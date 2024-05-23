Сегодня 00:06 Дорожным камерам прописали правила. В них уже нашли недостатки Автоэксперт Севостьянов: камеры на дорогах не должны пополнять бюджет штрафами 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Транспорт

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Минтранс с третьей попытки согласовал новые правила использования дорожных камер, которые вступят в силу с 1 сентября. Документ направят на утверждение в правительство. Но даже после неоднократного пересмотра меры устроили далеко не всех. О жалобах водителей на работу камер, которые нововведения вряд ли решат, узнал 360.ru.

Спор вокруг камер

Утверждением новых правил применения дорожных камер занималась рабочая группа «Безопасность дорожного движения», созданная в рамках «регуляторной гильотины», куда вошли представители региональных властей, МВД и бизнеса. Как сообщил «Коммерсант», Минтранс трижды пересматривал вариант документа, меняя положения, которые вызывали особую критику. В частности, по требованию регионов убрали требование привести все камеры к единому ГОСТу, так как большая часть техники, что есть сейчас, не подходит под эти нормативы и ее могли отключить. Также министерство отказалось от введения штрафов за нарушение скоростного режима, о которых водителей предупреждают стоящие на крупных трассах динамические табло.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

При этом вернули норму, запрещающую установку камер на расстояние больше, чем на километр друг от друга в населенных пунктах, и ближе пяти — за городом. Исключение сделали только для особо аварийных участков трассы, где камеры могут ставить с любой частотой по требованию ГИБДД.

Сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин в комментарии журналистам пояснил, что, несмотря на согласование, документ все еще не урегулировал множество вопросов, включая размещение и места установки фиксации нарушений. Правила, по его словам, должны корректировать уже принятый федеральный закон № 198, определяющий общие принципы установки камер — они тоже требуют внесения поправок. Это мнение подержали в представители региональных властей, которые приняли участие в семинаре «Фотовидеофиксация: вопросы и проблемы исполнения нового законодательства». Они пообещали, что отправят в кабмин предложение о приостановке действия документа до полной его доработки.

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Коррупционное наблюдение

Появление камер на российских дорогах в последние несколько лет привели к снижению числа аварий и улучшению движения потоков. Но в некоторых регионах систему наблюдения превратили в источник заработка на водителях. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт Андрей Севостьянов. В качестве примера он привел ситуацию на участке дороги около города Дзержинска Нижегородской области, где 10 камер разместили на очень близком расстоянии друг к другу.

Закончилось действие одной, и появляется следующая. И так 10 штук подряд. Это говорит о том, что коррупционная составляющая сильно замедляет транспортный поток. Вместо того, чтобы быстро и качественно доставить груз, водители постоянно притормаживают. Андрей Севостьянов автоэксперт

Еще одним некорректным использованием систем наблюдения на дорогах собеседник 360.ru назвал установку систем на самой низкой точке трассы, где заканчивается спуск и начинается новый подъем. «При движении автомобиль должен набирать скорость, чтобы подняться наверх, а из-за наблюдения водители начинают тормозить, чтобы выполнить нормативы. В результате в середине подъема начинаются маневры с вагонами, что только вредит безопасности движения», — пояснил Севостьянов. Альтернативой он назвал установку камер только на горизонтальных участках дорог. По его словам, необходимы разумные меры, направленные прежде всего на безопасность на дорогах, а не попытку превратить движение машин в доходную часть за счет штрафов.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Вредная цифровизация

По мнению автоэксперта, установленные на трассах световые табло, а также дополняющие их рекламные щиты только отвлекают водителя от управления машиной, потому что ему приходится вместо наблюдения за дорогой смотреть на таблицы. Такая же проблема с обильным количеством знаков о камерах. «Необходимо оставить только предупреждающие таблички в особо опасных местах, где действительно требуется сократить скорость. Но они должны быть яркими в темное время суток и видны в тумане», — добавил Севостьянов. Он подчеркнул, что вся остальная цифровизация информационных табло и рекламных баннеров только вредит движению транспорта.