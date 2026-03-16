Сегодня 17:27 Пусть тепло не сбивает с толку. Когда переобувать автомобиль весной-2026? Синоптик Ильин рассказал, почему москвичам не нужно спешить с заменой резины 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Транспорт

В Гидрометцентре предупреждают: весна в этом году обманчива и после кратковременного тепла в Москву и Подмосковье еще могут вернуться морозы, из-за чего на дорогах сложится опасная ситуация. Когда в 2026 году безопасно менять резину, чтобы не попасть в аварию и не схлопотать штраф, разбирался 360.ru.

Погода в Москве и Подмосковье в марте–апреле Несмотря на теплую погоду в столице и области, специалисты Гидрометцентра посоветовали автомобилистам не спешить с заменой зимней резины на летнюю. «До конца марта в ночные часы будут наблюдаться небольшие заморозки — от 0 до -3 градусов. Днем все будет таять при температуре +6…+11, а в темное время суток — подмерзать, из-за чего на дорогах образуется гололедица. Не везде, но во многих местах, в том числе в центре города», — рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В других локациях, где снег не всегда убирали, могут сохраняться сугробы, а снеготаяние будет замедленным. Там, где собираются талые воды, ночью при минусовой температуре они будут подмерзать. Самое опасное время на дорогах при минусовых температурах весной — вторая половина ночи и утренние часы, когда образуется гололедица.

«В ближайшие дни, наверное, нет смысла переобуваться. Но и каких-то серьезных морозов днем до конца марта не прогнозируется», — отметил синоптик. Однако расслабляться не советуют в апреле. Бывали годы, когда в первой декаде второго весеннего месяца в Москве и области были метели. Ильин посоветовал менять резину, исходя из пользования автомобилем, маршрутов следования, в том числе того, будут ли на пути грунтовые дороги. Когда менять резину в 2026 году При смене зимних шин на летние следует ориентироваться на стабильные положительные температуры, рекомендовал 360.ru автожурналист, автоэксперт и блогер Павел Федоров. «Среднесуточные показатели должны быть не ниже +5 градусов. Все, что ниже, обернется ночными заморозками и гололедицей, особенно в Подмосковье», — пояснил эксперт.

Мотоциклистам, которые уже начали сезон, Федоров посоветовал не ездить в темное время суток, когда дорога после подтаявшего днем снега при низкой температуре превращается в стекло и на ней очень легко упасть. Выезжая на трассу ночью, продолжил специалист, байкеры создают опасную дорожную обстановку не только для себя, но и для других участников движения. Наилучшим вариантом для мотоциклистов, по его мнению, станет сейчас отсутствие спешки — гораздо более безопасно дождаться стабильной плюсовой температуры. Как правило, оптимальная температура достигается ориентировочно: в Центральной России (Москве и Подмосковье) — с середины до конца апреля;

на юге России (Краснодарском крае, Ростовской области) в конце марта — начале апреля;

на Урале, в Сибири — в первой декаде мая;

в северных регионах России — с конца мая до начала июня.

Советы автоэксперта по замене шин В момент замены резины с зимней на летнюю желательно балансировать колеса, говорит Федоров. «При замене резины с летней на зимнюю в прошлом году нужно было пометить расположение колес на автомобиле, чтобы поставить их туда, где они стояли до этого. Если поменять их местами, возможна разбалансировка, а это лишняя нагрузка на узлы и агрегаты. Обычно помечают как „правое переднее“, „левое заднее“ и так далее», — объяснил эксперт. Кроме того, балансировка не помешает, если шины с дисками неправильно хранились, например друг на друге. Монтажники советуют размещать шины, даже если на них нет дисков, вертикально на стеллаже или ровной поверхности.

Другие правила: проверить дату производства шин (они не должны быть старше 7-10 лет), равномерность износа;

не следует забывать затянуть колесные болты динамометрическим ключом;

проверить давление в колесах спустя несколько дней после замены шин;

первые 100-200 километров лучше ездить аккуратнее, избегая резких торможений, чтобы шины прикатались;

также обкатка требуется новой летней резине — для удаления смазки и притирки протектора. Штрафы за несоответствие резины сезону Если припоздниться с переобуванием, водитель рискует не только поизносить резину, но и получить штраф за несоответствие шин сезону. Санкция за это предусмотрена статьей 12.5 КоАП РФ.