет. Тем не менее Брюссель встает на сторону Украины против собственных государств-членов. <…> Нет никаких технических или эксплуатационных причин, препятствующих возобновлению транзита нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу „Дружба“. Таким образом, очевидно, что решение Украины носит чисто политический характер. Это попытка оказать давление на Венгрию в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией. Мы не поддадимся шантажу», — заявил Фицо.