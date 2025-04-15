Цифры красивые, но нескромные. Как оценили планы возвращения Kia в Россию

Если слухи о возвращении корейского бренда Kia в Россию окажутся правдой, компания сможет успешно конкурировать и реализовывать машины. Подробности — в материале 360.ru.

Бренд планирует в 2025 году продать в России около 50 тысяч иномарок. Автомобильный журналист Петр Баканов оценил эти перспективы в беседе с 360.ru.

«Цифра в 50 тысяч машин — хорошая для такого штата в нынешнее время. Не знаю, насколько она реализуема на практике, но это было бы неплохо. Но меня есть сомнения по поводу цифр, особенно при нынешних ценниках и спаду продаж», — рассказал эксперт.

Баканов добавил, что представительства Kia не закрывалось в стране, несмотря на события 2022 года. По его словам, бренд не вел серьезной маркетинговой активности, но продолжали обслуживать и реализовывать авто, часть которых до сих пор выпускается под брендом Solaris

«Цифра в 50 тысяч машин выглядит красивой, но практика, как мне кажется, будет чуть скромнее», — добавил он.

Несколько иное мнение о ситуации с Kia высказал 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он задался вопросом, каким образом южнокорейская компания вернется в Россию на фоне действующих экономических ограничений.

По его словам, нарушение санкций обернется для Kia будет порицанием со стороны Запада и оборотными штрафами.