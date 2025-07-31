В Красногорске дали старт строительству тоннеля от будущей станции метро «Липовая роща»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт строительству тоннеля будущей Рублево-Архангельской линии метро от станции «Липовая роща». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.
Саму станцию начали возводить прошлой осенью. Она разместится недалеко от МКАД, между Новорижским шоссе и жилым комплексом «Спутник». Кроме того, возле нее построят крупный транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой.
В дальнейшем линию планируется продлить на запад в СберСити и к ЖК «Изумрудные холмы». Строителям предстоят сложные работы, в том числе тоннель под Москвой-рекой за станцией «Строгино». Две станции предполагается запустить до 2032 года, предполагается, что ими будут пользоваться 300 тысяч человек.
«Строящееся метро в Подмосковье — это всегда очень важно для наших жителей. Мы живем в большом мегаполисе и должны друг друга дополнять», — подчеркнул Воробьев.
Собянин напомнил, что «Липовая роща» станет третьей станцией метро в Московской области после «Мякинина» и «Котельников», а в перспективе построят еще две.
«По плану до Ильинского Рублево-Архангельская линия должна быть построена в 2028 году, но мы попытаемся совместными усилиями ускорить процесс», — подчеркнул он.
Благодаря этой линии жители Красногорска смогут добираться до центра Москвы не только быстрее, но и дешевле. Ожидается, что с ее станций пассажиры смогут переходить на Арбатско-Покровскую, Большую Кольцевую, Солнцевскую и Филевскую линии, а также МЦК и два диаметра.
Чтобы жильцы других районов смогли оказаться в метро быстрее, планируется изменить также трассировку автобусных маршрутов. Запустить движение планируется к концу 2027 года.
Работы будут вестись с помощью щита-гиганта «Мария», который проложит тоннель длиной более двух километров. Максимальная глубина проходки составит 40,2 метра.
Строительство станции «Липовая роща» началось в октябре 2024 года. За это время специалисты успели выполнить большой объем земляных работ — под котлован подняли около 500 тысяч кубометров грунта.
Чтобы сократить сроки, здесь применили передовые инженерные решения, в частности метод «стена в грунте», когда стена в котловане укрепляется с помощью специальных металлических стержней (анкеров).
В настоящее время идет возведение монолитных конструкций и одновременно — работы по гидроизоляции.