Аксессуар-убийца? Сократит ли запрет иранской тонировки число ДТП

Адвокат Радько: данных об опасности иранской тонировки в России нет

Национальный автомобильный союз предложил штрафы за использование иранской тонировки — рулонных штор, которые легко крепятся на стекла машины. По мнению вице-президента организации Антона Шапарина, подобные конструкции приводят к авариям. Также союз хочет запретить продажу любых имитаций девайса. Действительно ли такие аксессуары мешают безопасному вождению, нужно ли их запрещать и какие денежные взыскания могут быть за подобные нарушения, выяснил 360.ru.

Какие штрафы предложили ввести за иранскую тонировку

За приспособления, имитирующие тонировку, в том числе иранскую, на лобовом и передних боковых стеклах автомобиля предложили штрафовать на пять тысяч рублей.

Если же нарушитель попадется повторно, то денежная санкция должна вырасти в три раза и быть не менее 15 тысяч рублей.

«Эта цифра взбодрит человека. Решение простое — не использовать такие устройства, и не будет никакого удара по кошельку», — рассказал 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Почему стоит запретить тонировку и рулонные шторки на авто

Сегодня тонировка лобовых и боковых передних стекол в России запрещена по закону. Однако автомобилисты ухищряются и все равно активно используют различные варианты, каких полно на рынке. Взять ту же иранскую.

«Речь о шторках, которые прикрепляются к окну. Их можно мгновенно снять, то есть они не приклеиваются, как пленка», — объяснил Хайцеэр.