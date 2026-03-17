Сегодня 15:16 В Москву начали приходить современные автобусы НефАЗ-5299 в пригородной модификации

Москва продолжает развивать сеть наземного городского транспорта и обновлять технику на пригородных маршрутах. Благодаря этому повышается качество жизни как в столице, так и в Подмосковье.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что в город уже поступили первые автобусы большого класса НефАЗ-5299 пригородной модификации. Их пустят по маршрутам проекта «Москва — область», который стартовал в прошлом году. «По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина совместно с Правительством Московской области продолжаем улучшать транспортное сообщение с Подмосковьем», — отметил Ликсутов. Он добавил, что всего для работы на пригородных направлениях задействуют 100 новых автобусов НефАЗ-5299.

Новая техника имеет улучшенную комплектацию салона и дает пассажирам возможность с комфортом провести время в дальней поездке. Автобусы оборудовали 36 сидениями с ремнями безопасности, адаптивным освещением салона, системой климат-контроля, специальными местами и оборудованием для маломобильных людей. Транспорт полностью соответствуют стандартам мегаполиса, в том числе допускает перевозку велосипедов и детских колясок. Пассажиры могут зарядить в автобусе телефон, посмотреть информацию об остановках на медиаэкранах и оставить отзыв о поездке с помощью QR-кодов в салоне. Благодаря новым смежным межрегиональным маршрутам развитие транспортной инфраструктуры получит новый импульс. В Московском регионе появятся современные остановки, выделенные полосы, реконструируются уже существующие транспортные узлы и создаются новые. Также пассажиры смогут сочетать разные виды городского транспорта для ежедневных поездок из Подмосковья в столицу и обратно.

За год система Московского транспорта пополнилась 25 действующими пригородными маршрутами, которые работают на северо-западном и западном направлениях. Реализация этого проекта стала возможной благодаря сотрудничеству между правительствами Москвы и Подмосковья. На маршрутах внедрили высокие стандарты Московского транспорта, включая удобные интервалы движения автобусов и расписание, современный подвижной состав и профессиональных водителей. Купить и пополнить карту «Тройка» можно через кассы и автоматы по продаже билетов. Оплата проездного также доступна в режиме онлайн. Для этого нужно зайти через мобильное приложение «Метро Москвы» или «Московский транспорт и активировать пополнение карты на любом валидаторе в салоне автобуса. До 2028 года в систему Московского транспорта собираются планируют включить не менее 30 % действующих пригородных маршрутов.