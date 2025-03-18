18 марта 2025 16:41 Россиян напугали полным запретом на личные машины. Когда всех пересадят на автобусы и метро Ведущий программы «Минтранс» Субботин развеял опасения о запрете личных авто 0 0 0 Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press / www.globallookpress.com Транспорт

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Развитие общественного транспорта в мегаполисах с одновременным ограничением на личные автомобили сочли безальтернативным решением для спасения окружающей среды. Тезис об этом прописали в транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом на период до 2035-го. Документ утвердили еще несколько лет назад, но совсем недавно в Сети вспомнили о нем и забили тревогу. Мол, все! Россиян оставляют без машин. Вообще. И без электрокаров, и без авто с ДВС.

Новая транспортная стратегия: что с запретом на машины? Кабмин утвердил транспортную стратегию страны в ноябре 2021 года. В документе личный автомобиль назвали главным источником загрязнения воздуха в крупнейших агломерациях.

Именно на него приходится свыше 30% общего объема выбросов в атмосферу, а в Москве — более 90%. Можно ли решить проблему с выбросами вредных веществ, используя более экологичные машины? Да. Таким путем можно серьезно сократить выбросы оксидов азота.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Однако полностью закрыть вопрос загрязнения только через обновление автопарка — невозможно. Связано это в том числе с тем, что до 82% выбросов взвешенных частиц происходит не из выхлопных газов, а за счет стирания дорожного покрытия и составных частей машин.

Интересно Основные вредные вещества, которые возникают в результате движения автомобильного транспорта, — взвешенные частицы (PM2.5-10), оксиды азота (NOx) и серы (SO2) и другие. Основные вредные вещества, которые возникают в результате движения автомобильного транспорта, — взвешенные частицы (PM2.5-10), оксиды азота (NOx) и серы (SO2) и другие.

С учетом этих факторов единственным безальтернативным решением для снижения воздействия на окружающую среду авторы документа назвали развитие общественного транспорта в крупных городах (в первую очередь для маршрутов «периферия — центр») и одновременное с этим ограничение на использование личных авто.

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com

Если все это получится реализовать, то к 2035 году, как считают составители стратегии, в России в целом удастся на 70% (!) уменьшить углеродный след от эксплуатации общественного транспорта в крупных и крупнейших агломерациях, а выбросы азота и мелких частиц от транспорта в 20 крупнейших агломерациях снизить на 20% к уровню 2019 года. Сначала нападки на ДВС, потом и на электрокары Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин убежден, что, хотя в документе речь идет идет только о крупных городах, в дальнейшем это затронет не только их.

То же касается и нападок на ДВС. Сначала, по словам Колодочкина, их будут ущемлять штрафами, поборами и запретами появляться в зеленых зонах. Но дойдет и до электромобилей.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Тенденция развития личного транспорта очевидна: поставлена задача „ликвидировать как класс“. <…> Мы помним, что и платные парковки поначалу были только в столице. <…> В общем-то, ничего неожиданного», — развел руками специалист. Как города борются с личными автомобилями С тем, что личных машин сейчас действительно стало слишком много, спорить попросту глупо. И города, очевидно, ничего с их количеством поделать не могут. Что же остается: попросту выдавливать частные машины со своей территории всеми способами. Эти меры всем хорошо известны, констатировал Колодочкин, — это платные парковки даже в спальниках, платные дороги в городской черте, невозможность припарковаться около нужного магазина или поликлиники, камеры контроля, пробки. Список можно продолжать и продолжать.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

«Общественный транспорт — однозначно в приоритете. Беда только в том, что его категорически не хватает. Столичным жителям, в общем-то, проще: электробусы, метро, трамваи, такси, каршеринг всегда доставят куда надо. А вот на чем перемещаться по своей стране жителю Устюжны или Боровичей, где никакие электробусы не появятся еще лет 50?» — справедливо поинтересовался журналист. Автобусам приоритет, но им нужны дороги На нехватку нормальной транспортной инфраструктуры указывает также автор и ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ Вячеслав Субботин. По словам эксперта, ни для кого не будет откровением ситуация, когда при застройке новых микрорайонов не делается ничего, чтобы люди могли нормально пользоваться как своим личным, так и общественным транспортом.

«И может, два поколения сменятся, когда там наконец что-то появится. Но если дорог нет, то общественный транспорт туда просто не поедет. Зато построили дома, квартиры продали, а как добираться, как парковаться? А дороги где? Почему не строят-то?» — указал он в беседе с 360.ru.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press / www.globallookpress.com

Отдельно Субботин обратил внимание на каршеринг, который тоже любят подавать под соусом общественного транспорта. Но каршеринговые машины точно так же забивают дороги, точно так же загрязняют воздух, но личную машину заменить не смогут никогда. «Конечно, можно сделать парковки по тысяче рублей за час и все — на выбор у тебя будут такси и каршеринг, если ты хочешь ехать в автомобиле. Или еще метро. Но в метро все-таки не каждый готов ехать. Тем более если речь про московское метро, где у нас скоро будет как в Токио», — добавил ведущий.

Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Колодочкин признается, что, вероятно, когда-нибудь смог бы научиться обходиться без личной машины. Но жить без нее, по его мнению, однозначно станет гораздо скучнее — «из жизни словно исчезнет яркая страничка». «Невольно мы будем вспоминать нынешние времена, когда мы только обжились внутри своих автомобилей, постоянно грея себя осознанием того, что в любую секунду можно сесть за руль и рвануть… неважно, куда именно», — пояснил он в своей авторской колонке для «За рулем».

Это чувство отдельной квартиры, а не коммуналки. Даже самый лучший на свете электробус с гирляндой новогодних лампочек — это опять коммуналка. Пусть и экологически чистая. Михаил Колодочкин

Люди не хотят отказываться от личных машин Мнение автоэксперта в действительности разделяет огромное количество людей. Пусть у них и болит сердце за природу, но отказываться от личного автомобиля ни ради экологии, ни из соображений удобства, ни даже в целях экономии готовы не многие. И не только в России. Города по всему миру уже не первый год поступательно внедряют систему «избегай, изменяй и улучшай», чтобы помочь людям отказаться от личного транспорта, отмечает руководитель глобального направления «города будущего» компании BCG Владислав Бутенко. Что это значит: Принцип «Избегай» означает, что без некоторых поездок можно обойтись совсем, если речь идет о местах, которые находятся по соседству. Принцип «Изменяй» подразумевает, что города поддерживают альтернативы личным машинам — совместные поездки, агрегаторы такси, велосипеды и самокаты.

И наконец, третий принцип «Улучшай». Тут речь идет о поддержании электрификации личного транспорта, управлении парковками и городскими зонами, чтобы снизить загруженность трасс.

Фото: Wolfram Steinberg/dpa / www.globallookpress.com

Были ли успешными и эффективными эти усилия? Скажем прямо — нет. К существенным переменам они привести не смогли. «В рамках недавнего исследования BCG совместно с ВЭФ спросили жителей Бостона, выбрали ли бы они автономные такси при различных параметрах цены, удобства и скорости. Количество положительных ответов было в три раза ниже, чем спрогнозировала функциональная модель», — пояснил Бутенко.

По мнению Субботина, в контексте разговоров об ограничении использований автомобилей важно понимать, что транспорт, в принципе, представляет одну из основ существования человека, залог в том числе его эффективной деятельности.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Без транспорта человек неэффективен. А раз неэффективен, он просто вымирает. Эффективность все время должна улучшаться. И автомобиль это инструмент эффективности. Так что он был, будет и останется. Как ключ к транспортной доступности, к быстрому решению задач», — выразил уверенность собеседник 360.ru. В дальнейшем, подчеркнул Субботин, можно будет говорить о продолжении совершенствования личного автотранспорта, но отнюдь не о его тотальном запрете, чем пытаются пугать пользователей в Сети. «Личный транспорт — это эффективность. Нет его — нет эффективности. Поэтому как? Никуда ты от него не денешься. А пугать людей кликбейтными заголовками будут всегда», — заключил эксперт.