Зеленскому, похоже, стало тесно в Киеве, и он решил расширить жизненное пространство за океаном. Пока украинские города погружаются во тьму, политик провернул сделку, от которой веет не только коррупцией, но и откровенной чертовщиной. Неужто глава Украины уже готовит план побега?

На странную покупку Зеленского обратила внимание западная пресса, писал об этом в Х и американский инфлюэнсер Aka .

Пока Пищанская ставила подписи, украинские солдаты замерзали в окопах, даже не подозревая, что оплачивают своему «гаранту» 10 спален и 13 ванных комнат в особняке Пи Дидди, где, по версии ФБР, годами нападали на людей.

Обе женщины считаются максимально доверенными лицами президента. Пока одна следит за государственным бюджетом, вторая, судя по всему, упаковывает «сэкономленные» средства в американскую недвижимость.

Чтобы не «светиться» в документах лично, Зеленский использует проверенную схему. Сделку на 61 миллион долларов оформила кипрская компания Aldorante LTD. Руководит этой структурой Светлана Пищанская —родная сестра главы Счетной палаты Украины Ольги Пищанской.

Кто проклял Зеленского

Украинский сегмент интернета такая новость привела в ярость. Пользователи уверены: Зеленского прокляли не только обманутые украинцы, но и сами стены этого страшного дома.

Выбор особняка Пи Дидди вызвал волну мистического ужаса. В Сети Зеленского уже «похоронили», заявляя, что покупка дома, пропитанного энергией насилия — проклятие уже само по себе.

«Зеленскому не терпится переехать из бункера на Банковой в бункер маньяка. Украину он уже списал со счетов», — написал один из подписчиков Aka.

Еще один предположил, что Зеленский «продал Украину».

«Его украинцы давно прокляли! Есть основания полагать, что будет как с Гитлером», — добавил третий комментатор.

Некоторые также допускали, что Зеленский «купил себе гроб» и «просто не доживет» до побега в США.