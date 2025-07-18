18 июля 2025 00:31 Трасса М-12 «Восток». Куда можно доехать, где остановиться и сколько стоит проезд 0 0 0 Фото: JesÃ�S HellÃ�N/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Транспорт

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл последний участок федеральной трассы М-12 «Восток» длиной 275 километров. Платная дорога существенно сократит путь из Сибири в Москву и другие крупные города страны. Новый участок соединил башкирский город Дюртюли с поселком Ачит в Свердловской области. О том, во сколько обойдется поездка, где можно остановиться и других деталях — в материале 360.ru.

Трасса М-12: протяженность, открытые участки Платная скоростная трасса является частью международного транспортного коридора «Запад — Восток». На западе она примыкает к границе с Европой, на востоке — будет граничить с Монголией, Китаем, КНДР и Казахстаном. Ее общая протяженность на данный момент составляет 811 километров, из которых 47,52 километра являются платными участками проезда.

Первый ее участок — трассу М-11 «Нева», соединяющую Санкт-Петербург и Москву, — сдали в 2014 году. Второй, соединяющий столицу с Казанью, начали строить в 2020 году и завершили спустя три года. Автомагистраль объединила пять регионов — Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, республики Чувашию и Татарстан. В 2021 году Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга, что было сделано в июле 2025 года. Открытый президентом участок трассы М-12 от Дюртюли до Ачита проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Время в пути между этими населенными пунктами сократилось с шести до двух с половиной часов.

Фото: РИА «Новости»

В 2026 году дорогу планируют дотянуть до Тюмени, но в планах и другие города Сибири, Забайкальского края и Дальнего Востока. Проект хотят завершить в следующем году.

Где можно остановиться на отдых На автомагистрали от Москвы до Казани уже работают 24 многофункциональные зоны с удобными парковками, заправками, кафе, спортивными и детскими площадками, инфраструктурой для автобусов. Там можно будет выгулять домашних питомцев, принять душ и сдать вещи в стирку. Имеются и молельные комнаты. В будущем число МФЗ планируют увеличить до 32. На 483-м километре М-12 «Восток» в Нижегородской области открылись две новые МФЗ по обе стороны дороги.

Фото: РИА «Новости» 1/4 Фото: РИА «Новости» 2/4 Фото: РИА «Новости» 3/4 Фото: РИА «Новости» 4/4

Если говорить об открытом участке Дюртюли — Ачит, то в его составе шесть транспортных развязок, 50 путепроводов, 25 мостов, 24 экодука и биоперехода. Там находится одна МФЗ, расположенная на 1241-м километре трассы.

Трасса М-12 на карте На сайте «Автодора» можно ознакомиться со схемой трассы М-12, получить общую информацию о дороге, а также узнать во сколько обойдется поездка, правила проезда и способы оплаты.

Фото: Фото: ГК «Российские автомобильные дороги»

Автомагистраль начинается в Москве от МКАД в месте пересечения с Северо-Восточной хордой. Далее она проходит через Ногинск, Орехово-Зуево, Владимир, Арзамас, Канаш и заканчивается в селе Шали недалеко от Казани. От Нижнего Новгорода и Чебоксар к трассе проведут подъезды. Кроме того, к югу от Казани построят мост через Волгу. Новая схема дороги М-12 еще находится в процессе подготовки, так как придется переименовать две автотрассы – А-375 и М-7 «Волга».

Фото: Фото: ГК «Российские автомобильные дороги»

Хронология ввода участков трассы М-12 Участок от ЦКАД А-113 (Ногинск) до дороги А-108 (Орехово-Зуево) протяженностью 23 километра открылся 8 сентября 2022 года. Следующий отрезок автомагистрали, начинающийся от пересечения дороги М-7 «Волга» до пересечения с федеральной автодорогой Р-132 «Золотое кольцо», запустили 14 октября того же года. Его протяженность 26,1 километра, это часть платного дублера Южного обхода города Владимир. Третий участок протяженностью 58,2 километра открыли 13 декабря во Владимирской области. Он начинается от пересечения трасс М-12 и М-7 (114-й километр) до деревни Столбищи Собинского района.

Фото: РИА «Новости»

В 2023 году открыли еще несколько участков. Дорогу от столицы до Арзамаса, соединившую Москву, Подмосковье, Владимирскую и Нижегородскую области запустили 8 сентября. Его протяженность составила более 300 километров. Затем 15 ноября открыли участок трассы длиной почти 154 километра — от чувашского города Шумерля до пересечения с автодорогой Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. В декабре запустили уже трассу от столицы до Казани. Как отметил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, на ряде участков трассы допустима скорость до 120-140 километров в час, благодаря чему путь от Москвы до Казани занимает всего 6,5 часа, а не более 12 как ранее. С открытием нового участка Дюртюли — Ачит время в пути сократится вдвое. Из Казани до Екатеринбурга можно будет доехать за семь часов, из Москвы — за 14. Раньше дорога занимала чуть меньше двух суток. Система оплаты и тарифы Водителям не придется останавливаться для оплаты проезда на платных участках трассы, так как она будет списываться автоматически с транспондера или по государственному номеру по истечении четырех часов после пересечения последней рамки на маршруте.

Интересно На ЦКАД, М-12 «Восток», А-289 установлена инновационная система «Свободный поток» — система взимания платы без шлагбаумов. Автомобили без остановок проезжают через рамку, а датчики взимания платы определяют: наличие транспондера в автомобиле, категорию транспортного средства, передний и задний государственные номерные знаки. На ЦКАД, М-12 «Восток», А-289 установлена инновационная система «Свободный поток» — система взимания платы без шлагбаумов. Автомобили без остановок проезжают через рамку, а датчики взимания платы определяют: наличие транспондера в автомобиле, категорию транспортного средства, передний и задний государственные номерные знаки.

Если на балансе транспондера не хватает средств, то поездка автоматически регистрируется по госномеру автомобиля. Счет придется оплатить в течение пяти дней. Если этого не произойдет, то будет зафиксировано правонарушение и водителя могут оштрафовать на 5000 рублей.

Фото: РИА «Новости»

Проезд можно оплатить в мобильном приложении или на сайте «Автодора», в личном кабинете на портале «Госуслуг», через терминалы или с помощью банковских сервисов. Стоимость проезда будет зависеть также от категории транспортного средства. Автомобили и мотоциклы относятся к первой категории, а грузовики и автобусы — к третьей. Если говорить о расценках, то летом 2023 года ГК «Автодор» сообщил, что стоимость проезда по участку от Москвы до Арзамаса владельцам легковушек обойдется в 2821 рубль, от столицы до Владимира — 1633 рублей, а от Владимира до Арзамаса — 1557 рублей. Путешествие из Москвы в Казань на легковушке обойдется в 5349 рублей, а с учетом программы лояльности — 4547 рублей. Стоимость поездки по дороге Дюртюли — Ачит на легковом автомобиле, согласно системе расчета стоимости проезда «Автодора», составит 1713 рублей, а со скидкой 1456 рублей.