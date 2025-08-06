Облегчит жизнь и сократит время до офиса. Что известно о запуске МЦД-5 в Московской области
Подмосковные МЦД дополняют систему столичного метрополитена и позволяют сэкономить время и деньги на поездки из разных концов мегаполиса. Что это за вид транспорта, как он устроен, когда запустят пятый диаметр и что известно о станциях метро Московской области — в материале 360.ru.
Что такое МЦД
МЦД — это Московские центральные диаметры, которые представляют собой смесь пригородных электричек и метро. На картах их обозначают как D.
Изначально эта система задумывалась как альтернативный вид транспорта в Москве. Позднее стало понятно, что он станет отличной возможностью связать столицу с Подмосковьем и сэкономить время тем, кто часто ездит с самого севера города на юг или по другим маршрутам на большие расстояния.
Интересно
МЦД удобно встроены в систему городского транспорта: есть наземные и подземные переходы, которые позволяют пересаживаться с диаметров на метро и вокзалы и обратно.
На Московских центральных диаметрах курсируют поезда: каждые пять-семь минут в часы пик и каждые 15 в остальное время. Первый отправляется в 05:30, последний — в 01:00.
На маршруты выходят поезда «Иволга» — современные составы с мягкими креслами, теплыми поручнями, разъемами для зарядки гаджетов. Также курсируют ЭП2Д, которые напоминают обычные электрички, и устаревшие ЭД4М.
Какие маршруты есть на МЦД
В 2025 году работают четыре диаметра:
- Белорусско-Савеловский, или МЦД-1: от Одинцова до Лобни;
- Курско-Рижский, или МЦД-2: от Подольска до станции Нахабино;
- Ленинградско-Казанский, или МЦД-3: от станции Зеленоград-Крюково до Раменского или Ипподрома;
- Калужско-Нижегородский, или МЦД-4: от Апрелевки до Железнодорожной станции.
Они пересекаются в нескольких местах:
- Тестовская, Белорусская, Савеловская — МЦД-1 и МЦД-4;
- Марьина Роща, Площадь Трех вокзалов, Курская, Серп и Молот — МЦД-2 и МЦД-4;
- Перово и Чухлинка — МЦД-3 и МЦД-4.
Первые два диаметра были запущены в 2019 году, вторые — в 2023-м.
Сколько стоит проезд по МЦД
Проще и дешевле всего оплачивать поездки по диаметрам по тарифу «Кошелек» на карте «Тройка». При этом будет действовать бесплатная пересадка в течение часа-полутора, для МЦД-3 и МЦД-4 — двух часов.
Стоимость варьируется от 57 до 76 рублей в зависимости от расстояния. За пределами МЦД за каждые 10 километров возьмут дополнительно 34 рубля.
Интересно
Средство оплаты прикладывают сразу после входа и выхода с диаметров. Если этого не сделать, то «Тройку» заблокируют в течение пяти часов, а для активации спишут почти 200 рублей. С банковских карт просто снимут максимальный тариф.
На МЦД действуют льготы для студентов и обладателей социальных карт.
Когда запустят МДЦ-5: последние новости
Строительство диаметра началось в апреле 2023 года, однако через несколько месяцев сроки работ перенесли из-за технической сложности проекта.
Дело в том, что МЦД-5 должен проходить через центр Москвы, который и без того слишком загружен. Чтобы проложить глубокие тоннели, потребовались большие финансовые затраты, которые не учли при разработке.
До приостановки работ диаметр рассчитывали сдать в 2025 году. Позднее сроки перенесли на 2026 год, затем — на 2028-й, потом его и вовсе заморозили. На данный момент никаких новостей о возобновлении строительства нет.
Планировалось построить 89 километров диаметра с 39 станциями, из них 11 по проекту соединялись с метро и железнодорожным пригородным транспортом.
МЦД-5, или Ярославско-Павелецкий диаметр должен был связать Пушкино и Домодедово, а также Мытищи и Щелково и сократить до 30% времени в пути для жителей Москвы и области.
Какие станции метро есть в Подмосковье
Московский метрополитен уже давно лежит за пределами столицы. В 2025 году его станции есть и в городах Подмосковья.
Так, в Красногорске работают станции «Мякинино» и «Крокус Экспо», в Люберцах — «Жулебино» и «Лермонтовский проспект», в Реутове расположилось «Новокосино», а в Котельниках — одноименная станция подземки.
Сайт с актуальным проектом строительства метро можно найти по ссылке.
Новости про обновление карты метро
Развитие московского метрополитена идет по плану. Столица активно готовится к запуску участка Троицкой линии. В начале сентября 2025 года на этом отрезке заработают сразу четыре станции: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская».
К открытию готовятся заранее. Обновленный дизайн схемы московской подземки уже напечатали и разместили на некоторых станциях.
Теперь схема метро представляет собой привычный план, объединенный с географической картой. Линии столичной подземки станут более плавными, без резких углов. На схемах появятся парки, расположенные рядом со станциями метро, и здания железнодорожных и речных вокзалов.