Станция Москва-Пассажирская-Смоленская стала цифровой

Крупнейшая станция Московского железнодорожного узла, которая обслуживает поезда МЦД-1, МЦД-4, аэроэкспрессы и поезда дальнего следования, переведена на цифровую систему управления движением. Сегодня здесь открылся новый пост микропроцессорной централизации. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Андрей Макаров и начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

Для размещения нового пункта управления движением построен 3-этажный пост электрической централизации. В здании площадью более 700 кв. метров разместились диспетчерский персонал станции и смежных подразделений. Для работников созданы комфортные условия — имеются комнаты для приема пищи, раздевалки, душевые, сушилки.

— Посты МПЦ в Московском транспортном узле построены по индивидуальным проектам. Каждое здание по своему оригинально, ведь они находятся на виду у пассажиров и должны соответствовать современному облику столицы. Железнодорожная инфраструктура на станции Москва-Пассажирская-Смоленская создавалась с учетом растущего пассажиропотока и возможности увеличения пропускной способности, — рассказал Андрей Макаров.