Уже накормлены по закону. Авиаэксперт назвал избыточной инициативу о питании при задержках рейсов
Инициатива об обязательном обеспечении пассажиров задержанных рейсов питанием избыточна, поскольку такие нормы уже давно закреплены в российском воздушном законодательстве. С таким мнением в комментарии для 360.ru выступил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя соответствующее предложение члена Совета Федерации.
Существующие нормы и контроль
По словам эксперта, согласно федеральным авиационным правилам, которые являются частью Воздушного кодекса, перевозчик обязан предоставить пассажирам прохладительные напитки уже через два часа задержки, а горячее питание — через четыре часа.
При задержке более восьми часов днем или шести часов ночью авиакомпания должна обеспечить размещение в гостинице. Контроль за исполнением этих правил осуществляют Росавиация, Ространснадзор и транспортная прокуратура, и пассажиры вправе обращаться к ним с жалобами.
«Через два часа напоить, через четыре часа накормить, через шесть часов, если в ночное время, то, как говорится, спать уложить. Ну, то есть отправить в гостиницу. Есть некоторые нюансы, но, в общем-то, это несложная схема, и любой пассажир с ней может ознакомиться, прочитав на сайте Росавиации федеральные правила перевозки пассажиров и грузов, которые являются неотъемлемой частью Воздушного кодекса Российской Федерации», — пояснил эксперт.
Причины сбоев в исполнении правил
Гусаров отметил, что сложности с выполнением этих норм могут возникать в форс-мажорных ситуациях, например, при массовых задержках рейсов в крупных аэропортах из-за введения плана «Ковер». В таких условиях оперативно обеспечить едой и напитками тысячи человек может быть физически невозможно, и авиакомпании иногда вынуждены просить пассажиров купить питание самостоятельно с последующей компенсацией.
«Проблема накормить и достать продукты на всех пассажиров всех задержанных рейсов. В крупном аэропорту московском за час может быть задержано 30 самолетов. А в каждом самолете по 200 человек. А если четыре-пять часов аэропорт не работает, как это у нас бывает? Это кошмар просто для авиакомпании, для аэропорта, для всех служб. Поэтому бывает, что действительно авиакомпании в этих форс-мажорных ситуациях не справляются этой задачей, прибегают, к таким вещам, что вы добываете еду, мы потом компенсируем. Но опять-таки это связано с теми обстоятельствами, на которые авиакомпании просто не могут физически повлиять. Не по их вине задерживаются эти рейсы», — подчеркнул Гусаров.
Сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение министру транспорта РФ с предложением обязать авиакомпании выдавать пассажирам задержанных на 4 часа и более рейсов ваучеры на питание и воду. По его мнению, это упростит процедуру, которая сейчас часто нарушается, вынуждая пассажиров собирать чеки. При этом сенатор признал, что обязанность обеспечивать питанием уже предусмотрена действующим законодательством.