В Иране поймали сотрудников украинской разведки: что СБУ и ГУР забыли на Ближнем Востоке?

Хотя военный конфликт Ирана и Израиля официально закончился, стороны уже обвинили друг друга в срыве прекращения огня. Очевидно, эта война будет продолжена. Если не прямо сейчас, то потом и уже совсем скоро. На фоне взаимных ракетных обстрелов в информационном поле затерялась любопытная информация: в Исфахане иранские спецслужбы задержали трех сотрудников украинской разведки. Учитывая сегодняшнюю активность ГУР в Африке, это событие наталкивает на важные вопросы. Что Киев забыл на Ближнем Востоке?

Агентство Tasnim News сообщило, что служба безопасности КСИР с другими силовыми ведомствами Ирана арестовала троих сотрудников украинской разведки, которые готовили диверсию на заводе по производству беспилотников в Исфахане. Трое украинцев были вооружены и находились в процессе подготовки теракта на военном объекте Верховный суд Ирана приговорил арестованных к смертной казни через повешение. Приговор должен быть приведен в исполнение в течение двух недель. Официальных комментариев от Киева нет. «Скорее всего, они работали в интересах США и Израиля. То, что их поймали, в этом ничего странного нет. В таком замкнутом моноэтническом пространстве, как Иран, украинцев вычисляют достаточно быстро. Повешение — единственная мера наказания для агентуры, которая работает против иранской власти», — заметил в разговоре с 360.ru руководитель Центрального исполкома «Офицеров России», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

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Сотрудничество Израиля и Украины Проблема с задержанием украинских диверсантов в Иране гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Теперь это доказанный факт тесного сотрудничества спецслужб Украины и Израиля. Если к этому еще добавить идентичность атак FPV-дронами на российские стратегические силы сдерживания и иранские системы противовоздушной обороны, то речь может вообще идти о совместном украинско-израильском нападении на Россию. Оно, что важно, явно осуществлялось при минимальной, но поддержке США — подразумевается использование американских возможностей в области спутниковой разведки. «Конечно, пока такие далекоидущие выводы делать рано. Однако звонок очень тревожный. Он потенциально свидетельствующий о тесной координации усилий Запада не только против России, но и тех, кто в целом выступает против однополярного мира. Но сами страны-фрондеры пока не горят желанием координироваться так, как это делают их оппоненты», — отметил автор Telegram-канала «Пинта разума». Важный маркер в этом случае — поддержка Тегерана. Она будет означать переход второй холодной войны, которая происходит прямо сейчас, на новый этап противостояния.

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Идеология насилия Во время украинского конфликта, который фактически стал войной Запада против России, стало очевидно, как работает схема подготовки диверсий и терактов с участием всех стран НАТО. Важно напомнить, что еще в 2022 году в районе Рязани задержали человека с итальянским паспортом, который проходил подготовку в латвийском городке Крустпилс. Итальянец использовал этот железнодорожный узел для подготовки к акту так называемой рельсовой войны в России, если говорить терминами Великой Отечественной. На это в разговоре с 360.ru обратил внимание политолог Вадим Авва. — Как вы связываете это с современными событиями? — Мы помним, куда бежали террористы, устроившие бойню в «Крокусе», и где их задерживали. Мы понимаем, куда сбежала убийца Дарьи Дугиной и как теряются следы таких людей. Также мы видим, откуда действовал куратор убийцы Владлена Татарского. Совсем недавно произошла атака на элементы ядерной триады России, ее осуществили по методам, схожим с теми, что использует израильская разведка. Это не только политический террор, но и идеология, которая сегодня царит в украинских спецслужбах, таких как ГУР и СБУ. — Какая историческая преемственность этой идеологии? — Идеология насилия и террора не появилась 24 февраля 2022 года. Она начала формироваться с 2014-го. Если говорить об Израиле, то его история насилия восходит к образованию современного политического государства, которое всегда проводило подобную политику. Я могу понять действия Израиля, когда он осуждает преступления нацистов, но все, что он делает в остальном, — это убийства тех, кого они считают противниками, любыми доступными способами.

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— Какая роль Запада в этом контексте? — Израиль и Украину можно считать террористическими государствами, их нельзя отделять от современного политического Запада, который стал основным источником этого террора. Запад позволяет себе устраивать перевороты и вмешиваться в дела других стран, начиная от попыток свержения Фиделя Кастро и заканчивая цветными революциями на Ближнем Востоке. Это стало нормой и сейчас выходит на поверхность. — Как решать эту проблему? — Необходимо не только поймать и наказать диверсантов, но и инициировать глобальный международный политический процесс, который осудит нынешних руководителей «Моссада», украинских спецслужб и американских разведок, предоставляющих данные для терактов. Этот процесс необходим, чтобы сделать невозможным саму идеологию диверсий. Это крупный вызов для всего человечества. Политическая конструкция Запада, основанная на неолиберальной идеологии, преступна и несет ответственность за миллионы убийств. Настоящие убийцы — те, кто громче всех кричит о ворах. Если же страны, выступающие за смену однополярного миропорядка многополярным, будут по-прежнему выступать поодиночке и руководствоваться в мировой политике теми принципами, которые их оппоненты давно отринули, то они вполне рискуют проиграть. Возрождение в полном объеме однополярности — не миф, а вполне реальный и очень опасный сценарий. Если ты не будешь бороться за свое будущее, ты можешь проиграть.