Сегодня 01:34 Сдал, сел и поехал. Какие категории водительских прав есть в России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Транспорт

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Водительские удостоверения в России разделены на разные категории в зависимости от вида транспорта. Всего действуют 16 категорий и подкатегорий прав. Каждая из них предусматривает определенные навыки водителя. Как в них не запутаться и чем они отличаются, узнал 360.ru.

Категории водительских прав

Все категории водительских прав обозначаются буквами. A — для двухколесного транспорта, то есть мотоциклов и мопедов,

B — для легковушек,

С — для грузовиков,

D — для автобусов. При этом все они имеют собственные подкатегории, которые учитывают формат транспортного средства и возраст водителя.

Что обозначают буквы в водительском удостоверении

Категория А

Сдавать на права категории A можно, начиная с 18 лет. Это удостоверение необходимо для управления мотоциклом с двигателем объемом более 125 кубических сантиметров.

Фото: РИА «Новости»

То есть это достаточно мощные машины, вроде «Урала» или Harley Davidson, с которыми подросток справиться не сможет

A1

Эти права предназначены для легких мотоциклов с двигателем небольшой мощности. Их можно получить по достижении 16-летнего возраста. В отличие от своих более мощных собратьев, этот транспорт обладает меньшим весом и более слабым двигателем. Такие мотоциклы способны перевозить не более 150 килограммов.

Категория B

Это самый распространенный вид водительских прав, который есть в России. Они предназначены для управления легковыми автомобилями, куда влезают до восьми пассажиров.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, они разрешают возить автомобиль с небольшим прицепом, чья масса не превышает 750 килограммов. Сдавать на такие права можно с 18 лет.

ВЕ

Обладатели прав такой категории отличаются от предыдущей тем, что они могут ехать на своих легковых автомобилях с более крупными прицепами. Чтобы получить такое удостоверение, нужно год проездить с категорией B. Поэтому и сдавать на этот вид прав можно только с 19 лет.

В1

В эту категорию прав попали сразу два транспортных средства: трициклы и квадрициклы (не путать с квадроциклами — это другой вид транспорта). Разберемся с каждым по отдельности.

Трицикл, как следует из названия, — это трехколесное транспортное средство. Он может быть похож на скутер или небольшую машину. Максимальная скорость трицикла не превышает 50 километров в час.

В зависимости от того, на что учился водитель, в правах ставят специальную отметку AS — для трицикла с автомобильным управлением с рулем и педалями или MS — для поездок на трицикле с мотоциклетным управлением через рукоятку.

Квадрицикл имеет четыре колеса и чаще всего его используют для поездок в городской среде. По своей сути они похожи на четырехколесные мотоциклы или автомобили для одного водителя.

Фото: Jesús Hellín./Keystone Press Agency / www.globallookpress.com 1/1

Он также отличается способами управления: автомобильным или мотоциклетным. Поэтому в правах будет стоять соответствующая отметка.

Категория М

Это еще одна категория водительских прав, которую можно оформить с 16 лет, распространяется она на мопеды.

Фото: РИА «Новости»

Из-за небольшого (до 50 кубических сантиметров) двигателя далеко на них не уехать, но для передвижения по городу — самый отличный вариант. Главный минус — скорость не более 45-50 километров в час.

Категория С

В этой категории только тяжелые машины. Между собой они отличаются наличием прицепа и грузоподъемностью.

Обычная категория С распространяется на машины массой свыше 3500 килограммов. Получить такие права можно с 18 лет.

Фото: РИА «Новости»

С правами этой категории можно управлять как средними грузовиками, вроде фургона, так и тяжелыми машинами весом до 7500 килограммов, тракторами, кранами-манипуляторами, погрузчиками. При этом обладатель прав этой категории управлять легковым автомобилем не может, если у него нет удостоверения категории B.

C1

Этот вид категории отличается от предыдущей тем, что теперь водитель может водить свой большегруз с прицепом весом до 750 килограммов.

CE

Это водительские права, которые разрешают управлять автопоездами (грузовиками с прицепом или полуприцепом).

Фото: РИА «Новости»

Такое удостоверение нужно дальнобойщикам, которые хотят управлять большегрузными транспортными средствами, не подходящими под требования грузовиков, а соединяющихся с тяжелыми прицепами. Такие права выдают только обладателем удостоверений категории С.

С1Е

С таким документом можно управлять тяжелой машиной и прицепом массой более 750 килограммов. Но нужно учитывать, что его масса не может быть больше, чем автомобиль, а общий вес состава не может превышать 12 тонн. Все права категории C выдаются только с 19 лет.

Категория D

Здесь речь пойдет уже об общественном транспорте.

Фото: РИА «Новости»

Основная категория распространяется на городские, рейсовые и туристические автобусы, при условии, что в салоне есть места для более чем 16 пассажиров.

D1

Это удостоверение предназначено для водителей микроавтобусов, которые чаще всего работают маршрутными такси, а количество мест для пассажиров не превышает 16.

​​DE

Такие права получают водители для вождения автобусов с прицепом. Получить права этой категории можно только с 21 года.

Какие транспортные средства можно водить с категорией другого типа: поправки с 1 апреля 2024 года

Для получения любого водительского удостоверения нужно пройти курс обучения в автошколе, успешно сдать экзамены по теории и практике и после пройти испытание в ГИБДД.

Но раньше было несколько исключений. Например, когда обладателям прав категории B, то есть легковыми автомобилями, разрешали водить легкие мотоциклы из категории A1, а также квадрициклы и трициклы с автомобильным управлением из B1.

Фото: РИА «Новости»

В апреле 2024 года законодательство изменили и автоматически включили в отдельные категории прав другие. Управлять мопедами (категория М) теперь могут все, кто имеет любые водительские права. Право на легкие мотоциклы (A1) предоставили владельцам удостоверений категории A. Они же получили право на управление квадрициклами и трициклами с мотоциклетной посадкой (B1).

Водители легковушек (категория B) сохранили право на поездки на трициклах и квадрициклах, но с рулем и автомобильной посадкой.

Если у водителя есть категория B, то есть легковой автомобиль, а также удостоверение c подкатегорией, где есть буква E, то он может спокойно ехать с самым крупным прицепом для легковых машин, что раньше разрешала только подкатегория BE.

Фото: РИА «Новости»

Владельцам прав с категорией C разрешили возить прицепы массой до 750 килограммов (категория C1), а для управляющих автопоездами (CE) расширили права на категорию CE 1 и DE (автобусы с прицепами). Водителям обычных автобусов (D) предоставили право на управление маршрутными такси, то есть микроавтобусов (D1), а также разрешили водить автобусы с прицепом (DE), если они работают не меньше года, а также имеют право на управление автопоездами (CE).

Как получить новую категорию водительских прав

Если хочется получить новую категорию, которая не распространяется автоматически, то сначала придется пройти обучение в автошколе. В зависимости от вида транспорта сроки обучения разнятся. Быстрее всего можно научиться управлять мотоциклами (А) или мопедами (М) это займет от одного до двух месяцев.

Водители легковых автомобилей (B) учатся от двух до трех месяцев.

Фото: РИА «Новости»

Грузовые автомобили требуют достаточных навыков поэтому тем, кто хочет управлять самосвалом или трактором, нужно провести в автошколе от четырех месяцев до полугода, а потом еще месяц или два, если нужны права для грузовика с прицепом (CE или CE1). Самое длительное обучение для водителей автобусов — пять-семь месяцев. Они несут ответственность за жизнь пассажиров, поэтому навыки требуется отработать очень четко. Стоимость курса зависит от категории, количества учебных часов, и вида транспортного средства на автоматической коробке передач практические занятия дороже, чем на механической.

Некоторые автошколы сначала сами проверяют теоретические и практические знания учеников прежде, чем отпускают их на экзамены. Тех, кто не смог справиться с заданиями в учебном учреждении, отправляют доучиваться.

Фото: РИА «Новости»

В ГИБДД придется сдать два экзамена. Теорию сдают за компьютерами, которые моделируют различные ситуации на дорогах. Успешное прохождение откроет путь к практической части. Там учеников разделят. Тем, кто сдает на права для управления мотоциклом (А), мопедом (М) или автомобилем с прицепом (B1) придется демонстрировать свои умения на учебной площадке. Всем остальным нужно сдавать практическую часть в городе в условиях реального транспортного потока. После трех провалов практической части сотрудники ГИБДД просят будущего водителя прийти на пересдачу через полгода, чтобы он лучше попрактиковался и подготовился.

Частые вопросы о категориях водительских прав

Как узнать, какими транспортными правами можно управлять?

Эта информация есть на оборотной стороне водительского удостоверения.

Фото: РИА «Новости»

Там указаны все названия категорий и даже схематически представлены транспортные средства. Если напротив них есть дата, то можно смело садиться за руль.

Как часто нужно менять права?

Срок водительского удостоверения составляет 10 лет. Срок истечения документа можно также узнать на задней стороне, где указаны, какими транспортными средствами обладатель документа может управлять.

Озаботиться сменой прав лучше заранее и не дожидаться последнего дня, когда за руль уже не сесть. Экзамены сдавать не придется, а вот предоставить медицинскую справку необходимо.

Какая категория нужна для прицепа для легковушки?

Для обычного легкого прицепа достаточно категории B. Но если речь идет, например, о доме на колесах, то нужно пройти обучение в автошколе и сдать экзамены в ГИБДД на категорию B1.

Для какого транспорта не нужны права в России

Получать водительское удостоверение не нужно для велосипеда, самоката, роликов, скейтбордов, а также для новых средств индивидуальной мобильности, к которым отнесли моноколеса, электросамокаты, гироскутеры и сигвеи. Важно помнить, что выезжать на них на автомагистрали нельзя.