В Иране поймали сотрудников украинской разведки: что СБУ и ГУР забыли на Ближнем Востоке?
Генерал-майор Михайлов: украинских диверсантов в Иране вычисляют быстро
Хотя военный конфликт Ирана и Израиля официально закончился, стороны уже обвинили друг друга в срыве прекращения огня. Очевидно, эта война будет продолжена. Если не прямо сейчас, то потом и уже совсем скоро. На фоне взаимных ракетных обстрелов в информационном поле затерялась любопытная информация: в Исфахане иранские спецслужбы задержали трех сотрудников украинской разведки. Учитывая сегодняшнюю активность ГУР в Африке, это событие наталкивает на важные вопросы. Что Киев забыл на Ближнем Востоке?
Агентство Tasnim News сообщило, что служба безопасности КСИР с другими силовыми ведомствами Ирана арестовала троих сотрудников украинской разведки, которые готовили диверсию на заводе по производству беспилотников в Исфахане. Трое украинцев были вооружены и находились в процессе подготовки теракта на военном объекте
Верховный суд Ирана приговорил арестованных к смертной казни через повешение. Приговор должен быть приведен в исполнение в течение двух недель. Официальных комментариев от Киева нет.
«Скорее всего, они работали в интересах США и Израиля. То, что их поймали, в этом ничего странного нет. В таком замкнутом моноэтническом пространстве, как Иран, украинцев вычисляют достаточно быстро. Повешение — единственная мера наказания для агентуры, которая работает против иранской власти», — заметил в разговоре с 360.ru руководитель Центрального исполкома «Офицеров России», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Сотрудничество Израиля и Украины
Проблема с задержанием украинских диверсантов в Иране гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Теперь это доказанный факт тесного сотрудничества спецслужб Украины и Израиля.
Если к этому еще добавить идентичность атак FPV-дронами на российские стратегические силы сдерживания и иранские системы противовоздушной обороны, то речь может вообще идти о совместном украинско-израильском нападении на Россию. Оно, что важно, явно осуществлялось при минимальной, но поддержке США — подразумевается использование американских возможностей в области спутниковой разведки.
«Конечно, пока такие далекоидущие выводы делать рано. Однако звонок очень тревожный. Он потенциально свидетельствующий о тесной координации усилий Запада не только против России, но и тех, кто в целом выступает против однополярного мира. Но сами страны-фрондеры пока не горят желанием координироваться так, как это делают их оппоненты», — отметил автор Telegram-канала «Пинта разума».
Важный маркер в этом случае — поддержка Тегерана. Она будет означать переход второй холодной войны, которая происходит прямо сейчас, на новый этап противостояния.
Идеология насилия
Во время украинского конфликта, который фактически стал войной Запада против России, стало очевидно, как работает схема подготовки диверсий и терактов с участием всех стран НАТО. Важно напомнить, что еще в 2022 году в районе Рязани задержали человека с итальянским паспортом, который проходил подготовку в латвийском городке Крустпилс.
Итальянец использовал этот железнодорожный узел для подготовки к акту так называемой рельсовой войны в России, если говорить терминами Великой Отечественной. На это в разговоре с 360.ru обратил внимание политолог Вадим Авва.
— Как вы связываете это с современными событиями?
— Мы помним, куда бежали террористы, устроившие бойню в «Крокусе», и где их задерживали. Мы понимаем, куда сбежала убийца Дарьи Дугиной и как теряются следы таких людей. Также мы видим, откуда действовал куратор убийцы Владлена Татарского. Совсем недавно произошла атака на элементы ядерной триады России, ее осуществили по методам, схожим с теми, что использует израильская разведка. Это не только политический террор, но и идеология, которая сегодня царит в украинских спецслужбах, таких как ГУР и СБУ.
— Какая историческая преемственность этой идеологии?
— Идеология насилия и террора не появилась 24 февраля 2022 года. Она начала формироваться с 2014-го. Если говорить об Израиле, то его история насилия восходит к образованию современного политического государства, которое всегда проводило подобную политику. Я могу понять действия Израиля, когда он осуждает преступления нацистов, но все, что он делает в остальном, — это убийства тех, кого они считают противниками, любыми доступными способами.
— Какая роль Запада в этом контексте?
— Израиль и Украину можно считать террористическими государствами, их нельзя отделять от современного политического Запада, который стал основным источником этого террора. Запад позволяет себе устраивать перевороты и вмешиваться в дела других стран, начиная от попыток свержения Фиделя Кастро и заканчивая цветными революциями на Ближнем Востоке. Это стало нормой и сейчас выходит на поверхность.
— Как решать эту проблему?
— Необходимо не только поймать и наказать диверсантов, но и инициировать глобальный международный политический процесс, который осудит нынешних руководителей «Моссада», украинских спецслужб и американских разведок, предоставляющих данные для терактов. Этот процесс необходим, чтобы сделать невозможным саму идеологию диверсий. Это крупный вызов для всего человечества. Политическая конструкция Запада, основанная на неолиберальной идеологии, преступна и несет ответственность за миллионы убийств. Настоящие убийцы — те, кто громче всех кричит о ворах.
Если же страны, выступающие за смену однополярного миропорядка многополярным, будут по-прежнему выступать поодиночке и руководствоваться в мировой политике теми принципами, которые их оппоненты давно отринули, то они вполне рискуют проиграть. Возрождение в полном объеме однополярности — не миф, а вполне реальный и очень опасный сценарий. Если ты не будешь бороться за свое будущее, ты можешь проиграть.