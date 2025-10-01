Селебрити-туризм. Чем на самом деле принцесса Анна занималась на Украине
Политолог Ведутов назвал посещение Украины туризмом для европейских элит
Принцесса Анна тайно посетила Украину и встретилась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, передав ему загадочный конверт. С какой целью сестра короля Карла III прибыла в Незалежную и что обсуждала с главарем киевского режима — в материале 360.ru.
Что известно о визите принцессы Анны на Украину
В Букингемском дворце заявили, что 75-летняя дочь Елизаветы II прибыла на Украину с целью продемонстрировать солидарность с детьми и семьями, переживающими конфликт, а также привлечь внимание к «травмирующему опыту детей, живущих на линии фронта», сообщило издание Daily Mail.
Авторы материала напомнили, что в начале сентября с частным визитом на Украину прибыл принц Гарри, а в прошлом году страну посетила герцогиня Эдинбургская.
«Во время встречи с президентом Зеленским принцесса, которая регулярно возглавляет список самых трудолюбивых членов королевской семьи и не собирается сбавлять обороты или уходить на покой, обсудила поддержку Украины со стороны Великобритании и продолжающееся сопротивление страны», — рассказали журналисты.
Принцесса облачилась на встречу с Зеленским в серые брюки, пальто и узорчатый шарф. Она поприветствовала президента Украины крепким рукопожатием и передала ему, предположительно, письмо от Карла III.
Накануне Анна посетила Софийский собор и Мемориальный комплекс, а также встретилась с женщинами-полицейскими и представительницами вооруженных сил. Сестра Карла III побывала в Центре защиты прав детей, реабилитационном центре для военных и на херсонской культурной выставке.
Зачем принцесса Анна приехала на Украину на самом деле
Посещение Украины для политических европейских элит — это своеобразный селебрити-туризм, заявил 360.ru политтехнолог, политолог Олег Ведутов.
«Во-первых, это можно хорошо подать с точки зрения визита в сложный неблагоприятный регион, в котором опасно. То есть это такая личная храбрость. Во-вторых, это история об участии в каком-то достаточно важном процессе, так можно поднять свою значимость», — объяснил эксперт.
Он также напомнил, как после визита на Украину французский президент Эммануэль Макрон в поезде прятал некий белый пакетик.
Так что есть предположение, что Украина может предложить своим высокопоставленным гостям такой отдых, который не совсем законен на их родине, это такой приятный дополнительный бонус.
Олег Ведутов
политолог
Что хотел передать Карл III Зеленскому
По данным британских СМИ, принцесса Анна передала Зеленскому конверт с характерным почерком Карла III на обратной стороне. Монарх не скрывает своей поддержки в отношении Украины.
Однако послание вряд ли содержало нечто важное, считает Ведутов.
«При всем пиетете, который испытываю в Англии к королю, все-таки это фигура достаточно декоративная, поэтому вряд ли он может сказать Зеленскому что-то, пообещать или, наоборот, пригрозить чем-то. Скорее это какое-то послание, может быть поддержки или, наоборот, предостережение, но скорее оно носит рекомендательный характер», — предположил политолог.
Как Великобритания поддерживает Украину
По мнению многих аналитиков, Великобритания — одна из главных стран-инициаторов агрессивного поведения Украины, в частности разрыва Стамбульских соглашений, отметил Ведутов.
«Она инициатор санкций, инициатор антироссийского хайпа. Можно сказать, что Украина — территория, используемая для борьбы с Россией», — заключил эксперт.