Заржавеют быстрее всех. Назван топ самых уязвимых для коррозии машин в России

Владельцам китайских автомобилей в России необходимо проводить антикоррозийную обработку сразу после покупки и обновлять покрытие каждые два-три года. Это позволит увеличить срок службы кузова на 10-12 лет, рассказали 360.ru представители федеральной сети автомобильных антикор-центров Lamark.

Исследование долговечности автомобильных кузовов в России провели на основе данных нескольких тысяч водителей из 26 регионов страны. По данным специалистов, средняя продолжительность службы кузова китайских машин без антикоррозийной обработки составляет от двух до пяти лет, после чего начинаются процессы коррозии. Этому способствуют суровые российские зимы, высокая влажность и использование агрессивных дорожных реагентов.

«Продолжительность „жизни“ железа в России для китайских автомобилей является очень маленьким показателем, учитывая, что средний срок владения автомобилем в стране составляет пять-семь лет. Это вынуждает владельцев либо тратить дополнительные средства на регулярную антикоррозийную обработку, либо менять автомобиль значительно раньше, чем это требуется для европейских брендов», — пояснили в Lamark.