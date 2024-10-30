Станция Москва-Пассажирская-Смоленская стала цифровой
Крупнейшая станция Московского железнодорожного узла, которая обслуживает поезда МЦД-1, МЦД-4, аэроэкспрессы и поезда дальнего следования, переведена на цифровую систему управления движением. Сегодня здесь открылся новый пост микропроцессорной централизации. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Андрей Макаров и начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.
Для размещения нового пункта управления движением построен 3-этажный пост электрической централизации. В здании площадью более 700 кв. метров разместились диспетчерский персонал станции и смежных подразделений. Для работников созданы комфортные условия — имеются комнаты для приема пищи, раздевалки, душевые, сушилки.
— Посты МПЦ в Московском транспортном узле построены по индивидуальным проектам. Каждое здание по своему оригинально, ведь они находятся на виду у пассажиров и должны соответствовать современному облику столицы. Железнодорожная инфраструктура на станции Москва-Пассажирская-Смоленская создавалась с учетом растущего пассажиропотока и возможности увеличения пропускной способности, — рассказал Андрей Макаров.
— Станция Москва-Пассажирская-Смоленская — одна из крупнейших в Москве, ежедневно ею пользуется свыше 70 тыс. человек. Отсюда каждые сутки отправляется и прибывает 780 пригородных и 24 пассажирских поезда. Цифровая система управления движением позволяет обеспечивать надежную работу железнодорожной автоматики и как следствие, бесперебойное движение, в том числе в тактовом режиме на МЦД. В настоящее время на магистрали 89 станций переведены на отечественную цифровую систему. Большинство из них расположены в Мосузле, — отметил Валерий Танаев.
В ходе цифровизации станции специалисты заменили напольные и постовые устройства, уложили 28 новых стрелочных переводов и более 200 км кабеля. К системе управления подключили 120 стрелок и 165 светофоров. Она оснащена защитой от кибератак и позволяет дистанционно управлять светофорами и стрелками, следить за работой устройств автоматики.