Сегодня 17:19 Проезд по платным дорогам подорожал с 2 марта: новые тарифы и как сэкономить Автомобильный журналист Баканов объяснил, как сэкономить на платных дорогах 0 0 0 Фото: Трасса М-3 «Украина» после реконструкции в Наро-Фоминском округе / Медиасток.рф Эксклюзив

Транспорт

Штрафы

Правила

Дороги

Водители

Деньги

ЦКАД

Электромобили

Цены

«Автодор» с 2 марта 2026 года проиндексировал тарифы на проезд по платным дорогам, цены в среднем выросли на 12,7%. Индексация не затронула некоторые социально значимые трассы. Как изменилась стоимость проезда, как оплатить и при этом сэкономить, выяснил 360.ru.

Цены на проезд по платным дорогам в 2026 году Со стоимостью проезда можно ознакомиться в таблице. Первая категория — это легковые авто и мотоциклы, вторая — машины с прицепом или небольшие фургоны, третья — грузовики и автобусы с двумя осями, четвертая — грузовые автомобили, автобусы, в том числе междугородние автобусы с тремя осями и более.

Фото: Скриншот с сайта «Автодор», М-1 «Беларусь»

Фото: Скриншот с сайта «Автодор», М-3 «Украина»

Фото: Скриншот с сайта «Автодор», М-4 «Дон»

Фото: Скриншот с сайта «Автодор», М-11 «Нева»

Фото: Скриншот с сайта «Автодор», М-11 «Нева»

Фото: Скриншот с сайта «Автодор», М-11 «Нева», платный проезд в Пулково

Фото: Скриншот с сайта «Автодор», М-12 «Восток»

Фото: Скриншот с сайта «Автодор», ЦКАД

Фото: Скриншот с сайта «Автодор», А-289

Фото: Скриншот с сайта «Автодор», восточный выезд Уфы

Фото: Скриншот с сайта «Автодор», обход Тольятти

Не изменились тарифы на проезд обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, на трассе М-12 в Башкортостане — обход Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново, а также участка трассы М-3 с 65-й по 86-й километр в Московской области. Также цены не меняются для ранее купленных абонементов.

Как оплатить проезд по платной дороге Оплата проезда возможна в пунктах взимания платы (ПВП), которые указаны в таблицах. Это можно сделать следующими способами: Наличными и банковскими картами — на шлагбаумах. При въезде нужно взять талон, при выезде оплатить;

Транспондером — устройство устанавливают на лобовом стекле, тогда деньги списываются автоматически при проезде через выделенные полосы без остановки;

По госномеру без шлагбаумов — камеры фиксируют проезд. Оплатить можно в течение пяти дней на сайте «Автодор — Платные дороги», в мобильном приложении «Автодор», на портале госуслуг, в терминалах «Элекснет». При отсутствии транспондера на дорогах «Свободный поток» за неоплату в течение пяти дней придет штраф.

Фото: Пункт взимания платы на автодороге Северный обход Одинцово / Медиасток.рф

Как сэкономить на платной дороге Единственный вариант сэкономить при использовании платных трасс — купить транспондер, рассказал 360.ru автомобильный журналист Петр Баканов. «Он поможет получить водителю скидки и бонусы. Например, чем чаще человек ездит по платным трассам, тем больше получает баллов. Их можно обменять на скидку при оплате проезда», — объяснил автоэксперт. Стоимость транспондера в 2026 году варьируется от 1150 до пяти тысяч рублей в зависимости от оператора, модели и места покупки. Также возможна аренда устройства: например, пять рублей в сутки, что выгодно для редких поездок. Продаются транспондеры на АЗС, МФЦ, в офисах продаж или на маркетплейсах. Также можно приобрести абонемент. Например, при проезде по М-4 «Дон» пять поездок на 30 дней обойдется в 325 рублей для автомобилей первой категории и 440 — для второй; 15 поездок на 90 дней, 815 и 1140 рублей соответственно, и так далее. Купить можно онлайн на сайте «Автодора», в офисах продаж лично или в МФЦ. Есть условия: для приобретения абонемента нужно иметь транспондер. Скидка при наличии устройства достигает 50%. После покупки необходимо активировать лицевой счет, пополнив его на минимальный платеж. Как правило, это 1000 рублей.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/ Транспондер / www.globallookpress.com

Если речь идет о редких поездках по таким трассам, лучше выбирать ночное время, когда интенсивность автомобильного потока снижается, следовательно, и цена ниже. Кроме того, владельцы электромобилей могут ездить по платным дорогам бесплатно. «Назвать этот способ экономии доступным для каждого нельзя, тем не менее такая возможность есть», — пояснил Баканов. Простроить заранее маршрут, по возможности пользуясь бесплатными трассами, — еще один очевидный способ сохранить часть денег. Например, водители часто едут до Тульской области по Симферопольской трассе и только потом выезжают на M-4. Крюк небольшой, а платить придется меньше, не сильно потеряв во времени.