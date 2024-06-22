Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

В Госдуме предложили приравнять пьяных водителей к террористам. Причиной послужили недавние крупные ДТП по вине нетрезвых автолюбителей, жертвами которых стали десятки человек, включая детей. Также нарушителей хотят пожизненно лишать водительских прав и наказывать тех, кто не помешал нетрезвому человеку сесть за руль. Ужесточение закона обсудили ведущая 360.ru Анастасия Букреева и автор инициативы депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«В первую очередь я бы хотел добиться, чтобы поменьше людей умирало из-за пьяниц за рулем. К сожалению, тысячами ежегодно такие случаи исчисляются. Это печально. Печально, когда из-за отдельных упырей, которые считают, что возможно садиться пьяным за руль, страдают и умирают люди, в том числе детишки», — заявил депутат.

Он добавил, что ответственность за езду в нетрезвом виде должна быть более жесткой. По словам Хамзаева, что таких людей надо приравнять к террористам.

«Имеющееся на сегодня законодательство в полной мере не соответствует тому, чтобы не просто защитить [людей], а сработать так, чтобы человек, который для себя считает возможным садиться пьяным за руль, об этом 50 раз, если не больше, подумал», — пояснил он.