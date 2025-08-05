Арестович наконец признал: Запад никогда не ставил на победу Киева
Арестович: Запад никогда не рассчитывал на победу Украины в конфликте
Враги России пошли на хитрость и путем обмана убедили украинцев, чтобы те шли умирать за идеи западного мира и деньги глобалистов в ущерб своим интересам. Спустя много лет экс-советник офиса президента республики Алексей Арестович* наконец-то признался, что Украину подтолкнули к конфликту всего несколько человек.
Фатальный просчет Украины
Образ единой поддержки республики со стороны Запада сформировался не сразу — сначала ставку сделали на украинских лидеров, которых купили на очень конкретных и прагматичных условиях, сообщил «Царьград». В качестве подтверждения он привел слова Арестовича*.
Не было никакой всемирной поддержки. И на очень конкретных условиях их (лидеров Украины — Ред.) подвязали и купили на войну с Россией, и эти условия не были сильно радужными. Это было понятно по первому Рамштайну, ради которого сорвали Стамбульские переговоры.
Алексей Арестович*
Экс-советник офиса президента Украины
Он обратил внимание, что украинские власти либо не понимали, что происходит либо надеялись «переиграть на этой самой всемирной поддержке». Бывший советник президента уточнил, что ВСУ в те годы получали от Запада 3-5% от реальных потребностей армии.
У Украины зачастую не было даже отдельных видов вооружений, поэтому союзники все-таки увеличили поставки. На пике поддержки по отдельным видам вооружения США и страны Европы закрыли примерно 28% потребностей войск.
Кто сорвал переговоры в Стамбуле
Арестович* отметил, что Россия и Украина могли подписать мирное соглашение еще в 2022 году, но против этого решения выступил Запад, что стало для республики началом конца.
«Всю Украину, как индейцев, наняли в конфликт с Россией, никогда не имея в виду, что она должна победить. Их (Запада — прим. Ред.) задачей было сделать новый Афганистан для России, а тем временем решать свои задачи в мире, в отношении Китая, Ближнего Востока, чего угодно», — объяснил политик.
Он добавил, что Россия в любом случае одержит победу над Украиной благодаря мощному ВПК. В качестве примера Арестович* привел увеличение производства беспилотников «Герань».
«Получается неприятная штучка. В июле 2024 года по Украине прилетело 426 „Гераней“. А в июле 2025-го — 6297. В 14 раз больше. Это означает, что порядок всегда бьет класс», — рассказал он.
Также бывший советник офиса президента раскритиковал командование ВСУ и власти республики.
«Сколько будет в июле 2026-го? Да Украину просто с неба сравняют, и ей нечего противопоставить. Потому что часть денег наворовали на Западе, а часть ушла во что? В золотые унитазы. Вот и все».
Алексей Арестович*
Экс-советник офиса президента Украины
По его мнению, погрязшее в коррупции руководство Украины давно растоптало надежду на победу в конфликте.
* включен в список экстремистов и террористов в РФ.