Сегодня 13:07 Россиянам хотят платить за фото нарушений самокатчиков. К чему приведет это премирование Директор АППСМ Зыков призвал премировать граждан за фото нарушений самокатчиков 0 0 0 Фото: Самокаты в Центральном городском парке Королева / Медиасток.рф Транспорт

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Электросамокаты

Минтрансу предложили премировать граждан за информацию о нарушениях, связанных с электросамокатами. Авторы инициативы выразили уверенность, что число ДТП благодаря этому существенно снизится. Что известно об инициативе, разбирался 360.ru.

Запрос на профессиональных «охотников» Предложение о премировании разработала Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Ее директор Владимир Зыков объяснил 360.ru, что самокатчики не только устраивают ДТП, но зачастую бросают СИМ где попало, ездят по двое и пересекают пешеходные переходы, не спешиваясь.

Ситуация с самокатами — это жесткая проблема, которая беспокоит граждан. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров

По его словам, ставить камеры повсюду слишком дорого, поэтому можно просто доплачивать гражданам, сообщающим о нарушениях. «Бесплатно люди не готовы ничего делать, поэтому эту проблему можно решить элегантно: создать возможность делиться деньгами от собранных штрафов в пользу тех людей, которые фиксируют правонарушения. Таким образом, мы получаем гигантскую армию людей, которые будут „охотиться“ на них», — подчеркнул эксперт. По его мнению, идеальным вариантом будет, если вознаграждение составит 50% от суммы штрафа. Если за езду на самокате вдвоем взыскание обойдется нарушителям в 100 тысяч рублей, то активист получит 50 тысяч, что является существенным стимулом.

Фото: Медиасток.рф

Зыков добавил, что сейчас большинство самокатчиков штрафует не МВД, а сервисы аренды. Если кикшеринги поделятся полученными деньгами с активистами, нарушений станет в разы меньше.

Город в течение месяца очистится от нарушителей. Люди просто перестанут нарушать, потому что, еще раз, появятся «майнеры» нарушений, которые будут зарабатывать на ловле самокатчиков. Соответственно, выигрывает город Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров

Эксперт подчеркнул, что рассматриваться должны только сообщения, в которых есть доказательства правонарушения, например видео и фото. Также он предложил создать специальное приложение, которое бы фиксировало не только проступок самокатчика, но и геолокацию. Также полученное «майнером» вознаграждение следует обложить налогом. «Единственное, надо не забывать, что людям, которые будут получать большие суммы, нужно будет выплачивать налог. Я думаю, что никто против этого не будет выступать», — добавил директор АППСМ. Подводные камни идеи Несколько иное мнение высказал в беседе с 360.ru председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов. По его мнению, идея платить за фото не кончится ничем хорошим, потому что могут возникнуть случаи фальсификации. Граждане должны руководствоваться идеей справедливости, а не наживы, убежден он. «Все упирается в вопрос фальсификации снимков. <…> Нужно сначала провести определенную экспертизу телефона с тем, чтобы исключить участие каких-то других программ и фальсификации. Эта проблема не решена до сих пор», — подчеркнул собеседник 360.ru. По мнению Соколова, можно разработать специальное приложение, но для этого тоже придется выделить деньги в ущерб ремонту дорог и созданию инфраструктуры для пешеходов.