Сегодня 19:35 В России оптимизируют дорожные камеры. Что изменится и зачем это нужно Автоэксперт Попов опроверг данные о 500 тысячах за перенастройку дорожной камеры 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Транспорт

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Дорожные камеры в российских регионах приведут к новому стандарту. Власти решили покончить с произволом, когда автолюбителям приходило по несколько штрафов за одно нарушение, зафиксированное аппаратами, висящими рядом. К тому же нет смысла размещать оборудование там, где можно обойтись знаками. В нововведениях и слухах о них разбирался 360.ru.

Масштабная перенастройка дорожных камер С 1 сентября в России вступили в силу новые требования к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД. Региональные власти начали отключать десятки действующих дорожных камер. Переподключение одного комплекса может обойтись в 500 тысяч рублей, сообщило издание «Коммерсант». Подмосковье уберет 87 камер, не соответствующих новым требованиям (4% от общего числа). Дело в том, что на участке, где они висят, отсутствует аварийность. Часть оборудования установлена над пешеходными переходами, но техника не «видит» сам переход, только подъезжающие к нему машины. Москву вывели из-под действия новых правил отдельным законом. Вероятнее всего, в столице не станут сокращать количество камер (сейчас их в главном российском мегаполисе почти четыре тысячи). Напротив, дополнительные комплексы разместят возле поликлиник и детских садов.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Камеры на дорогах: плюсы и минусы Работа камер фотовидеофиксации эффективна, заверил 360.ru вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Благодаря им снизилась аварийность. К тому же отсутствие человеческого фактора затормозило коррупцию, а наказание нарушителя стало неизбежным: договориться уже не с кем.

Другой вопрос, что есть, как говорится, перегибы на местах. Иногда у нас в регионах забывают, что камера фотовидеофиксации — не инструмент для извлечения прибыли, а инструмент для предупреждения — подчеркиваю, предупреждения! — правонарушения, то есть нарушения ПДД водителями. Ян Хайцеэр

По мнению вице-президента Национального союза автомобилистов, в сокращении числа камер нет ничего плохого. Они уже сделали главное — вложили в сознание людей мысль о том, что важно следовать правилам дорожного движения: соблюдать скоростной режим, рядность, не выезжать на полосу общественного движения и так далее. Лучше ставить предупреждающие знаки — они понижают уровень нервозности автомобилистов, рекомендовал Хайцеэр. Тем более что по новым правилам они должны предупреждать об опасном отрезке дороги всех участников движения. Камера, конечно, зафиксирует нарушение, но иногда оно может быть фатальным.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Аутсорсинг видеонаблюдения: в чем суть Большинство комплексов фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме в регионах и в Москве, используют на основе аутсорсинга, рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов. То есть коммерческие компании выставляют приборы, обслуживают их, за что получают деньги от суммы начисленных штрафов. «В результате сложилась система, когда коммерческой компании, работающей на аутсорсе, очень выгодно навтыкать на одном километре как можно больше комплексов, ведь с каждого придет штраф за одно и то же нарушение», — пояснил Попов.

Фото: FrM / Global Look Press

Именно поэтому разработали постановление, которое определяет, каким образом выявить место, где необходимо установить комплексы фотовидеофиксации. Это аварийно опасные участки, опасные перекрестки, выделенные полосы, пешеходные переходы. Самое главное — прояснили кратность применения камер.

Возникла проблема другого свойства. Аутсорсинговые компании, которые зарабатывали деньги на том, что расставляли камеры, вынуждены, выполняя постановление, какое-то количество комплексов отключить. Доходность их деятельности резко снижается. Дмитрий Попов

Теперь «продавцы камер» и начинают раздувать панику, сочиняя басни о дороговизне переустановки, уточнил автоэксперт. Но дело в том, что речь идет только об отключении комплексов фотовидеофиксации, которые используют не в соответствии с требованиями, заявленными в постановлении.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Если бы решили перепроложить питающую линию, то действительно потратили бы много денег. Но просто отключить камеру — это не фокус: отсоединить провода не настолько технически сложная задача, подчеркнул Попов.

История не затронет Санкт-Петербург, потому что там пошли другим путем. Комплексы фотовидеофиксации находятся в собственности правительства города. Аутсорсинговая компания на основе фиксированных контрактных сумм обслуживает их, но доходность такой деятельности никак не связана с количеством взимаемых штрафов. Дмитрий Попов

Автоэксперт также отметил, что действительно эффективно работает та камера, которая с каждым днем «зарабатывает» все меньше штрафов: водители привыкают к мысли, что на этом отрезке нельзя нарушать ПДД. Значит, эффект от фотовидеофиксации есть.