Дело не в «Дружбе». Куда скатилась Европа за четыре года СВО
Громкий скандал вокруг заблокированного со стороны Украины транзита в Европу российской нефти по трубопроводу «Дружба» набирает обороты. Правительство Словакии, пострадавшей от блокировки, приняло решение прекратить экстренные поставки электроэнергии Украине.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что только за январь 2026 года объем этих экстренных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергосистемы, оказался вдвое выше, чем за весь 2025-й.
Венгрия — второй пострадавший от произвола киевских властей — в свою очередь, заблокировала 20-й пакет санкций против России, а также выделение ранее одобренного Евросоюзом кредита Украине на сумму в 90 миллиардов евро.
По словам министра иностранных дел республики Петера Сийярто, «украинцы не могут шантажировать нас, не могут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией».
Сийярто отметил, что в вопросе транзита нефти из России Брюссель де-факто стал на сторону Зеленского и даже способствует шантажу двух стран — членов ЕС со стороны киевского режима.
«Ситуация проста. Венгрия и Словакия — члены ЕС. Украина — нет. Тем не менее Брюссель встает на сторону Украины против собственных государств-членов. <…> Нет никаких технических или эксплуатационных причин, препятствующих возобновлению транзита нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу „Дружба“. Таким образом, очевидно, что решение Украины носит чисто политический характер. Это попытка оказать давление на Венгрию в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией. Мы не поддадимся шантажу», — заявил Фицо.
В результате глава европейской дипломатии Кая Каллас была вынуждена признать, что с принятием очередного санкционного пакета не все гладко.
Затем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с пустыми руками. Вместо приуроченных к четвертой годовщине начала СВО новых санкций и большого кредита ей пришлось обойтись лишь общими словами и заверениями в неизменной поддержке украинского режима.
Получилось, мягко говоря, неудобно. Своего негодования по этому поводу, обращенного отчего-то не к Киеву, а к Братиславе и Будапешту, не сдерживал хорошо известный животной русофобией глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Я ожидал бы от Венгрии куда более сильного чувства солидарности с Украиной», — заявил он, обвинив венгерские власти в намеренной антиукраинской пропаганде.
Весь ужас в том, что в пылу словесных баталий никто из европейцев не заметил, как украинский конфликт постепенно распространился в политическом и информационном поле Европы. Воюют между собой уже не Киев и Москва, а Брюссель, Варшава, Будапешт и Братислава. Воюют с яростью, шаг за шагом сдавая общеевропейские интересы ради выгоды погрязшего в крови и коррупции украинского режима.
И дело вовсе не в российской нефти и, конечно, не в «Дружбе». Просто, решив использовать Зеленского как таран против неугодных им венгерского и словацкого правительств, европейские глобалисты, сами того не желая, поставили ЕС на грань потери единства.
Этот маховик, запущенный кем-то очень недальновидным, способен в перспективе разрушить и сам Европейский союз.