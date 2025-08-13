Аксессуар-убийца? Сократит ли запрет иранской тонировки число ДТП
Адвокат Радько: данных об опасности иранской тонировки в России нет
Национальный автомобильный союз предложил штрафы за использование иранской тонировки — рулонных штор, которые легко крепятся на стекла машины. По мнению вице-президента организации Антона Шапарина, подобные конструкции приводят к авариям. Также союз хочет запретить продажу любых имитаций девайса. Действительно ли такие аксессуары мешают безопасному вождению, нужно ли их запрещать и какие денежные взыскания могут быть за подобные нарушения, выяснил 360.ru.
Какие штрафы предложили ввести за иранскую тонировку
За приспособления, имитирующие тонировку, в том числе иранскую, на лобовом и передних боковых стеклах автомобиля предложили штрафовать на пять тысяч рублей.
Если же нарушитель попадется повторно, то денежная санкция должна вырасти в три раза и быть не менее 15 тысяч рублей.
«Эта цифра взбодрит человека. Решение простое — не использовать такие устройства, и не будет никакого удара по кошельку», — рассказал 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Почему стоит запретить тонировку и рулонные шторки на авто
Сегодня тонировка лобовых и боковых передних стекол в России запрещена по закону. Однако автомобилисты ухищряются и все равно активно используют различные варианты, каких полно на рынке. Взять ту же иранскую.
«Речь о шторках, которые прикрепляются к окну. Их можно мгновенно снять, то есть они не приклеиваются, как пленка», — объяснил Хайцеэр.
Такие шторки и любые виды тонировок ограничивают видимость и обзор для водителя. Демонтировать их в момент остановки инспектором достаточно легко. То же самое касается заглушек для ремней безопасности.
«Иногда люди просто не понимают, что они запрещены. Из-за того, что аксессуары продают, а люди покупают, это якобы можно. Потому мы предлагаем запретить использование и продажу в техцентрах или на маркетплейсах», — отметил представитель союза.
Опасны ли рулонные шторы и тонировка
Тонировка хороша, когда нужно закрыть вид на задние сиденья. Получится оставить какие-то вещи в машине сзади, и их никто не увидит. На юге страны, где летом жарко и активное солнце, такой девайс помогает комфортно себя чувствовать внутри авто, рассказал автоэксперт Константин Лигачев.
«С другой стороны, действительно теряется видимость, особенно в ночное время. Поэтому тяжелая тонировка запрещена», — отметил эксперт.
Предложения о запрете тонировок ничем не обоснованы, рассказал 360.ru автоюрист, представитель общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько.
Никто никогда не приводил точной статистики, мешает ли она и насколько. Понятно, что очень сильная и мощная ограничивает обзорность, но если затонировать окно в разумных пределах, то сильно это повредит. Потому вопрос вечен. Не так давно в Госдуме озвучивали абсолютно противоположное предложение — убрать наказание за тонировку.
Сергей Радько
Практической пользы подобных шторок и тонировок, по мнению Радько, не так много. Например, при использовании приспособления для защиты от солнца авто все равно будет нагреваться, если в нем нет кондиционера или климат-контроля.
Тем не менее, продажи подобных гаджетов продолжаются, потому что прямого запрета нет.
«Как я уже сказал, никаких четких данных о том, насколько она опасна и как влияет на безопасность, никто не привел. Мы точно не знаем, насколько велико влияние. Когда будут четкие научные данные, тогда можно говорить о запрете продажи или каком-то другом ограничении», — подытожил Радько.