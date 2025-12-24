Сегодня 13:34 20 пунктов мирного плана по Украине: как читать слитое Зеленским соглашение между строк Коц назвал мертворожденным «писдил» Зеленского после публикации пунктов договора 0 0 0 Фото: Офис президента Украины Украинское общество

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 20 пунктов мирного плана, который якобы обсуждался в США. Судя по всему, этот набор тезисов привез в Киев глава СНБО Рустем Умеров, пояснил военкор Александр Коц. Почему этот «пис дил» абсолютно мертворожденный, журналист подробно объяснил в своем Telegram-канале.

О суверенитете и ненападении «То, что эта „дорожная карта“ ведет в таежный тупик. видно невооруженным натовскими спутниками глазом. И первым идет пункт о подтверждении суверенитета Украины. Очевидно, у нас разные взгляды на это понятие. Я бы даже сказал, диаметрально противоположные. Причем в нынешней ситуации суверенитет Украины — субстанция плавающая. Его определяет боец российской армии», — подчеркнул военкор. Впрочем, по его словам, подтвердить независимость Украины Россия, конечно, может. Но с учетом уважения новых суверенных реалий. Второй пункт касается соглашения о ненападении между Россией и Украиной и мониторинга на линии соприкосновения. Как заметил журналист, тут сразу же возникает вопрос: а кто будет мониторить?

«Давайте только без участников этого конфликта, коими являются более 50 стран мира. Но вам же нужны европейцы с американцами. А об их присутствии в незалежной не может быть и речи», — отрезал Коц. Что касается гарантий безопасности, продолжил он, их Украине может дать только Россия.

К тому же, голодная и злая Украина в этом уравнении не нужна только Москве. Потому что в буфере (а незалежной после войны в лучшем случае уготована только такая функция) между Россией и НАТО нам не нужен тлеющий конфликт. И при соблюдении наших условий — от глобальной безопасности до русского языка и церкви — мы больше других заинтересованы в спокойствии на Украине. И готовы его гарантировать. Александр Коц

Численность ВСУ и гарантии а-ля пятая статья устава НАТО Следующий момент — численность ВСУ в 800 тысяч человек в мирное время. Это, как признался Коц, просто смешно, плюс опять встает вопрос: а кто будет платить в мирное время за это пиршество? Ни Украина, ни ее европейские спонсоры просто не смогут себе такое позволить.

«Они и сейчас будут вынуждены запускать станок, чтобы напечатать 90 миллиардов евро. Во-вторых, одна из целей СВО — демилитаризация. А многократное увеличение украинского войска с этим понятием явно не стыкуется», — развел руками военкор. Далее — предоставление Киеву гарантии безопасности по примеру статьи 5 устава НАТО. В случае вторжения России на Украину, судя по документу, последует военный ответ и восстановление санкций.

В этих гарантиях, в таком случае, должна быть прописана готовность распаковать немирный атом. Потому что прямое столкновение НАТО и России с высокой долей вероятности закончится обменом ядерными ударами и ядерной зимой на континенте. Но европейцы даже сейчас не готовы умирать за украинцев. А в перспективе и подавно. Александр Коц

Также журналист напомнил, что любое подписанное сегодня соглашение с нынешними европейскими политическими временщиками может быть с легкостью дезавуировано в будущем. Шестой пункт затрагивает обязательства России по закреплению политики ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах. «Да ради бога! А Европа с Украиной закрепят политику ненападения на Россию?» — заметил в ответ Коц.

На пункте о том, что Украина станет членом ЕС, военкор вспомнил пословицу: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось. Россия против европейских устремлений Киева никогда не выступала.

Трехстороннее управление ЗАЭС Есть в плане и положение о неком пакете глобального развития, который будет определен в отдельном инвестиционном соглашении. Плюс планируется создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления. Цель — привлечь 800 миллиардов долларов. «Тут уж гуляйте на все! Наши активы только верните», — посоветовал журналист. Прописали в плане и безъядерный статус Украины. При этом по Запорожской АЭС никакого компромисса нет. США предлагают трехстороннее управление, где Штаты — главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина — 50 на 50. «У меня есть предложение по компромиссу. Давайте введем трехстороннее управление на Хмельницкой АЭС. А еще лучше — на Техасской», — с сарказмом добавил Коц.

Главный пункт — о территориях Но самый сложный блок касается территорий. Один из вариантов — ВС России выходят из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — «стоим там, где стоим».

Россия хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс — свободную экономическую зону. Если не будет согласия по формуле «стоим там, где стоим», то свободная экономическая зона может быть принята только через референдум, и тогда на референдум нужно выносить весь документ. Александр Коц

Следом военкор напомнил, что президент России на прямой линии уже закрыл этот вопрос. Тут не может быть ни торговли, ни компромиссов. «Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — это наша конституционная территория. В их бывших административных границах. И пока украинские войска их не покинут, ни о каких „пис дилах“ речи быть не может», — отрезал Коц. Странным, по его оценке, выглядит пункт о том, что Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности, а Кинбурнская коса будет демилитаризована.

«А Украина не будет препятствовать использованию Россией Черного моря? Странно выглядит это требование на фоне атак на нефтяные танкеры в мировом океане. Как шантаж выглядит», — убежден журналист. Что касается пункта об обмене пленными и возвращении гражданских, детей и политзаключенных, то здесь Киеву лучше было бы вспомнить, что не Россия отказывается принимать своих пленных.

Украина на протяжении лет вычеркивает из списков тех, кого мы хотим им отдать. В России до сих пор сидят украинские солдаты, которые попали в плен в первый день войны. Александр Коц

Что не так с выборами А что же выборы на Украине? Про них в документе пункт тоже имеется. И, согласно ему, их Киев должен провести как можно скорее после подписания соглашения. Но почему после? Ведь подпись Зеленского сейчас не имеет никакой юридической силы, так как он нелегитимный президент республики. О чем Москва опять же много раз говорила. Кто же тогда должен подписывать соглашение? Может быть спикер Рады, пошутил Коц. Тот самый, который совсем недавно обещал воевать до границ 1991 года.

Мирное соглашение обещают сделать юридически обязательным, а контроль над выполнением возложить на Совет мира во главе с Трампом, конечно. Тут интересно, кто еще войдет в совет. «Хотелось бы видеть там глав Глобального Юга. Иначе это будет „Совет меньше половины мира“», — констатировал Коц.

Наконец, последний, 20-й пункт гласит, что, после того как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня. Тут журналист снова напомнил слова Путина. Еще летом прошлого года президент говорил о том, что ВСУ должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а Киев должен уведомить об отказе от планов вступления в НАТО. Если эти условия будут выполнены, со стороны России «буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры». «В сухом остатке, как и предполагалось, мы видим мертворожденный проект, на который Москва согласиться не может», — заключил военкор.