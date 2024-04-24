Цены на китайские авто в России: сколько стоят, когда упадет стоимость | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 22:28 Простенько, но со вкусом. Что стало триггером для роста цен на китайские авто Автоэксперт Ануфриев: цены на китайские авто на родине адекватные Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

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В России средняя цена на китайский автопром превысила три миллиона рублей. По мнению аналитиков, стоимость машин будет только расти — стабилизировать ситуацию сложно. Автоэксперт Антон Ануфриев на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что рынок всегда отталкивался от конъюнктуры.

«Если никто не может купить автомобили, тогда по этим ценам их продавать и не будут. Бренды, конечно, в первую очередь стараются поднять максимально высокую цену за свой продукт», — сказал он.

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Среди объективных причин подобного положения дел Ануфриев назвал российские законы. Он напомнил о введенных в последнее время новых нормах, в том числе утильсборе.

«Это делается для поддержки отечественного автопрома. „АвтоВАЗ“, например, все время просит поднять сборы, чтобы поддержать именно наши марки. Потому что „китайцы“, в принципе, лучше — продукт интересней и дешевле. Это первая причина», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Wang Teng / XinHua / Global Look Press

К косвенным причинам специалист отнес хорошо развитую систему параллельного импорта и «серый» ввоз. В Россию, по его словам, попадают даже те модели, которые официально в стране не представлены.

Но тем не менее есть частники, которые ввозят их поодиночке, штучно, и они получаются дешевле. Антон Ануфриев автоэксперт

С 1 апреля, напомнил Ануфриев, ввели закон, который как раз сильно усложнил работу перекупщикам. Официальные бренды, представительства и автосалоны при этом, скорее всего, почувствовали некоторое облегчение.

«Не нужно больше конкурировать с частными продавцами. И, думаю, это тоже стало триггером для повышения цены», — предположил автоэксперт.

Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ануфриев посоветовал не сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что было в прошлом, когда тот же Mercedes E-класса продавали за два миллиона рублей. Теперь за такую сумму можно взять самого простенького «китайца». Свою роль сыграл и курс валют.

«Когда-то евро было по 40 рублей, а сегодня — около 100. Об этом нужно помнить», — заметил специалист.

Если подешевеет импорт, добавил Ануфриев, стоимость автомобилей тоже снизится.

Сами китайские авто собеседник 360.ru охарактеризовал как вполне хороший массовый продукт средней категории, хотя многие отзываются о китайских машинах негативно.

Но не надо забывать, что в Китае эти модели стоят, по нашим деньгам, реально адекватно. Та машина, которую мы здесь покупаем за 2,5 миллиона, в КНР может стоить, грубо говоря, миллион. За эту цену машина шикарная, а вот за 2,5-3 — не очень. Антон Ануфриев

В современных реалиях потребитель вряд ли сумеет как-то повлиять на происходящее — только адаптироваться к новым условиям.

Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

«В Москве, как я вижу, много и премиальных „китайцев“, потому что категория дорогих китайских автомобилей сделана очень хорошо. Они не хуже немецких», — обратил внимание Ануфриев.

К тому же в последнее время китайские производители, сказал он, перестали копировать немецкие, американские и британские авто и просто покупают специалистов: инженеры и дизайнеры едут в страну работать.

«Поэтому эта грань (между западными и китайскими авто — прим. ред.) начинает потихоньку стираться», — заключил он.