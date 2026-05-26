Сегодня 16:50 В продаже с лета. Бренд Volga раскрыл цены на новые модели авто Цена на седан Volga C50 начнется от 2,9 миллиона рублей

Автобренд Volga раскрыл цены на три новые модели — C50, K40 и K50. Машины появятся в продаже уже в июне этого года.

Что известно По данным «Известий», новые модели создали на основе китайской марки Geely. Внешне у них существенно отличается дизайн решетки радиатора, которую стилизовали под выпускавшуюся на ГАЗе «Волгу». Седан C50 выпустили на базе Geely Preface. В издании уточнили, что этот автомобиль обойдется покупателям в 2,9 миллиона рублей. Производитель указал, что модель сочетает в себе стиль и функциональность, а также обладает выверенным лаконичным дизайном. В компании обратили внимание на внушительные габариты автомобиля: его длина составила 4,825 метра, ширина — 1,88, а колесная база — 2,8. C50 будет комплектоваться двухлитровым двигателем в двух вариантах форсировки. Мотор седана работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод предусмотрен только передний.

Кроссовер K40 создали на основе Atlas. Внедорожник оказался дешевле, чем седан, — его можно будет приобрести по цене от 2,75 миллиона рублей. «Длинная колесная база и продуманная конструкция кузова обеспечивают комфорт для всех, кто находится в салоне, а во вместительном багажнике легко расположить все необходимое для отпуска или поездки за город», — отметили на сайте Volga. Машину оборудовали электронными системами помощи водителю, в том числе ассистентом удержания в полосе, адаптивным круиз-контролем и системой камер кругового обзора. Кроссовер будет продаваться на выбор с двумя комбинациями бензиновых двигателей и трансмиссий. В первом случае это будет 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 лошадиных сил в связке с семиступенчатой автоматической роботизированной коробкой передач и приводом на передние колеса, а во втором — двухлитровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил в сочетании с восьмиступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач и полным приводом.

Самый большой кроссовер Базой для крупного внедорожника K50 стал китайский Geely Preface Monjaro. Его стоимость будет начинаться от 4,2 миллиона рублей. Автомобиль имеет такие опции как панорамная стеклянная крыша с люком и атмосферная контурная подсветка салона. Также производитель оснастил модель адаптивной подвеской. «Volga K50 — это один из самых просторных и вместительных представителей своего сегмента», — уточнили в компании. Внедорожник оснастят турбированным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 238 лошадиных сил и системой полного привода. Двигатель работает с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. На все автомобили гарантия составит пять лет или 150 тысяч километров пробега. Полную информацию о комплектациях опубликуют ближе к старту продаж. Все три модели производят на заводе в Нижнем Новгороде. Ранее на этих предприятиях выпускались автомобили Skoda и Volkswagen. Проектом занимается компания «Нижегородские легковые автомобили», в будущем она планирует разработать собственные оригинальные модели.