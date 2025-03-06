06 марта 2025 14:29 «Все останутся у разбитого корыта». Что не так с идеей о парковках для такси во дворах Автоэксперт Шкуматов назвал опасной идею о парковках для такси во дворах 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Петр Шкуматов

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил выделить зоны такси во дворах жилых домов. Инициатива вызвала множество вопросов и сомнений. О том, почему эта идея скорее опасная и нереализуемая, в беседе с 360.ru объяснил автоэксперт Петр Шкуматов.

Суть идеи с парковками для такси Парковку такси во дворах жилых домов необходимо регулировать на городском уровне, например, выделить для машин специальные зоны рядом с домами, заявил Гусев. По его словам, таксисты часто оставляют автомобили во дворах — это мешает владельцам личных машин. «Проблема не столько в такси, сколько в том, что дворы, построенные в 70-х, 80-х и 90-х годах, не были рассчитаны на такую нагрузку. Особенно если в семье есть несколько автомобилей», — заявил депутат.

Фото: Медиасток.рф

Почему эта идея опасна Сейчас не существует закона, регулирующего парковку такси, напомнил Шкуматов. «Для такси могут выделяться специальные места для стоянки, обозначенные соответствующей табличкой. Однако это делается не для длительной парковки, а для ожидания клиентов. Во дворах ситуация совершенно иная — там действуют другие правила. Дефицитные парковочные места используются жителями конкретного дома, и если принудительно выделить часть дворовой парковки под такси на длительное время, это неизбежно приведет к конфликтам среди жильцов и многочисленным штрафам», — объяснил специалист. По его словам реализация идеи потребует пересмотра всех существующих проектов организации дорожного движения по всей России, что растянется на десятилетие. Кроме того, это спровоцирует дополнительные конфликты между жильцами, возможны даже драки. «Эта идея абсолютно технически нереализуема и, что самое главное, совершенно не нужна», — заключил эксперт.

Чем грозит инициатива самим жителям Жильцы не могут пожаловаться на припаркованные во дворах такси, поскольку их водители не нарушают никаких правил, отметил автоэксперт. По его мнению, стремление избавиться от такси во дворе может привести к тому, что жильцам в итоге придется покупать парковочные места в паркингах за миллионы рублей. «Если жители начинают бороться с так называемыми „чужими“ и привлекать для этого внешние силы, чтобы „чужих“ выгнали из двора, то рано или поздно могут выгнать и машины самих жильцов. Их двор превратится в благоустроенную территорию с лавочками, газонами и детскими площадками, но парковаться придется где-нибудь за 101-м километром. Это большое заблуждение, что люди считают двор исключительно своей территорией», — подчеркнул Шкуматов.

Фото: Медиасток.рф

На самом деле дворовая территория принадлежит не жильцам, а городу. Если жильцы это осознают, они не будут тратить время на жалобы депутатам. «Гораздо продуктивнее недовольным жильцам заняться организацией управления собственным многоквартирным домом: создать управляющую компанию, оформить межевание, взять территорию в управление, разработать и утвердить проекты благоустройства. Это сложная, но полезная работа. А если просто писать жалобы, в итоге все останутся у разбитого корыта — во дворе не останется ни такси, ни машин местных жителей», — заключил эксперт.