Уже накормлены по закону. Авиаэксперт назвал избыточной инициативу о питании при задержках рейсов

Инициатива об обязательном обеспечении пассажиров задержанных рейсов питанием избыточна, поскольку такие нормы уже давно закреплены в российском воздушном законодательстве. С таким мнением в комментарии для 360.ru выступил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя соответствующее предложение члена Совета Федерации.

Существующие нормы и контроль

По словам эксперта, согласно федеральным авиационным правилам, которые являются частью Воздушного кодекса, перевозчик обязан предоставить пассажирам прохладительные напитки уже через два часа задержки, а горячее питание — через четыре часа.

При задержке более восьми часов днем или шести часов ночью авиакомпания должна обеспечить размещение в гостинице. Контроль за исполнением этих правил осуществляют Росавиация, Ространснадзор и транспортная прокуратура, и пассажиры вправе обращаться к ним с жалобами.

«Через два часа напоить, через четыре часа накормить, через шесть часов, если в ночное время, то, как говорится, спать уложить. Ну, то есть отправить в гостиницу. Есть некоторые нюансы, но, в общем-то, это несложная схема, и любой пассажир с ней может ознакомиться, прочитав на сайте Росавиации федеральные правила перевозки пассажиров и грузов, которые являются неотъемлемой частью Воздушного кодекса Российской Федерации», — пояснил эксперт.