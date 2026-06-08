Сегодня 20:35 Споры о междурядье и новые экзамены: что может измениться для мотоциклистов в 2026 году? Автоэксперт Попов: ПДД не допускают движение авто и мотоцикла на одной полосе 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Популярность мотоциклов в России продолжает расти, однако вместе с этим увеличивается и количество проблем на дорогах. Одним из самых спорных вопросов остается движение между рядами автомобилей, которое до сих пор не имеет четкого регулирования. Какие изменения могут появиться в правилах дорожного движения для байкеров, выяснил 360.ru.

Мотоциклисты стали одной из главных проблем для ГИБДД Каких-либо изменений в правилах дорожного движения для мотоциклистов в 2026 году пока не произошло. Однако тема остается в центре внимания сотрудников Госавтоинспекции. Эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал 360.ru, что обсуждал ситуацию с представителями ГИБДД Санкт-Петербурга. По его словам, популярность мотоциклов продолжает расти, а вместе с ней увеличивается число вопросов к безопасности на дорогах. «Мотоциклисты сейчас являются чуть ли не основной головной болью для ГИБДД, потому что популярность мотоциклов растет, их все больше и больше, а правила дорожного движения они знают нехорошо», — отметил эксперт. Сегодня необходимы более понятные нормы, которые учитывали бы специфику двухколесного транспорта и помогали снижать аварийность, добавил он.

Фото: РИА «Новости»

Междурядье остается серой зоной Одной из самых обсуждаемых тем остается движение мотоциклов между рядами автомобилей. Несмотря на то что такая практика широко распространена, ее правовой статус по-прежнему вызывает споры. Попов считает, что действующая редакция ПДД фактически не допускает одновременное движение автомобиля и мотоцикла в одной полосе. «В моем сознании нынешняя редакция правил дорожного движения этого не допускает. Потому что говорится, что полоса — это достаточное пространство для движения автомобилей в один ряд», — пояснил он. При этом эксперт убежден, что полностью лишать мотоциклистов возможности использовать компактность своего транспорта было бы неправильно. По его мнению, оптимальным вариантом могло бы стать разрешение движения между рядами только в условиях заторов и низкой скорости транспортного потока. «Если бы я был разработчиком поправок, я бы говорил о том, что допускается движение мотоциклов в одной полосе с автомобилями рядом при условии низкой скорости движения потока — допустим, меньше 40 километров в час. Чтобы в заторе мотоциклист мог использовать малоформатность своего движения», — сказал Попов.

Фото: РИА «Новости»

Экзамен на категорию «А» может стать отдельным Еще одно возможное изменение касается подготовки будущих мотоциклистов. По словам эксперта, сейчас обсуждается обновление экзаменационных билетов. В перспективе теоретический экзамен для получения категории «А» может быть отделен от категории «В». «Судя по всему, в ближайшее время экзамен на автомобиль и на мотоцикл разойдутся по содержанию вопросов. Будет категория „А“ отдельно, где появится много вопросов, касающихся именно безопасного управления мотоциклом с учетом возможных рисков и угроз», — рассказал Попов. Он отметил, что такая система позволит лучше учитывать особенности управления двухколесным транспортом и готовить будущих водителей к реальным дорожным ситуациям. За новыми правилами могут последовать штрафы Эксперт считает, что вопрос движения в междурядье рано или поздно придется урегулировать на законодательном уровне. После появления четких правил может быть введена и административная ответственность за их нарушение. По словам Попова, сначала необходимо однозначно определить, в каких случаях движение между рядами разрешено, а в каких — нет. Только после этого можно говорить о механизмах контроля и наказания.