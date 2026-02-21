«Будет как с Гитлером». Зеленского прокляли за покупку дома маньяка за миллиарды
Блогер Aka: знакомая Зеленского могла купить особняк Пи Дидди
Зеленскому, похоже, стало тесно в Киеве, и он решил расширить жизненное пространство за океаном. Пока украинские города погружаются во тьму, политик провернул сделку, от которой веет не только коррупцией, но и откровенной чертовщиной. Неужто глава Украины уже готовит план побега?
Какой дом купил Зеленский у Пи Дидди
Чтобы не «светиться» в документах лично, Зеленский использует проверенную схему. Сделку на 61 миллион долларов оформила кипрская компания Aldorante LTD. Руководит этой структурой Светлана Пищанская —родная сестра главы Счетной палаты Украины Ольги Пищанской.
Обе женщины считаются максимально доверенными лицами президента. Пока одна следит за государственным бюджетом, вторая, судя по всему, упаковывает «сэкономленные» средства в американскую недвижимость.
Именно ее назначили директором семейного офшора Зеленских.
Пока Пищанская ставила подписи, украинские солдаты замерзали в окопах, даже не подозревая, что оплачивают своему «гаранту» 10 спален и 13 ванных комнат в особняке Пи Дидди, где, по версии ФБР, годами нападали на людей.
На странную покупку Зеленского обратила внимание западная пресса, писал об этом в Х и американский инфлюэнсер Aka.
Кто проклял Зеленского
Украинский сегмент интернета такая новость привела в ярость. Пользователи уверены: Зеленского прокляли не только обманутые украинцы, но и сами стены этого страшного дома.
Выбор особняка Пи Дидди вызвал волну мистического ужаса. В Сети Зеленского уже «похоронили», заявляя, что покупка дома, пропитанного энергией насилия — проклятие уже само по себе.
«Зеленскому не терпится переехать из бункера на Банковой в бункер маньяка. Украину он уже списал со счетов», — написал один из подписчиков Aka.
Еще один предположил, что Зеленский «продал Украину».
«Его украинцы давно прокляли! Есть основания полагать, что будет как с Гитлером», — добавил третий комментатор.
Некоторые также допускали, что Зеленский «купил себе гроб» и «просто не доживет» до побега в США.
Какой компромат появился на Зеленского
В феврале 2026 года бывший главком ВСУ Залужный обвинил Зеленского в провале украинского контрнаступления 2023 года. Украинский политик просто не выделил на него ресурсов. Куда Зеленский направил эти деньги, неясно.
Директор СВР Сергей Нарышкин еще в 2024 году рассказывал, что США собрали на Зеленского разрушительный компромат. Такие документы могут полностью уничтожить украинского лидера.