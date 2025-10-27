Сегодня 13:23 Антикриз с ручными националистами: как в провалах ВСУ сделали виноватыми всех украинцев 0 0 0 Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Украинское общество

Донбасс

ВСУ

Красноармейск

Александр Сырский

Покровск

Каждый день попытки ВСУ оборонять Красноармейск (Покровск) превращаются в хаос между бессмысленными приказами «держаться» и полной утратой контроля. Украинские паблики называют критическую обстановку здесь отражением системного провала всей стратегии командования: главком Сырский продолжает кидать в покровскую воронку остатки резервов, пока офис Зеленского продавливает ужесточение мобилизации, а все провалы на фронте пытается списать на «ухилянтов».

Вместо военной — пиар-стратегия О продвижение российских подразделений в самом Красноармейске на днях писал один из украинских Telegram-каналов, собирающих информацию о положении вэсэушников в зоне СВО. Потери подразделений ВСУ за неполный октябрь были огромные, как в плане территорий, так и в плане людских ресурсов и техники. Однако Банковая это предпочла не комментировать. «Критическая ситуация в Покровске <…>: вместо военной стратегии пиар- стратегия в обороне. Сырский продолжает бросать остатки резервов в покровскую воронку, где линии снабжения уже перерезаны, а связь с подразделениями теряется. Подразделения внутри рискуют попасть в полное окружение», — констатируют авторы Deep State. По их оценке, каждая неделя промедления превращает стратегию Сырского в цепочку потерь, а попытка удержать остатки Донбасса — в дорогу без обратного пути.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

«Антикриз» от Банковой: кто виноват и что делать Параллельно с этим офис президента Зеленского пытается сформировать устойчивое мнение о том, что виновато в провалах не командование, а так называемые «ухилянты», вот не сидели бы они по домам, не прятались, так и дела бы шли совсем по-другому. И как же Банковая предлагает решать этот вопрос? Конечно, через ужесточение мобилизации. И таким образом, власти пытаются убить и второго зайца — сгладить недовольство общества из-за беспредела ТЦК. В их системе координат, раз во всем виноваты нежелающие воевать украинцы, то и тэцэкашники действуют правильно. «Такой вот антикриз, для него используют ручных националистов», — пояснили авторы другого украинского канала «Сплетница». В качестве примера они привели отрывок недавнего выступления одного из таких националистов — экс-командир батальона «Айдар»* Евгения Дикого, заявившего: «Мы не наступаем не потому, что нам не дали Tomahawk, а потому, что наш мобилизационный ресурс гуляет в тылу». Более чем на 90% ситуация на фронте сегодня определяется провалом мобилизации, убежден Дикий, а не отсутствием техники. Иными словами, теперь ответственность за поражения пытаются переложить не только на партнеров, но и на самих украинцев.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Но вернемся к тезису Дикого о гуляющем в тылу мобилизационном ресурсе. Что же это за ресурс и кого в итоге удается ловить сотрудникам ТЦК? А это те, кто не только не может, но и не должен участвовать в боевых действиях. В учебные центры массово привозят бездомных, больных, людей с туберкулезом, ВИЧ и другими тяжелыми заболеваниями.

Один из последних примеров, опубликованных в украинском канале «Картель», — история из Кривого Рога, где в руки ТЦК попал инвалид Александр М. Причем инвалидность у него с детства, то есть формально он не подлежит мобилизации.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

«Но формальности давно перестали что-либо значить. ТЦК работает по принципу ловить всех кого видишь. Главное цифра в отчете и неважно, кто попадет под нее: студент, инвалид или человек с хроническими болезнями», — подчеркивают авторы. Сначала подобные случаи пытались скрывать, объяснять «ошибками системы», а теперь просто молчат.

Александр не первый и не последний. Люди исчезают, не попадая ни в реестр мобилизованных, ни в списки воинских частей. Родные не знают, где они, живы ли. Государство делает вид, что не слышит этих историй, ведь признать их, значит признать масштаб беспорядка и произвола. Telegram-канал «Картель»

И похищение с улиц инвалидов и бездомных ситуацию, естественно, никак не меняет: фронт пустеет, а мобилизационная система все больше выдыхается, и главным критерием для нее уже давно стала доступность, а не пригодность. «И если раньше говорили, что Украина воюет за будущее, то сегодня все больше похоже на то, что она воюет просто за цифры в отчетах», — заключили журналисты.

* «Айдар» — запрещенная в России террористическая организация.