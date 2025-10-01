Селебрити-туризм. Чем на самом деле принцесса Анна занималась на Украине

Принцесса Анна тайно посетила Украину и встретилась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, передав ему загадочный конверт. С какой целью сестра короля Карла III прибыла в Незалежную и что обсуждала с главарем киевского режима — в материале 360.ru.

Что известно о визите принцессы Анны на Украину

В Букингемском дворце заявили, что 75-летняя дочь Елизаветы II прибыла на Украину с целью продемонстрировать солидарность с детьми и семьями, переживающими конфликт, а также привлечь внимание к «травмирующему опыту детей, живущих на линии фронта», сообщило издание Daily Mail.

Авторы материала напомнили, что в начале сентября с частным визитом на Украину прибыл принц Гарри, а в прошлом году страну посетила герцогиня Эдинбургская.

«Во время встречи с президентом Зеленским принцесса, которая регулярно возглавляет список самых трудолюбивых членов королевской семьи и не собирается сбавлять обороты или уходить на покой, обсудила поддержку Украины со стороны Великобритании и продолжающееся сопротивление страны», — рассказали журналисты.

Принцесса облачилась на встречу с Зеленским в серые брюки, пальто и узорчатый шарф. Она поприветствовала президента Украины крепким рукопожатием и передала ему, предположительно, письмо от Карла III.

Накануне Анна посетила Софийский собор и Мемориальный комплекс, а также встретилась с женщинами-полицейскими и представительницами вооруженных сил. Сестра Карла III побывала в Центре защиты прав детей, реабилитационном центре для военных и на херсонской культурной выставке.