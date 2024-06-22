Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей
Депутат Хамзаев: пьяных водителей нужно приравнять к террористам
В Госдуме предложили приравнять пьяных водителей к террористам. Причиной послужили недавние крупные ДТП по вине нетрезвых автолюбителей, жертвами которых стали десятки человек, включая детей. Также нарушителей хотят пожизненно лишать водительских прав и наказывать тех, кто не помешал нетрезвому человеку сесть за руль. Ужесточение закона обсудили ведущая 360.ru Анастасия Букреева и автор инициативы депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«В первую очередь я бы хотел добиться, чтобы поменьше людей умирало из-за пьяниц за рулем. К сожалению, тысячами ежегодно такие случаи исчисляются. Это печально. Печально, когда из-за отдельных упырей, которые считают, что возможно садиться пьяным за руль, страдают и умирают люди, в том числе детишки», — заявил депутат.
Он добавил, что ответственность за езду в нетрезвом виде должна быть более жесткой. По словам Хамзаева, что таких людей надо приравнять к террористам.
«Имеющееся на сегодня законодательство в полной мере не соответствует тому, чтобы не просто защитить [людей], а сработать так, чтобы человек, который для себя считает возможным садиться пьяным за руль, об этом 50 раз, если не больше, подумал», — пояснил он.
В качестве примера депутат привел Японию, где к подобному относятся крайне серьезно.
«Если там будет ехать пьяница за рулем, а рядом с ним будет сидеть трезвый человек, да пусть даже и пьяный, и при этом он его не остановит и тот кого-то убьет, отвечать будет именно пассажир. А у нас по закону отвечает только тот, кто сидел за рулем, а тот, кто сидел рядом, уйдет от ответственности», — подчеркнул Хамзаев.
Также он рассказал о ситуации в Германии, где перед тем, как вернуть водителю права, его заставляют пройти унизительную процедуру. Человеку, которого поймали нетрезвым за рулем, приходится получать справку, что он не сумасшедший.
«Они считают, что только сумасшедший может сесть пьяным за руль. Я считаю, что для тех, кто пьяным садится за руль и кого поймали уже не в первый раз, должен быть механизм пожизненного лишения прав», — заключил Хамзаев.