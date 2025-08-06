Облегчит жизнь и сократит время до офиса. Что известно о запуске МЦД-5 в Московской области

Подмосковные МЦД дополняют систему столичного метрополитена и позволяют сэкономить время и деньги на поездки из разных концов мегаполиса. Что это за вид транспорта, как он устроен, когда запустят пятый диаметр и что известно о станциях метро Московской области — в материале 360.ru.

Что такое МЦД МЦД — это Московские центральные диаметры, которые представляют собой смесь пригородных электричек и метро. На картах их обозначают как D. Изначально эта система задумывалась как альтернативный вид транспорта в Москве. Позднее стало понятно, что он станет отличной возможностью связать столицу с Подмосковьем и сэкономить время тем, кто часто ездит с самого севера города на юг или по другим маршрутам на большие расстояния.

Интересно Это сработало. Например, сейчас от станции Ховрино до Электрозаводской по D3 (третьему диаметру, или МЦД-3) можно добраться за 23 минуты. На метро это расстояние преодолевается за 37 минут, а на такси или личном транспорте — не менее чем за час. Это сработало. Например, сейчас от станции Ховрино до Электрозаводской по D3 (третьему диаметру, или МЦД-3) можно добраться за 23 минуты. На метро это расстояние преодолевается за 37 минут, а на такси или личном транспорте — не менее чем за час.

МЦД удобно встроены в систему городского транспорта: есть наземные и подземные переходы, которые позволяют пересаживаться с диаметров на метро и вокзалы и обратно.

Фото: Презентация поезда «Иволга 2.0» / Медиасток.рф

На Московских центральных диаметрах курсируют поезда: каждые пять-семь минут в часы пик и каждые 15 в остальное время. Первый отправляется в 05:30, последний — в 01:00. На маршруты выходят поезда «Иволга» — современные составы с мягкими креслами, теплыми поручнями, разъемами для зарядки гаджетов. Также курсируют ЭП2Д, которые напоминают обычные электрички, и устаревшие ЭД4М. Какие маршруты есть на МЦД В 2025 году работают четыре диаметра: Белорусско-Савеловский, или МЦД-1: от Одинцова до Лобни;

Курско-Рижский, или МЦД-2: от Подольска до станции Нахабино;

Ленинградско-Казанский, или МЦД-3: от станции Зеленоград-Крюково до Раменского или Ипподрома;

Калужско-Нижегородский, или МЦД-4: от Апрелевки до Железнодорожной станции.

Фото: Источник: mcd.mosmetro.ru/ Новая карта МЦД в Подмосковье 1/4 Фото: Источник: mcd.mosmetro.ru/ Новая карта МЦД в Подмосковье 2/4 Фото: Источник: mcd.mosmetro.ru/ Новая карта МЦД в Подмосковье 3/4 Фото: Источник: mcd.mosmetro.ru/ Новая карта МЦД в Подмосковье 4/4

Они пересекаются в нескольких местах: Тестовская, Белорусская, Савеловская — МЦД-1 и МЦД-4;

Марьина Роща, Площадь Трех вокзалов, Курская, Серп и Молот — МЦД-2 и МЦД-4;

Перово и Чухлинка — МЦД-3 и МЦД-4. Первые два диаметра были запущены в 2019 году, вторые — в 2023-м. Сколько стоит проезд по МЦД Проще и дешевле всего оплачивать поездки по диаметрам по тарифу «Кошелек» на карте «Тройка». При этом будет действовать бесплатная пересадка в течение часа-полутора, для МЦД-3 и МЦД-4 — двух часов. Стоимость варьируется от 57 до 76 рублей в зависимости от расстояния. За пределами МЦД за каждые 10 километров возьмут дополнительно 34 рубля.

Интересно При оплате поездок за пределами МЦД банковские карты могут не приниматься на турникетах и валидаторах. При покупке билетов в «дальнюю» зону они также не работают. При оплате поездок за пределами МЦД банковские карты могут не приниматься на турникетах и валидаторах. При покупке билетов в «дальнюю» зону они также не работают.

Средство оплаты прикладывают сразу после входа и выхода с диаметров. Если этого не сделать, то «Тройку» заблокируют в течение пяти часов, а для активации спишут почти 200 рублей. С банковских карт просто снимут максимальный тариф. На МЦД действуют льготы для студентов и обладателей социальных карт.

Фото: Единая транспортная карта Москвы / Медиасток.рф

Когда запустят МДЦ-5: последние новости Строительство диаметра началось в апреле 2023 года, однако через несколько месяцев сроки работ перенесли из-за технической сложности проекта. Дело в том, что МЦД-5 должен проходить через центр Москвы, который и без того слишком загружен. Чтобы проложить глубокие тоннели, потребовались большие финансовые затраты, которые не учли при разработке. До приостановки работ диаметр рассчитывали сдать в 2025 году. Позднее сроки перенесли на 2026 год, затем — на 2028-й, потом его и вовсе заморозили. На данный момент никаких новостей о возобновлении строительства нет.

Фото: Источник: mcd.mosmetro.ru/mcd-5

Фото: Источник: mcd.mosmetro.ru/mcd-5

Планировалось построить 89 километров диаметра с 39 станциями, из них 11 по проекту соединялись с метро и железнодорожным пригородным транспортом. МЦД-5, или Ярославско-Павелецкий диаметр должен был связать Пушкино и Домодедово, а также Мытищи и Щелково и сократить до 30% времени в пути для жителей Москвы и области. Какие станции метро есть в Подмосковье Московский метрополитен уже давно лежит за пределами столицы. В 2025 году его станции есть и в городах Подмосковья. Так, в Красногорске работают станции «Мякинино» и «Крокус Экспо», в Люберцах — «Жулебино» и «Лермонтовский проспект», в Реутове расположилось «Новокосино», а в Котельниках — одноименная станция подземки. Сайт с актуальным проектом строительства метро можно найти по ссылке.

Фото: Открытие новой станции метро «Котельники» / Медиасток.рф

Новости про обновление карты метро Развитие московского метрополитена идет по плану. Столица активно готовится к запуску участка Троицкой линии. В начале сентября 2025 года на этом отрезке заработают сразу четыре станции: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская». К открытию готовятся заранее. Обновленный дизайн схемы московской подземки уже напечатали и разместили на некоторых станциях.

Фото: Источник: Дептранс Москвы

Теперь схема метро представляет собой привычный план, объединенный с географической картой. Линии столичной подземки станут более плавными, без резких углов. На схемах появятся парки, расположенные рядом со станциями метро, и здания железнодорожных и речных вокзалов.