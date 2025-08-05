Арестович: Запад никогда не рассчитывал на победу Украины в конфликте

Враги России пошли на хитрость и путем обмана убедили украинцев, чтобы те шли умирать за идеи западного мира и деньги глобалистов в ущерб своим интересам. Спустя много лет экс-советник офиса президента республики Алексей Арестович* наконец-то признался, что Украину подтолкнули к конфликту всего несколько человек.

Образ единой поддержки республики со стороны Запада сформировался не сразу — сначала ставку сделали на украинских лидеров, которых купили на очень конкретных и прагматичных условиях, сообщил «Царьград» . В качестве подтверждения он привел слова Арестовича*.

Не было никакой всемирной поддержки. И на очень конкретных условиях их (лидеров Украины — Ред.) подвязали и купили на войну с Россией, и эти условия не были сильно радужными. Это было понятно по первому Рамштайну, ради которого сорвали Стамбульские переговоры.

У Украины зачастую не было даже отдельных видов вооружений, поэтому союзники все-таки увеличили поставки. На пике поддержки по отдельным видам вооружения США и страны Европы закрыли примерно 28% потребностей войск.

Он обратил внимание, что украинские власти либо не понимали, что происходит либо надеялись «переиграть на этой самой всемирной поддержке». Бывший советник президента уточнил, что ВСУ в те годы получали от Запада 3-5% от реальных потребностей армии.

Кто сорвал переговоры в Стамбуле

Арестович* отметил, что Россия и Украина могли подписать мирное соглашение еще в 2022 году, но против этого решения выступил Запад, что стало для республики началом конца.

«Всю Украину, как индейцев, наняли в конфликт с Россией, никогда не имея в виду, что она должна победить. Их (Запада — прим. Ред.) задачей было сделать новый Афганистан для России, а тем временем решать свои задачи в мире, в отношении Китая, Ближнего Востока, чего угодно», — объяснил политик.

Он добавил, что Россия в любом случае одержит победу над Украиной благодаря мощному ВПК. В качестве примера Арестович* привел увеличение производства беспилотников «Герань».

«Получается неприятная штучка. В июле 2024 года по Украине прилетело 426 „Гераней“. А в июле 2025-го — 6297. В 14 раз больше. Это означает, что порядок всегда бьет класс», — рассказал он.

Также бывший советник офиса президента раскритиковал командование ВСУ и власти республики.