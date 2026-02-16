Сегодня 13:59 Украину ведут в ЕС без очереди: что скрывается за «частичным вступлением» Политолог Бардин: Украина едва ли станет жить лучше, если частично вступит в ЕС 0 0 0 Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Украинское общество

Венгрия

Киев

Евросоюз

Украина

Виктор Орбан

В Брюсселе обсуждают ускоренную схему сближения с Украиной: ей могут дать «частичное членство» в ЕС к 2027 году, не дожидаясь всех реформ и даже увязывая это с мирным соглашением. Но за громкими заявлениями все чаще видят политическую игру и борьбу интересов. Так речь о реальной интеграции или о новой геополитической конструкции?

Вступит ли Украина в ЕС В Евросоюзе прорабатывают план, по которому Украина может получить частичное членство уже в 2027 году. Идея в том, чтобы окончательно закрепить ее в европейском пространстве и, как отметили источники, «отдалить от Москвы». Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на десяток чиновников и дипломатов. Киев же настаивает: возможное вступление в ЕС в 2027-м должно быть зафиксировано и в мирном соглашении с Россией. План пока на ранней стадии обсуждения, но сам подход называют довольно радикальным — он меняет привычную процедуру приема новых стран. Суть в том, что Украина сможет получить место «за столом» ЕС еще до выполнения всех реформ, обязательных для полного членства. По информации источников СМИ, предлагается схема из пяти шагов: Первый: ускоренная подготовка. Брюссель намерен форсировать процесс — давать Киеву неофициальные рекомендации по переговорам и так называемым кластерам — юридическим блокам, через которые проходит каждая страна-кандидат.

Второй: формат частичного членства. Планируется создать промежуточную модель участия — между статусом кандидата и полноправным членством.

Третий: фактор Виктора Орбана. В ЕС рассчитывают, что после выборов в Венгрии ее позиция может измениться. Действующий премьер-министр Орбан жестко против вступления Украины, но его оппонент Петер Мадяр обещает вынести этот вопрос на референдум.

Четвертый: ставка на Дональда Трампа. Европейские лидеры полагают, что президент США, поддерживающий идею мирного соглашения между Москвой и Киевом, может повлиять на Орбана и убедить не блокировать решение.

Пятый: санкции против Венгрии. Если договориться не получится, ЕС может применить седьмую статью — самую жесткую политическую меру, которая позволяет лишить страну-члена права голоса.

Фото: Виктор Орбан и Владимир Зеленский, 2024 год. Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Контроль над Украиной ЕС усиливает популистскую риторику по Украине, но фундаментальные препятствия для ее членства не устранены. Обострение этой темы привязано исключительно к мирным переговорам и попытке европейцев извлечь из них максимум выгоды, объяснил в разговоре с 360.ru политолог Юрий Любомирский. «Украина не соответствует ни одному критерию членства в ЕС — экономическому, правовому, демократическому, не говоря уже о ценностных ориентирах. Союз, находящийся в глубоком кризисе, не способен интегрировать даже благополучную Черногорию. Принять Украину, лежащую в руинах после разрухи, тем более нереально. В Брюсселе не заинтересованы вкладывать огромные средства в ее восстановление, брать ответственность или предоставлять полноправное членство», — подчеркнул эксперт. По его мнению, истинная цель — сохранять управляемую дистанцию, манипулировать Киевом через элиты и общественное мнение, подпитывая надежды Зеленского и населения. Это нужно, чтобы он транслировал оптимизм обществу и продолжал боевые действия. Возможный контроль над портами Одессы, АЭС или промышленными активами лишь дополняет картину.

Фото: В порту Одессы. Yulii Zozulia/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Лишение Будапешта права голоса политолог назвал опасным прецедентом, который напугает Словакию, Италию, Испанию и подорвет единство ЕС. На это не пойдут.

Орбан, даже в случае победы, будет действовать осторожно. Его позиция взвешена: может поддержать вступление Украины лишь в том случае, если его голос ничего не решит (например, против выступят другие страны). Инициировать референдум или голосовать за реальное расширение, рискуя внутриполитическим балансом, Орбану невыгодно. ЕС хочет мира, чтобы объявить о «новом шаге Украины в ЕС» и закрепить механизм манипуляции. Но речь не о вступлении, а о переходе в статус «суперкандидата» — абстракцию. Юрий Любомирский

Трампу невыгодно отдавать Украину в орбиту ЕС, уверен эксперт. Он заинтересован в мире с сохранением американского контроля над украинской властью, экономикой и политикой. Уступка этого контроля европейцам обесценивает для президента США смысл урегулирования. Все эти пункты сомнительны и сводятся лишь к формированию у Украины ложного оптимизма — необходимого для продолжения сопротивления в интересах европейской игры с Россией.

Проект «анти-Россия» Подобные сообщения появлялись и ранее: вырабатывались различные схемы — то включения, то, наоборот, невключения Украины в состав ЕС. Тема не новая. Однако сейчас мы действительно видим концептуальную заявку — определенный план, состоящий из нескольких шагов по интеграции, заявил 360.ru член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», политолог Максим Бардин. — Насколько реалистично обсуждать такой план в нынешних условиях? — Во-первых, до окончания боевых действий, подписания мирных соглашений и нормализации ситуации подобные инициативы детально рассматривать попросту бессмысленно. Сейчас для этого слишком рано. Вместе с тем руководство Евросоюза — тот политический клан, который сегодня у руля — уже пытается смотреть на несколько шагов вперед и формирует определенные планы. — Что можно сказать о содержании этого плана? — Важно понять: речь идет вовсе не о вхождении Украины в Евросоюз как таковом. Речь идет о политическом проекте «Украина — анти-Россия» и его дальнейшей реализации. Как раз и предусматривается некая процедура частичного вхождения Украины в ЕС. Нам говорят о форсировании включения, но на самом деле это форсирование отторжения Украины от России — под предлогом ее частичного членства в Евросоюзе.

Фото: IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via / www.globallookpress.com

— Разве частичное членство возможно? — Можно войти и полностью, и частично, но дело не в этом. Евросоюз изначально формировался как экономический инструмент, направленный на промышленное развитие государств-участников и повышение благосостояния их граждан. Именно для этого создавали механизмы взаимной поддержки, чтобы каждая страна могла воспользоваться возможностями союза. Если кого-то не брали в ЕС, то потому, что понимали: эта страна не сумеет такими механизмами воспользоваться и стать богаче. Ведь смысл вступления — рост благосостояния народа. Возникает главный вопрос: сделает ли это «частичное вхождение» украинский народ богаче? Приведет ли к развитию экономики их страны? Из пяти озвученных пунктов мы видим борьбу с Венгрией, нейтрализацию Орбана, формат частичного членства… Но где рост благосостояния? — Значит, проблема не в Орбане? — Можно обойти и Орбана. Действительно, не все хотят, чтобы его партия победила. Хотя по некоторым прогнозам, несмотря на падение рейтинга, действующий премьер-министр все же сохранит влияние в парламенте через коалицию. Поговаривают, Питер Мадьяр может вынести вопрос на референдум. Можно обойти формат вступления, заменить его на частичное членство. Но повысится ли от этого уровень благосостояния Украины? Будет ли промышленное развитие? Вот в чем суть. Евросоюз — механизм экономического развития. Но сегодня его подменяют политическими целями.

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— А если попросить Трампа повлиять на Орбана? — Можно и так. Но президент США на любую просьбу выкатит встречные требования. Для него это сделка. Он сам часто произносит это слово. Если кто-то попросит Трампа повлиять на Орбана, он сразу предложит сделку и придумает, что взять взамен, причем в трехкратном размере. Так что относиться к этому проекту с большой серьезностью я бы пока не стал. — Какой вывод? — Вывод прост: Евросоюз продолжает рассматривать Украину исключительно как объект политического проекта «анти-Россия». Все движения связаны именно с этим. Тогда как ЕС — это про экономику, промышленность и благосостояние граждан. В представленном проекте я этого не увидел. Если не будет роста благосостояния — зачем тогда вступать? Все эти сложные процедуры, юридические кластеры на пути к членству… А украинцы когда станут жить лучше?