24 апреля 2025 17:12 «Суперджет» теперь полностью российский: каким получился импортозамещенный лайнер Летчик Литвинов рассказал о российских деталях в новом Superjet 100 0 0 0 Фото: Третий опытный образец самолета Superjet-100. Telegram-канал ОАК (Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» госкорпорации «Ростех») Транспорт

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Опытный образец самолета Superjet 100 — первый с полностью импортозамещенными деталями — совершил стартовый полет в Комсомольске-на-Амуре. Какой он, отечественный лайнер, что в нем было чужим и как проходит процесс сертификации — в материале 360.ru.

Какие детали заменили в «Суперджете» По словам замначальника летно-испытательного центра заслуженного летчика-испытателя Сергея Завалкина, в предыдущих моделях Sukhoi Superjet 100 примерно 70% деталей были импортные или совместного производства. «Сейчас испытания проходят три воздушных судна. В них полностью заменили детали, в том числе шасси, и даже поставили отечественные двигатели ПД-8», — рассказал летчик первого класса капитан А-320 Андрей Литвинов. У версий с импортными частями было много слабых мест, среди которых — система кондиционирования.

Фото: Испытания третьего опытного образца самолета Superjet-100. Telegram-канал ОАК

Первый полет импортозамещенного «Суперджета» Самолет разработки ПАО «Яковлев» пилотировал экипаж в составе Сергея Завалкина, второго пилота — летчика-испытателя первого класса Александра Верхова и ведущего инженера по летным испытаниям — бортового оператора Максима Грюканова. Во время проверок подтвердили стабильную работу всех российских систем. Полет длился 40 минут и проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 500 километров в час на взлетном режиме двигателей. Как сообщила «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) госкорпорации «Ростех» в своем Telegram-канале, испытатели провели в небе осмотр работы систем управления, гидравлики, кондиционирования воздуха, а также пилотажно-навигационного оборудования на различных скоростях. В честь наступающего 9 Мая на самолет нанесли логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как проходит процесс сертификации и для чего он нужен Пока рано говорить о серийном производстве нового Yakovlev Superjet 100. Перед этим он должен пройти сертификацию, которая завершится до конца 2025 года. «Основная задача — протестировать все системы и воздушное судно в разных условиях. Самолет должен выдержать определенные нагрузки, для чего его выпускают в режим полета и следят за поведением», — рассказал 360.ru Андрей Литвинов. Каждую проверку, по словам эксперта, проводит отдельная бригада. Например, совершает грубую посадку и смотрит, при каком режиме и перегрузке могут поломаться детали. Ограничения вписывают в руководство по эксплуатации лайнера. На земле этим занимаются инженеры-испытатели, а в воздухе — специально подготовленные эксперты — летчики-испытатели авиационного регистра.

Фото: Первый полет полностью импортозамещенного Superjet-100. Telegram-канал ОАК

Также смотрят на то, как самолет ведет себя в производственном цикле и при эксплуатации. Делать какие-либо выводы пока преждевременно, добавил Литвинов. Массово изготовлять Yakovlev Superjet 100 начнут только после завершения сертификации. Нередки случаи, когда транспортное средство успешно проходило проверку и ломалось в процессе использования. Завалкин отметил, что воздушные суда предыдущих поколений вовсю используют российские авиакомпании, среди которых «Россия», «Ямал», «Якутия» и другие, и подчеркнул, что новые самолеты тоже могут быть востребованными.

История создания Superjet-100 В мае 2000-го корпорация «Сухой», прославившаяся военной авиацией вроде истребителя Су-27, учредила компанию «Гражданские самолеты Сухого». Задачей стало создание первого гражданского лайнера постсоветской России — регионального реактивного судна, способного соперничать с Embraer E-Jets, Bombardier CRJ и другими аналогами. Проект получил название Russian Regional Jet.

Фото: Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 после прибытия в Великий Устюг из аэропорта Череповца / РИА «Новости»

Сборку тогда еще Sukhoi Superjet 100 наладили на заводе в Комсомольске-на-Амуре с использованием передовых технологий, таких как автоматизированная клепка и бесстапельная сборка. В 2007-м первый экземпляр доставили в Жуковский для наземных тестов, а 26 сентября того же года SSJ100 торжественно представили в Комсомольске-на-Амуре. Стартовый полет SSJ100 прошел 19 мая 2008-го, когда самолет поднялся на высоту 1200 метров. В испытательной программе участвовало несколько машин: второе воздушное судно взлетело в декабре, третье — в июле 2009-го. Тогда же начались тесты на больших высотах. Процесс сертификации задержался из-за проблем с двигателями SaM146, но в 2010 году ее одобрил российский МАК, а в 2012-м — EASA (Европейское агентство по безопасности полетов), что позволило выйти на международный рынок. В 2018-м компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) перешла из-под управления «Сухого» к корпорации «Иркут», которую позднее переименовали в «Яковлев». ГСС вошла в состав гражданского авиационного подразделения Объединенной авиастроительной корпорации. Это вызвано финансовыми сложностями и выходом из проекта итальянской компании Leonardo (ранее Alenia) в 2017 году.

Фото: Ранняя версия Sukhoi Superjet-100 / РИА «Новости»

С 17 февраля 2020-го компания ГСС стала филиалом ПАО «Яковлев». В 2022-м, после введения западных санкций, которые ограничили поставки комплектующих и двигателей SaM146, Россия начала программу импортозамещения. Основной задачей стало внедрение отечественного двигателя ПД-8, созданного ОДК. В том же году «Аэрофлот» подписал контракт на поставку 89 модернизированных SJ-100 с российскими компонентами, но в 2024 году авиакомпания решила отказаться от заказа, отдав предпочтение самолету МС-21. В августе 2023 года в рамках реорганизации ОАК судно получило новое название — Yakovlev SJ-100. К апрелю 2025-го импортозамещенная версия SJ-100 приступила к летным тестам. Третий прототип впервые поднялся в воздух в Комсомольске-на-Амуре, успешно продемонстрировав работу российских систем, включая двигатель ПД-8.