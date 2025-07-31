В Красногорске дали старт строительству тоннеля от будущей станции метро «Липовая роща»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт строительству тоннеля будущей Рублево-Архангельской линии метро от станции «Липовая роща». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Саму станцию начали возводить прошлой осенью. Она разместится недалеко от МКАД, между Новорижским шоссе и жилым комплексом «Спутник». Кроме того, возле нее построят крупный транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой.

В дальнейшем линию планируется продлить на запад в СберСити и к ЖК «Изумрудные холмы». Строителям предстоят сложные работы, в том числе тоннель под Москвой-рекой за станцией «Строгино». Две станции предполагается запустить до 2032 года, предполагается, что ими будут пользоваться 300 тысяч человек.

«Строящееся метро в Подмосковье — это всегда очень важно для наших жителей. Мы живем в большом мегаполисе и должны друг друга дополнять», — подчеркнул Воробьев.